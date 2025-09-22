Economía

Caos financiero: el problema del ajuste no creíble

La postura del congreso y las recientes elecciones en la Provincia de Buenos Aires debilitan el programa económico del gobierno. El riesgo de una recesión y una devaluación

Ivan Carrino

Por Ivan Carrino

Guardar
El presidente Javier Milei (REUTERS/Cesar
El presidente Javier Milei (REUTERS/Cesar Olmedo)

Milton Friedman fue uno de los primeros en sostener que, a la hora de evaluar la efectividad de la política económica, hay que tener en cuenta las expectativas sobre el futuro.

Por ejemplo, si los agentes esperan inflación hacia adelante, incorporan esa expectativa en sus demandas salariales. Entonces una política inflacionista puede bajar el desempleo a corto plazo (por la caída del salario real) pero no en el largo, puesto que los salarios a la larga no podrán licuarse por inflación.

A Friedman siguieron los teóricos de las expectativas racionales, Robert Lucas, Thomas Sargent y otros respetados académicos a nivel internacional. Aplicado a otros casos, el mensaje es el mismo: los agentes económicos actúan en el presente incorporando lo que esperan ocurra en el futuro.

Todo esto contribuye a que la reducción del déficit del gobierno se vea compensada por un incremento del gasto y de la inversión privadas

Así, un aumento del gasto público puede no resultar expansivo para la economía, porque los agentes privados, al esperar un mayor cobro de impuestos en el futuro para pagar el nuevo gasto, deciden ahorrar, y todo el nuevo gasto del gobierno se ve contrarrestado por todo el nuevo ahorro privado.

La política de estabilización

Llevemos esto al caso de las llamadas “políticas de estabilización”. Es decir, a decisiones de gobiernos destinadas a reducir la inflación y reducir la incertidumbre relacionada con el pago de la deuda pública. Un gobierno cualquiera, en un momento dado, puede anunciar una política “de ajuste”. Esto quiere decir que, dado que cree que la inflación y la incertidumbre sobre el pago de la deuda están relacionados con su pobre resultado fiscal, reducirá el déficit y, con ello, la emisión monetaria. Al mismo tiempo, un mejor balance fiscal contribuirá a mejorar su capacidad de honrar los pagos de la deuda.

Frente a este anuncio: ¿cómo reaccionan los agentes que incorporan el futuro en sus decisiones de consumo, ahorro e inversión? La respuesta es depende. ¿De qué? De si el ajuste fiscal anunciado es creíble o no.

¿Qué ocurre, sin embargo, si el ajuste fiscal se percibe como poco creíble o, en otras palabras, como transitorio y no permanente?

Si el ajuste fiscal es creíble, o sea que los agentes esperan que efectivamente ocurra y que se mantenga en el tiempo, entonces probablemente se reduzca la incertidumbre respecto del pago de la deuda y, al mismo tiempo, caigan las expectativas de inflación. Todo esto contribuye a que la reducción del déficit del gobierno se vea compensada por un incremento del gasto y de la inversión privadas, lo que conduce a “estabilizar la macro” sin que ocurra una importante recesión. En este escenario, caen el riesgo país, se reduce la inflación y, en la medida que recupera la economía su crecimiento, también cae la ratio de deuda como porcentaje del PBI.

¿Qué ocurre, sin embargo, si el ajuste fiscal se percibe como poco creíble o, en otras palabras, como transitorio y no permanente? En este caso no hay motivos para que se espere menos inflación. Y esto será un problema porque los asalariados pedirán aumentos de sueldos en línea con las expectativas de inflación que no bajaron, pero estos aumentos no podrán ser convalidados puesto que el gobierno hoy está reduciendo el déficit y la emisión monetaria. Y dado que lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidades, el resultado de esta combinación es una recesión.

En materia de deuda ocurre algo similar. ¿Por qué vas a comprar un bono del gobierno X, que promete hacer un ajuste fiscal para pagarte los intereses y el capital si, al mismo tiempo, estás convencido de que en unos años llegará al gobierno una política de signo contrario? El resultado de esto es que la incertidumbre no se reduce, el costo del crédito para toda la economía no baja –o sube-, y el resultado nuevamente es recesión.

El ajuste ya no creíble de Milei

Bajando este análisis teórico a la situación de la Argentina actual parecería que estamos en el caso en el que el ajuste fiscal que hizo y prometió mantener el gobierno de Javier Milei está pasando de creíble a no creíble. Es que, en un primer momento, con una imagen gubernamental en alza y con buenos indicadores en materia de confianza, parecía que el ajuste fiscal gozaba de buen rédito público. Los argentinos estaban “contentos” con “la motosierra”, al tiempo que bajaba la inflación, caía el riesgo país, y rebotaba la economía.

Sin embargo, entrando en 2025 los agentes económicos comenzaron a incorporar las expectativas sobre el futuro: ¿será sostenible esta política fiscal? ¿qué dirán los argentinos en las elecciones de medio término?

Entrando en 2025 los agentes económicos comenzaron a incorporar las expectativas sobre el futuro: ¿será sostenible esta política fiscal?

Es nuestro parecer que, al margen de algunas inconsistencias no menores en materia de política monetaria y cambiaria (por ejemplo: pasar innecesariamente pasivos no remunerados del BCRA al tesoro, crear un concepto excéntrico como el de Base Monetaria Amplia, pedirle USD 20 mil millones al FMI para salir del cepo “sin devaluar”, y luego negarse a comprar reservas mientras el acuerdo con el FMI así lo exigía) el evento distintivo de Argentina en 2025 son las elecciones de medio término. Es que en este evento se pone a prueba si el ajuste fiscal que propone el gobierno como solución a la inestabilidad macro es sostenible.

Tiempo atrás, cuando todavía no habían ocurrido las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, yo me preguntaba por qué, si las encuestas mostraban al gobierno como vencedor en octubre, no bajaba el riesgo país. Una respuesta fue que el mercado no creía en las encuestas o que, incluso creyéndolas, quería ver que los pronósticos se confirmaran en los hechos.

Tras el 7 de septiembre, donde el gobierno perdió por mucho más de lo que anticiparon estas encuestas, el Riesgo País saltó casi 30% (mientras cayó en toda la región) y también subió el dólar, mientras en Brasil, Chile o Perú bajó nominalmente. Al mismo tiempo, Kicillof fue entrevistado en el prime time de la televisión, y se consolidó como la principal figura de la oposición.

El panorama podría llegar a modificarse favorablemente si el Gobierno logra hacer una buena elección en octubre

Lo que a mi entender muestran estos hechos es que el mercado puede no entender o incluso rechazar algunos puntos de la política económica de Milei, pero que el mayor miedo que tiene es el futuro regreso de variantes extremas de la política económica peronista.

Si este es el caso, el escenario es el de un ajuste fiscal transitorio y, por tanto, poco creíble. Y como vimos anteriormente, esto implica que no baja la incertidumbre, ni la expectativa de inflación, y que la economía se encamina a una recesión.

Para cerrar, no son buenas noticias, pero si tenemos razón, el panorama podría llegar a modificarse favorablemente si el Gobierno logra hacer una buena elección en octubre y, el día después, tiene éxito en conseguir mayores consensos para su programa.

El autor es Investigador Asociado del centro FARO de la Universidad del Desarrollo (Chile) y profesor adjunto FCE-UBA

Temas Relacionados

Javier MileiAjusteFinanzasEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Para aumentar la oferta de dólares, no habrá retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

La medida fue anunciada por el vocero Manuel Adorni en medio de la suba del tipo de cambio y la incertidumbre en los mercados

Para aumentar la oferta de

Oro: informan en EEUU uno de los mayores descubrimientos del siglo, pero no cambiará la firmeza del precio

Es un megayacimiento con recursos estimados en más de 7 millones de onzas. Como tardará varios años hasta iniciar producción no alterará las actuales cotizaciones. En lo que va del año, el metal precioso explicó el 70% de las exportaciones mineras de la Argentina

Oro: informan en EEUU uno

A la espera de la negociación por el préstamo de EEUU, las consultoras analizaron el futuro del esquema económico

No creen posible mantener al dólar en la banda superior y consideran probable su eliminación para que el BCRA no pierda más reservas

A la espera de la

Los vencimientos de deuda que debe afrontar el Gobierno y cómo ven los analistas la economía hasta las elecciones

Las consultoras hacen sus análisis respecto al esquema cambiario y el poder de fuego del BCRA, mientras el gobierno busca cambiar las expectativas mediante un auxilio del Tesoro de EEUU

Los vencimientos de deuda que

Wall Street anticipa una caída de la actividad económica por la tensión cambiaria

La volatilidad en los mercados configura un escenario adverso, según análisis recientes de la banca internacional, en que se advierten riesgos crecientes para la continuidad del crecimiento

Wall Street anticipa una caída
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pampita fue víctima de un

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque

Para aumentar la oferta de dólares, no habrá retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Crimen del jubilado en Zárate: la ruta de su asesinato, las deudas de la policía que fue detenida y cómo la atraparon

Javier Milei batalla contra el peor enemigo de la política y la economía: la incertidumbre

Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo durante la primera semana de primavera en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Arqueólogos desenterraron una fortaleza perdida

Arqueólogos desenterraron una fortaleza perdida por más de 700 años: el impactante castillo de los Señores de las Islas

Uruguay presentó una libreta de conducir por puntos con la que busca cambiar la cultura al volante

La ONU acusó a Rusia del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población ucraniana durante la invasión

El Pelón, un peligroso delincuente buscado en todo Uruguay, apareció en un video y dice que se entregará

El incendio más mortífero de la historia: cómo fue la tragedia de Wisconsin que arrasó pueblos enteros y dejó más de mil muertos

TELESHOW
Pampita fue víctima de un

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque

El look natural de Florencia Peña para recibir la primavera: “A cara lavada”

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”