Economía

Volvió la brecha: con las ventas del Banco Central reapareció la diferencia entre las distintas cotizaciones del dólar

Las divisas negociadas en la Bolsa se acercan a los $1.550, frente a un tipo de cambio oficial fijado a $1.475, en el techo de las bandas

Guardar
El dólar opera en precio
El dólar opera en precio récord en todas las franjas del mercado.

Las cotizaciones bursátiles del dólar, implícitas en los precios de acciones y bonos argentinos que se negocian simultáneamente en la plaza local y el exterior, anotaron nuevos máximos nominales, con un incremento entre dos y diez pesos este viernes.

El “contado con liquidación” mediante bonos avanza a $1.550 (+0,5%), mientras que el dólar MEP terminó pactado a $1.532 (+0,9%). La brecha entre el “liqui” y el oficial se empezó a ensanchar y ahora alcanza 75 pesos o un 5,1 por ciento.

Hay que recordar que apenas tres ruedas cambiarias atrás esta brecha era insignificante. Con un tipo de cambio oficial en $1.469, el el MEP era pactado el martes 16 a $1.468,76, y el “liqui”, a 1478,25 pesos.

Está claro que en el medio sucedieron hechos trascendentes. El dólar mayorista testeó por primera vez la banda superior del esquema cambiario anunciado el 11 de abril. Y gatillo ventas a manos del Banco Central por unos 1.000 millones de dólares en solo tres ruedas. Las cotizaciones financieras de la divisa no reflejan otra cosa que la percepción de un tipo de cambio que debiera estar un escaló más arriba de las proyecciones oficiales, que implican un elevado costo en reservas.

A la vez, las posturas vendedoras del Tesoro con el mismo fin de mantener a raya al dólar oficial le costaron a las arcas públicas más de 600 millones de dólares.

El ministro Luis Caputo confirmó el jueves que venderán hasta el último dólar en el techo de la banda: “Vamos a vender todos los dólares que sean necesarios”, declaró. Y remarcó que el plan “está muy bien diseñado y no se va a modificar”.

“Todo indica que el gobierno busca una línea adicional de financiamiento, que no provendría del FMI ya que el próximo desembolso está previsto para principios de 2026, sino de otra fuente, con especulaciones locales que apuntan a un apoyo de EEUU, aunque por ahora son solo rumores. El uso de reservas para defender el tipo de cambio en la previa electoral y limitar el pass through a precios parece ir en contra de las necesidades de ajuste de la economía", evaluó Max Capital.

Para los expertos de Adcap Grupo Financiero, las ventas oficiales en la magnitud de esta semana “no fueron una buena señal. El Banco Central presenta un déficit de USD 10.000 millones respecto de la meta de reservas del EFF (acuerdo de facilidades extendidas con el FMI) para fin de año”.

“Aun si los inversores esperaran un resultado positivo en octubre, la dinámica de mercado del Banco Central vendiendo en el límite superior de la banda cambiaria ejerce presión sobre el resto de los activos, lo que podría continuar más allá de las elecciones”, enfatizaron desde Adcap.

Para Carlos Rodríguez, economista y fundador del CEMA, el gobierno de Javier Milei aplicó “una política monetaria y cambiaria casi aleatoria. Se redujo la inflación, hasta el mes pasado, basándose en atraso cambiario, esterilización de emisión con más deuda líquida y pérdida de reservas internacionales. Se hizo cualquier cosa con el tipo de cambio, salvo la flotación libre. El cepo cambiario estuvo siempre presente, mediante una confusa maraña de regulaciones a la operatoria de los mercados cambiario y financiero”.

“Será crucial la lectura que vayan haciendo los operadores tras ratificación del compromiso del equipo económico respecto la actual esquema cambiario, en especial de continuar las liquidaciones ya que la pulseada podría retroalimentar la demanda privada en esta etapa, e incluso posteriormente de no despejarse de manera inmediata el escenario político y que ello logre mejorar la expectativas de los agentes económicos”, señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbrecha cambiariaElecciones 2025últimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Milei advirtió sobre la posibilidad de una “pequeña pausa” en la actividad económica y culpó al “partido del Estado”

El mandatario dio un largo discurso en la Bolsa de Córdoba en el que se refirió a la complicada coyuntura monetaria y cambiaria. Pidió “pintar la Argentina de violeta” en las elecciones de octubre para superar la volatilidad financiera que atribuyó a la oposición

Milei advirtió sobre la posibilidad

Cuál es el auto brasileño que se perfila para ser el más vendido del país tras 7 años de dominio de modelos argentinos

El mercado automotor argentino tuvo a la Toyota Hilux, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 como los autos más vendidos desde 2018. Con los números parciales de mitad de septiembre el primer lugar ya lo tiene un modelo compacto importado

Cuál es el auto brasileño

Los errores se pagan

No se puede creer que esta situación sea mejor que haber flotado, sin cepo y con una regla monetaria simple, sin ambigüedades. Pero no se hizo y ya está todo arruinado

Los errores se pagan

Volvió a caer la confianza del consumidor en septiembre: cómo impacta en las expectativas y el consumo

Según el índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, la caída este mes fue de 0,33% respecto de agosto. El mes pasado, se había derrumbado 13,9%

Volvió a caer la confianza

Dólar arriba de $1.500: ¿hora de comprar o de vender?

La divisa tocó un récord de $1.515 en las pizarras del Banco Nación. Operadores y analistas cuentan cómo se paran ante esta nueva escalada de la divisa y explican sus fundamentos, en un contexto de gran incertidumbre

Dólar arriba de $1.500: ¿hora
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un sindicato clave de la

Un sindicato clave de la industria rechazó los topes salariales y hará paros que afectarán la producción

Milei advirtió sobre la posibilidad de una “pequeña pausa” en la actividad económica y culpó al “partido del Estado”

Lograron probar qué efecto tiene el alcohol en el vuelo y la orientación de los murciélagos

Imputaron al abogado que vendía el servicio de “mensajero” a narcos de alto perfil

“Quiero flan”: el video de Alfredo Casero al que aludió Javier Milei para hablar del presente político en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Canadá celebró el inicio de

Canadá celebró el inicio de las consultas de Estados Unidos y México para renovar el T-MEC en 2026: “Es una buena señal”

El régimen talibán prohibió libros escritos por mujeres en universidades de Afganistán

El Consejo de Seguridad de la ONU reimpuso las sanciones contra el régimen de Irán por su programa nuclear

Esther García, histórica productora de Almodóvar, recibe un reconocimiento a su trayectoria en San Sebastián

Polonia también interceptó aviones rusos que violaron la zona de seguridad de una plataforma de perforación en el Mar Báltico

TELESHOW
Karina Jelinek anunció su separación

Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise: el contundente mensaje que después borró

Valeria Mazza, Pampita y María Becerra deslumbraron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid: las mejores fotos

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Momi Giardina rompió en llanto en vivo al revelar uno de los logros más esperados: “Me costó un montón”

El artista callejero que emocionó a Guido Kaczka: una historia de amor y resiliencia y un premio millonario