El Gobierno proyecta déficit comercial sostenido hasta 2028 pese al impulso del agro, Vaca Muerta y la minería

Funcionarios y consultoras coinciden en que el saldo de la balanza de bienes y servicios permanecerá negativo en los próximos años

El proyecto de Presupuesto 2026 planteó un escenario de déficit comercial sostenido hasta 2028 en la balanza de bienes y servicios, incluso con el crecimiento de sectores exportadores como el agro, Vaca Muerta y la minería. El Gobierno de Javier Milei prevé un horizonte de un peso más apreciado, mayor crecimiento de la economía y, por ende, de las importaciones.

Las cifras oficiales generaron reacciones inmediatas entre analistas, quienes señalaron inconsistencias y un elevado nivel de optimismo en las proyecciones oficiales sobre el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el desempeño del consumo y el tipo de cambio. En ese marco, y en un contexto de fuerte debilidad política y de embates en el Congreso, el riesgo país supera los 1.400 puntos básicos.

De acuerdo con los datos difundidos por Economía, el PIB crecería un 5,4% en 2025 y aumentaría otro 5% en 2026, según el texto remitido al Congreso. Entre 2027 y 2028, la proyección oficial mantiene ese ritmo. El mismo documento prevé que el consumo privado tendrá un repunte del 10,2% este año y se mantendrá cerca del 5% anual hasta 2028, mientras que el consumo público experimenta una caída de 3,8% en 2025 y de 0,2% en 2026, con una recuperación leve en los años posteriores. Respecto a la inversión, el proyecto anticipa una fuerte caída en 2024, seguida por una recuperación con un aumento del 26,5% en 2025 y un crecimiento de 9,4% en los años siguientes.

Según explicó Equilibra en uno de sus reportes, los supuestos macroeconómicos empleados por el Ejecutivo para elaborar el Presupuesto 2026 ya resultan desactualizados.

El comportamiento comercial concentra la atención en las proyecciones. Las exportaciones de bienes y servicios, impulsadas por Vaca Muerta, la minería y el agro, llegarían a USD 103.313 millones en 2025 y alcanzarían USD 131.596 millones en 2028. Por su parte, las importaciones sumarían USD 105.760 millones en 2025 y superarían los USD 138.500 millones al final del período. Esto implicaría una transición desde un superávit de USD 16.654 millones en 2024 hasta un déficit estimado de USD 2.447 millones en 2025, y otro rojo aún mayor proyectado para 2028, de USD 6.961 millones.

En el área de precios, la inflación anual proyectada por Economía disminuiría a 24,5% en 2025, bajaría a 10,1% en 2026 y descendería gradualmente hasta 3,7% en 2028. El tipo de cambio nominal se ubicaría en 1.325 pesos por dólar al cierre de 2024 y tendría un ascenso más suave, llegando a 1.488 pesos por dólar en diciembre de 2028.

Las estimaciones oficiales contrastan con las de consultoras y analistas privados. Según explicó Equilibra en uno de sus reportes, los supuestos macroeconómicos empleados por el Ejecutivo para elaborar el Presupuesto 2026 ya resultan desactualizados. La consultora advirtió que el PIB probablemente no crezca en 2026, apreciación compartida por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, donde los especialistas prevén un aumento de 4,4% para 2025 y solo 3,2% para 2026. Bajo este escenario, Equilibra sostuvo que los ingresos del sector público no mostrarán mejoras y que la evolución del gasto primario está condicionada si se busca sostener el superávit primario fijado en 1,5% del PIB.

La balanza comercial sería negativa a partir de 2025, pese al avance de sectores como Vaca Muerta y la minería

Las previsiones oficiales sobre inflación y tipo de cambio también generan dudas. Abeceb observó que la pauta de inflación de 10,4% y el sendero de depreciación del 7,3% lucen demasiado optimistas en el contexto actual, más aún con la presión de acumular reservas mediante compras del Banco Central. La consultora destacó que, según los cálculos del Gobierno, el tipo de cambio real no variará en 2026 debido a que la diferencia entre la depreciación local y la inflación internacional no modificará la competitividad del país. Además, la base proyectada para el próximo año considera un tipo de cambio 9% inferior al actual.

En cuanto al comercio exterior, las proyecciones muestran disparidades notables. Equilibra anticipó que no ve probable que las cantidades exportadas e importadas crezcan a un ritmo promedio aproximado al 8% anual durante esos tres años. El propio texto oficial admite que en 2025 el país pasará a un déficit de bienes y servicios de casi USD 2.500 millones. Para Abeceb, la continuidad de la apertura de importaciones y el crecimiento del comercio electrónico perjudicarán ramas industriales sustitutas y limitarán las probabilidades de que el tipo de cambio real favorezca la competitividad en el corto plazo.

La principal fuente de expectativa en el sector público proviene del desempeño de los complejos energéticos y mineros. José Luis Daza, viceministro de Economía, expuso recientemente sus estimaciones sobre el impacto potencial de Vaca Muerta y la minería en la balanza de pagos. Según sus declaraciones, la balanza de energía y minería podría alcanzar un superávit de USD 50.000 millones en 2030 y acercarse a USD 60.000 millones tres años después. Remarcó que ese monto equivale al doble del saldo actualmente generado por la balanza agropecuaria.

El Gobierno de Javier Milei prevé un horizonte de un peso más apreciado, mayor crecimiento de la economía y de las importaciones.

El sector empresarial analiza detenidamente las señales que surgen del presupuesto nacional. Abeceb enfatizó en su análisis que, para lograr credibilidad y coordinar las expectativas del sector privado, las estimaciones macroeconómicas deben ser viables, sostenibles y contar con respaldo político. En este sentido, la consultora subrayó que el déficit comercial mayor coincide con la expansión descripta en el presupuesto, pero cuestionó la falta de claridad sobre el financiamiento del saldo negativo de la cuenta corriente.

El crédito privado y el empleo figuran como factores de incertidumbre para los próximos años. Abeceb indicó que el estancamiento actual de la economía y la fragilidad del crédito privado pueden condicionar la viabilidad de un crecimiento del 5%. El informe añadió que es difícil que la demanda de consumo se expanda significativamente, porque una política fiscal restrictiva y salarios en retroceso presionarían esa variable a la baja.