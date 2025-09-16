Economía

Cuánto le costó al fisco la reducción de impuestos de este año

El impacto fiscal de la disminución de la carga tributaria es relevante y bajo la condición de equilibrio en las cuentas públicas, el Gobierno se comprometió a continuar por ese camino

El Ejecutivo prometió que se seguirá con la baja de impuestos nacionales (Canva)

A lo largo de este año, el Gobierno decidió bajar ciertos impuestos, sobre todo aquellos vinculados al frente externo. El Presupuesto 2026, presentado este lunes por el presidente Javier Milei en cadena nacional, contiene un apartado especial en el que detalla el costo fiscal de esa reducción. Además, se reafirmó el compromiso de continuar con la quita.

“Con el objetivo de continuar devolviendo recursos al sector privado, reducir costos, mejorar la competitividad y avanzar en una apertura comercial inteligente, esta gestión disminuyó impuestos a la importación y a la exportación para un importante universo de posiciones arancelarias”, indica el mensaje del Presupuesto 2026.

La reducción y eliminación de tributos nacionales tienen un costo fiscal estimado para 2025 de 1,4 puntos porcentuales del PBI, el cual es soportado en un 93,5% por la Nación (1,3 puntos porcentuales del PBI) y en un 6,5% por las Provincias (0,1 puntos porcentuales del PBI).

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 por cadena nacional

El dato se conoce en medio de las manifestaciones surgidas luego de los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario, aumento de jubilaciones y la emergencia en pediatría -Ley Garrahan-. El impacto fiscal de esos proyectos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), es del 0,23% del PBI, 0,78% y 0,019%, respectivamente.

“El Poder Ejecutivo Nacional mantiene su compromiso de devolver al sector privado los recursos excedentes que se generan a partir de la política de racionalización y eficientización del gasto público nacional. En la medida que las mejoras en la administración pública se mantengan, se seguirá con la baja de impuestos nacionales”, señala el documento enviado al Congreso.

En detalle, vencido el plazo de vigencia, se discontinuó la aplicación del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), aminorando así la carga tributaria que pesaba sobre la adquisición de divisas para el pago de ciertas compras al exterior. La decisión tuvo un costo fiscal de 1,075% del PBI.

Posteriormente, se redujeron de manera transitoria, hasta el 30 de junio de 2025, los derechos de exportación al complejo agroexportador, lo cual implicó 0,126% del PBI por lo que se dejó de recaudar.

El Gobierno hizo foco en la reducción de retenciones. EFE/Cézaro De Luca/Archivo

Esa quita se hizo permanente a fines de julio y supone una erogación para el fisco de 0,055% del PBI. Alcanza a productos como soja, girasol, cebada, trigo, maíz, sorgo y carnes,

Asimismo, se eliminaron las retenciones a productos industriales (textiles, calzados, plásticos, farmacéuticos, autopartes, alimenticia, metalmecánica, etc). El costo es del 0,011% del PBI.

En tanto, la reducción a 0% de los DEX para productos de minería metalífera y no metalífera implica el 0,001% del producto.

Respecto a los impuestos a la importación, se suprimieron los derechos para vehículos con motores híbridos y eléctricos (0,006% del PBI), y para tejidos, hilados, confecciones y calzado (0,022%).

A su vez, hubo una disminución de aranceles e impuestos internos para bienes de informática, telecomunicaciones, aire acondicionado, entre otros. El impacto en las cuentas públicas representa el 0,043% del producto.

Costo fiscal de la reducción de impuestos (Presupuesto 2026)

Por último, con un costo fiscal de 0,048% del PBI, se definió la suspensión del impuesto interno y reducción de alícuotas para vehículos y embarcaciones.

En el discurso de presentación del proyecto de presupuesto para el próximo año, Milei dijo que se garantizará el equilibrio fiscal, considerándolo “la piedra angular del plan de Gobierno”. Vale mencionar que la proyección de superávit es del 1,5% del PBI, menor al 2,2% pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ningún país del mundo funciona sin un presupuesto equilibrado, por eso los políticos encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho pero no es ni más ni menos que la solución definitiva a los problemas que aquejan a la Argentina”, afirmó el primer mandatario.

Además, sostuvo: “Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. Y eso es lo que sucede cuando se les suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se vulnera el derecho de propiedad y se les cambian las reglas del juego sobre la marcha como hemos hecho durante tantas décadas”.

