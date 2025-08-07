Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

La medida favorecería a varios sectores que conforman la industria minera nacional

Como parte del objetivo de fomentar la actividad económica y la generación de empleo, el Gobierno nacional anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de minerales, hierros y metales. Según las autoridades, se espera que el alivio fiscal se traduzca en beneficios para la industria minera.

Por medio de la publicación del Decreto 563/2025 en el Boletín Oficial, la quita de los aranceles fue oficializada esta madrugada. “Fíjese en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.)”, establecieron.

Entre los productos del sector minero que serán alcanzados por la nueva normativa se encuentran aquellos que son categorizados en los rubros de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, y piedras preciosas y/o semipreciosas.

En línea con esto, las autoridades dispusieron la derogación del Decreto 308/2022, que había creado el registro optativo de exportaciones en cobre. El mismo se encontraba disponible para las personas jurídicas que realizaran inversiones destinadas a activar nuevos proyectos productivos en el país.

A mediano plazo, se esperaría que la medida genere mayor cantidad de empleos en el sector (EFE)

De la misma manera, remarcaron que la medida tiene como objetivo principal “asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, así como promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios“.

Por este motivo, indicaron que se estableció como prioridad “la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo“. Asimismo, remarcaron que la medida no comprometía la misión de sostener el equilibrio fiscal, tras ser considerado como esencial para el fortalecimiento del crecimiento económico del país.

“Esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”, sostuvieron al señalar que también representaría un 80% de la capacidad exportadora que tienen las provincias de Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Por otro lado, consideraron que el sector minero nacional cuenta con gran potencial de crecimiento en medio del contexto de la transición energética mundial. Además de asegurar que el país cuenta con “abundantes reservas”, plantearon que podría haber un crecimiento de la industria al poner de ejemplo otras economías mineras donde la explotación de esta industria representa un 10% del PBI.

“Resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones”, remarcaron las autoridades al señalar que, en paralelo, se seguirá con la tarea de simplificar, desburocratizar, reducir trámites y abrir nuevos mercados que permitan un mejor posicionamiento global.

A raíz de esto, destacaron que la eliminación de los aranceles no solo aumentaría la capacidad exportadora del país, sino que incentivaría la expansión del sector en mercados externos. Esto generaría una mayor demanda que podría reflejarse en un aumento de empleos, sin que esto “comprometa de manera significativa los niveles de recaudación tributaria”, según fuentes gubernamentales.

Proyectaron que el campo generaría más de USD 28 mil en diez años

La baja de retenciones podría generar un aumento en la producción nacional (Reuters)

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) publicó un estudio basado en el modelo Agmemod, que proyectó un aumento de 13 millones de toneladas en la producción agraria argentina tras la reducción de la brecha cambiaria implementada en abril y la baja de retenciones anunciada el pasado sábado por el presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo.

El informe calculó que estas medidas podrían aumentar en unos USD 28.800 millones el valor acumulado de la producción agrícola a lo largo de la próxima década. Según la BCR, la liberalización parcial del acceso al Mercado Libre de Cambios y la reducción de derechos de exportación para distintos productos —maíz, sorgo, trigo y cebada al 9,5%, soja al 26% y 24,5% para poroto y subproductos, girasol al 5,5% y 4%— generarían un nuevo escenario para el sector.

El estudio comparó el escenario actual con el anterior, en el que la brecha cambiaria y las alícuotas de retenciones se mantenían al nivel vigente hasta 2024. Con la nueva política, la producción de granos podría alcanzar 172,3 millones de toneladas hacia 2035, con un valor estimado en USD 50.100 millones.

Además, el análisis señaló que la mayor proporción de “dólar cash” que los productores reciben sobre el precio FOB, deducidas las retenciones, se encontraría en niveles cercanos a máximos históricos desde 2012. El impacto de la eliminación de la brecha cambiaria y la reducción de las retenciones incidiría de manera directa en las decisiones de los productores, por lo que generaría incentivos para contratar más mano de obra, asignar mayor superficie y adoptar nuevas tecnologías.