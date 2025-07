La baja de las retenciones en la Argentina se vio afectada por la baja de soja, maíz y trigo en el mundo

Aunque es nada comparado con lo hemos visto con la moneda argentina, el dólar se ha depreciado en los últimos años, sobre todo (Free photo)

La licitación de Bonos del Tesoro de hoy será una pulseada entre las tasas y el dólar. Un rendimiento de bonos a tasa fija que promedia 3,5% efectivo mensual contra una inflación que se estima en alrededor de 1,6%, pueden tentar a vender dólares. Pero, por el otro lado, vencen $11 billones y se estima que la oferta de los bancos estará disminuida por la necesidad de adecuar sus posiciones de liquidez tras la eliminación de las LEFI.

La esperanza del Tesoro está puesta en las tres LECAP cortas que vencen en agosto, septiembre y octubre. En la Secretaría de Finanzas piensan que las elevadas tasas serán un premio que ayudará a secar la plaza de pesos y pueden disuadir a los bancos a repensar su estrategia de liquidez.

El Banco Central estimuló la suba de tasas para quitar pesos del mercado y llegó a tomar dinero a 1 día a 50% nominal anual, estimulando la suba de los rendimientos de las LECAP en todos los tramos. Para que suban las tasas de cualquier bono, deben bajar sus cotizaciones y esto fue lo que sucedió en el mercado de títulos en pesos, tanto en los de tasa fija como en los BONCER, atados a la inflación.

Las LECAP que vencen el jueves tienen un retorno de 5,11% mensual y hasta octubre los rendimientos promedian casi 3,5% efectivo mensual. El horizonte de tasas elevadas se extiende hasta mayo próximo. La LECAP que vence a fin de mayo nació con un rendimiento de 2,35% efectivo mensual y ahora, tras las sucesivas caídas de cotización, rinde 3,20%.

La estrategia del Gobierno está concentrada en las tasas porque quiere bajar al dólar. Sabe que el no traslado a precios de la cotización del billete no es eterno.

Son tiempos electorales y el dólar siempre es cobertura. El Tesoro, a pesar de esta estrategia de suba de tasas, no deja de comprar dólares en montos diarios que no exceden USD 50 millones, porque por detrás tiene el designio del FMI de acumular reservas.

Bajo este fuego cruzado de tasas, los dólares tuvieron alzas en todas sus versiones y los financieros están rozando el techo de $1.300 que parece ser el límite tolerable para el Gobierno. El MEP aumentó $10,3 (+0,8%) a $1.296,25 y el contado con liquidación (CCL) $5,84 (+0,5%) a $1.299,75. El “blue” avanzó $5 a $1.320.

En el mercado de futuros del dólar, la consultora F2 de Andrés Reschini indicó que “los ajustes fueron en la dirección del mayorista, con un volumen de operaciones de 1.371.483 contratos similar al de la rueda previa. Las tasas implícitas en el primer trimestre de vencimientos sufrieron una caída mientras que para el resto de la curva se desplazaron al alza. Julio terminó con desarme neto de 18,4 millones mientras que agosto sumó 208,4 millones. Todo esto dejó una curva de tasas implícitas ubicada por debajo de la curva pesos y, con break evens de inflación algo más abajo, las tasas reales rondan el 20% anualizado”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 441,4 millones y el dólar aumentó $15 para alcanzar el valor más alto de $1.295. En lo que va del mes subió 7,6%, una devaluación que mejora la paridad cambiaria.

En el mercado de granos hubo escasos negocios porque esperan la publicación oficial para conocer en profundidad el alcance de la baja de retenciones. La Bolsa de Comercio de Rosario destacó que en soja “se ofertaron $355.000 por la oleaginosa con descarga, mientras que para la entrega contractual y para las fijaciones de mercadería el valor abierto llegó a $360.000, aunque no se descartaba la posibilidad de mejoras”. Esto representa una mejora de 5%.

FOTO DE ARCHIVO-Granos de soja se cargan en un camión después de ser cosechados, en Pergamino, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, 15 de mayo de 2024. REUTERS/Matias Baglietto

Hay que tener en cuenta que la soja en Chicago ayer perdió 1% de su valor en dólares, lo que incidió en los precios locales. No es una buena época para el agro porque hay sobreoferta de soja, maíz y trigo en el mundo. China, con su producción, dejó de ser el gran importador que era.

Por eso las apuestas ahora son a la minería y el petróleo. De hecho, YPF está por hacer dos anuncios importantes en los próximos días. Según fuentes del sector, va a presentar a su socio en la explotación de petróleo off shore en el Atlántico y la compra de una de las áreas más importantes de Vaca Muerta. El plan de inversión de la empresa por USD 6.300 millones es el más importante desde su creación.

De hecho, la acción de la petrolera, pese al fallo adverso de la jueza Loretta Preska, lleva acumuladas ganancias de 14% en el mes. Otra petrolera que sale al mercado a buscar dólares MEP emitió una Obligación Negociable por hasta USD 150 millones a 3 años.

En tanto, los bonos soberanos con legislación extranjera, que son los que se ponderan para calcular el riesgo país, tuvieron subas de 0,6% en promedio, en medio de una nueva suba de las tasas a 4,42% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que derrumbaron a bonos de la región. El índice de países emergentes perdió 0,7% y el de Brasil cayó 1,6%.

La Bolsa tuvo una rueda que fue de mayor a menor y finalizó con el S&P Merval de las acciones líderes con una leve alza de 0,75%. Las acciones más favorecidas fueron las de empresas de energía: Edenor subió 8,5% y Transportadora Gas del Norte, 5,2%.

En Estados Unidos, tras el acuerdo de aranceles con la Unión Europea, los inversores observaron el inicio de negociaciones con China. El entusiasmo inicial no tardó en desaparecer y el S&P 500 terminó casi neutro con un alza de 0,02%, y el Nasdaq de las tecnológicas subió 0,33%. En el after market, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York estaban levemente verdes y no marcaban tendencia.

El petróleo seguía cerca de USD 70, pero la soja, el maíz y el trigo estaban en baja. La rueda de hoy puede ver reducido el monto de negocios por la licitación del Tesoro. El resultado incidirá en las operaciones de mañana.