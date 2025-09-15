De cuánto fue la inflación de agosto 2025, según el INDEC

El INDEC confirmó que la inflación de agosto 2025 fue del 1,9% a nivel nacional (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó los datos oficiales sobre la evolución de los precios en agosto de 2025. Los números divulgados permiten comprender el rumbo de la economía argentina y anticipar el impacto inmediato en el poder adquisitivo, tanto de asalariados como de sectores más vulnerables, entre ellos jubilados y beneficiarios de programas sociales. Los indicadores de inflación son uno de los principales ejes de análisis en la agenda pública y privada, y su publicación mensual es seguida por consultoras, organismos oficiales y la población.

De cuánto fue la inflación en agosto 2025 según el INDEC

Durante agosto de 2025, la inflación se ubicó en 1,9% a nivel nacional, según anunció el INDEC. Esta cifra confirma la persistencia de una tendencia que lleva varios meses consecutivos por debajo del 2% mensual, siendo la primera vez desde noviembre de 2017 que se encadenan cuatro meses seguidos con una variación inferior a ese límite. En julio también se había registrado un incremento del 1,9%, lo que muestra una relativa estabilidad en el ritmo de ajuste de los precios.