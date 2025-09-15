Economía

Cortes de luz: el Gobierno permitirá a hogares y comercios vender electricidad para bajar la demanda en los picos de calor

La Secretaría de Energía prepara una resolución que se publicará en los próximos días con la que buscará modificar hábitos de consumidores y reducir la demanda en un sistema desinvertido. Los riesgos que trae el verano

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
El plan oficial se apoya
El plan oficial se apoya en incentivos para que grandes usuarios y comercios disminuyan el consumo en los picos de calor (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El Gobierno trabaja en una resolución que permitirá a usuarios residenciales o grandes consumidores comerciales reducir su consumo de electricidad para sumar oferta al sistema y recibir a cambio una remuneración. Se trata de una medida enmarcada en el plan oficial de contingencia para mitigar los riesgos de cortes de luz en verano, según anticipó la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti.

En su exposición durante la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la funcionaria explicó los ejes del esquema para gestionar la demanda eléctrica y destacó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Litoral atraviesan una situación crítica durante los picos de calor.

Según describió Tettamanti, “el problema no es todo el verano”, sino que la saturación de la red surge en las “olas de calor muy fuertes, a las tres de la tarde, cuando todo el mundo prende el aire acondicionado”. En ese contexto, sostuvo que la “potencia instalada y la capacidad de transporte para alimentar las áreas más críticas” llegan “al límite” en los cinco días de mayor demanda, en las horas pico. Según la funcionaria, el escenario de consumo sigue una tendencia creciente.

María Tettamanti, secretaria de Energía,
María Tettamanti, secretaria de Energía, durante la 46° Convención Anual del IAEF en Bariloche

“Estamos esperando una demanda de potencia máxima levemente superior a la del año pasado. Estamos pensando en 30.700 megawatts de potencia. De eso, un tercio son aires acondicionados”, precisó. Este diagnóstico coloca el foco en la necesidad de intervenir tanto sobre la oferta como sobre la conducta de los usuarios durante los eventos extremos.

El Gobierno busca modificar la operatoria habitual del sistema. La estrategia oficial se asienta en dos pilares: incentivar inversiones en generación y transporte, y avanzar sobre la gestión de la demanda mediante incentivos y señales de precio. “Tenemos que empezar a transitar un camino más lento pero que es el de la gestión de demanda”, subrayó Tettamanti. Mencionó, además, la urgencia de usar nuevas tecnologías que “permitan dar esas señales de precio para ser más eficiente en el consumo y no tener una infraestructura ridículamente grande para abastecer cinco o diez horas en todo el año”.

La funcionaria puntualizó que, a falta de medidores inteligentes en hogares, la nueva medida se aplicará inicialmente sobre clientes comerciales y grandes usuarios dotados de sistemas de medición avanzados. “Ahora en el corto plazo, como no tenemos instalados medidores inteligentes a nivel residencial, pero sí hay buenos medidores a nivel de todo, hasta de los comercios, estamos trabajando y va a salir prontamente una nueva resolución”, afirmó.

El año pasado, el Gobierno puso en marcha un mecanismo similar a través de la Resolución 294/2024, impulsada por Eduardo Rodríguez Chirilo. Esa resolución habilitó a los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) del Mercado Eléctrico Mayorista a acceder a beneficios económicos a cambio de disminuciones de consumo en momentos críticos. Los detalles del procedimiento quedaron expuestos en los anexos oficiales.

La Secretaría de Energía planea ampliar el universo de participantes con una nueva resolución administrativa que habilitará a comercios, shoppings y otras firmas –además de los hogares– a vender electricidad al sistema. El dispositivo funcionará sobre dispositivos auxiliares o grupos electrógenos propios, integrados a un esquema de subastas: los usuarios ofertarán cuánto están dispuestos a cobrar para entregar energía en momentos de máxima demanda, mientras continúan recibiendo un cargo fijo, en una mecánica similar a la de un seguro.

“Estamos creando un ámbito de incentivos para empezar a gestionar la demanda con ese universo de clientes”, señaló Tettamanti. La funcionaria explicó que los que se sumen podrán, por ejemplo, activar sus equipos de respaldo y así entregar esa electricidad extra en los picos de consumo. Quienes efectivamente aporten energía en los horarios críticos serán remunerados según el monto de su oferta.

La nueva resolución contempla la
La nueva resolución contempla la remuneración de usuarios que aporten electricidad extra al sistema eléctrico nacional (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La secretaría advierte que este abordaje se muestra más efectivo en la medida en que avanza la incorporación de medidores inteligentes en los hogares, algo que la gestión oficial proyecta a largo plazo. “La instalación de medidores inteligentes a nivel residencial es lo que va a permitir eficientizar la inversión en infraestructura y, por lo tanto, hacer lo más bajos posibles las tarifas, porque las tarifas son bajas solamente cuando los costos son bajos. No hay magia ahí”, remarcó Tettamanti frente a los participantes de la convención realizada días atrás en el Hotel Llao Llao de Bariloche.

Sobre el futuro del mecanismo, la Secretaria reveló que la administración pretende “ampliar el universo” de usuarios incluidos capaces de transformar su rol en el mercado eléctrico, permitiendo no sólo evitar interrupciones masivas, sino también repensar la estructura de costos del sistema.

De acuerdo al enfoque oficial, la “gran capacidad de gasoductos para alimentar una demanda de gas muy estacional, muy fuerte en invierno y que en verano desaparece”, se asemeja al desafío eléctrico en los picos de calor. Allí radica la importancia de acompañar los avances en infraestructura con esquemas de precios diferenciados y criterios de eficiencia.

El antecedente inmediato refuerza la preocupación oficial: el 10 de febrero de este año, la demanda eléctrica alcanzó un récord de 30.257 megavatios (MW) a las 14:47, impulsada por el consumo residencial durante una jornada de calor. A pesar de temperaturas relativamente benignas, se multiplicaron los apagones de luz por sobrecargas en el NEA y Buenos Aires.

La falta de nuevas obras de infraestructura eléctrica durante el último año y medio agrava el panorama, ya que cualquier proyecto en marcha no tendrá impacto antes de 2027. Sin embargo, se trata de un problema estructural tras años de desinversión y tarifas pisadas.

Temas Relacionados

Cortes de luzMaría TettamantiEnergíaLuzVeranoPlan VeranoOlas de calorApagonesAMBALicitacionesÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

El magnate adquirió los títulos a través de un fideicomiso revocable. La noticia se difundió antes de que la automotriz anuncie un paquete salarial histórico para Musk, que lo convertiría en el primer billonario del mundo

Se dispararon las acciones de

El Gobierno definió cómo será la privatización de la empresa que opera los reactores nucleares

El proceso de licitación y la participación de los empleados abren una nueva etapa para Nucleoeléctrica Argentina, empresa que preside Demian Reidel. La importancia del Plan Nuclear

El Gobierno definió cómo será

El dolor de un funcionario de Milei al despedir al emprendedor que murió en un accidente en EEUU: “Lloro cada dos palabras”

Demian Reidel, encargado del Plan Nuclear de Gobierno, despidió en X a Mat Travizano, quien falleció en una accidente de montaña en California el sábado pasado

El dolor de un funcionario

Recesión industrial: un sector clave volvió a caer en agosto y se ubicó casi 20% por debajo de sus máximos históricos

El sector metalúrgico reflejó retrocesos en empleo, provincias y ramas productivas, junto con un uso muy bajo de la capacidad instalada, según un informe privado

Recesión industrial: un sector clave

Dólar hoy: la divisa anota una nueva suba y se ofrece a $1.475 en el Banco Nación

El dólar al público es ofrecido 0,7% arriba del cierre del viernes pasado, cerca del techo de la banda de “no intervención” del BCRA. Reaparecieron fuertes órdenes de venta a $1.473,50

Dólar hoy: la divisa anota
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se dispararon las acciones de

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

El Gobierno definió cómo será la privatización de la empresa que opera los reactores nucleares

El dolor de un funcionario de Milei al despedir al emprendedor que murió en un accidente en EEUU: “Lloro cada dos palabras”

Prueban con éxito un test digital para detectar el Alzheimer en fases tempranas: cómo funciona

Una moto quedó debajo de un camión en Villa General Mitre

INFOBAE AMÉRICA
Se dispararon las acciones de

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

Bolivia: la industria farmacéutica reduce en 30% la producción por falta de dólares

Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

Asunción: una capital entre desafíos financieros y la búsqueda de certezas ciudadanas

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo inicial sobre TikTok: Trump anunció que hablará con Xi Jinping este viernes

TELESHOW
Mirtha Legrand sorprendió a Jimena

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”

Camilota contó cómo fue el momento en que se enteró del grave accidente de Thiago Medina: “Lo esperaba con pizzas”

La salud de Thiago Medina: el nuevo parte médico del hospital de Moreno donde está internado

El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca

La escapada de Eugenia Tobal con su marido y su hija Ema al norte del país: paisajes de ensueño, paseos y relax