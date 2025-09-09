Impuesto automotor bonaerense: cuándo vence la cuarta cuota y cómo pagarla con descuento

Con Código QR y pago digital, la provincia facilita abonar el impuesto vehicular sin trámites presenciales

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) mantiene habilitado hasta este martes 9 de septiembre el plazo para cumplir con el pago de la cuarta cuota del Impuesto Automotor y acceder a un descuento del 10% para quienes cumplan determinados requisitos, según informó en un comunicado.

Esta campaña se orienta a estimular el uso de medios digitales y la adhesión al débito automático para la gestión de tributos patrimoniales dentro de la provincia, en el marco de políticas orientadas a fortalecer la recaudación y transparentar los procedimientos de cobro.

De acuerdo a la información comunicada, ARBA otorga un incentivo adicional a quienes no registran deudas en sus legajos tributarios y eligen incorporar el impuesto al sistema de débito automático, ya sea a través de una cuenta bancaria o empleando alguna tarjeta de crédito. El organismo aclaró que, tanto quienes se adhieren por primera vez como quienes ya tenían adheridos sus impuestos, acceden a la bonificación si cumplen con los criterios definidos para esta etapa del calendario fiscal 2025.

Para facilitar el pago, ARBA dispuso distintas vías electrónicas. Los contribuyentes pueden ingresar a la web oficial (www.arba.gov.ar) y completar la operación con tarjeta de crédito, o bien generar el correspondiente código de pago electrónico para operar en cajeros automáticos habilitados. En ese entorno digital también existe la alternativa de abonar mediante Cuenta DNI, la billetera virtual que permite escanear el código QR recibido previamente por correo electrónico y concretar la transacción hasta la fecha límite estipulada para el vencimiento.

El esquema de descuentos propuesto por el ente recaudador surge como una medida destinada a alentar el cumplimiento voluntario y periódico de las obligaciones fiscales. Este incentivo busca masificar la utilización de herramientas automáticas de pago, agilizar los procesos administrativos y reducir las gestiones presenciales. Según detalló la entidad, la bonificación es exclusiva para aquellos contribuyentes que eligen la modalidad de pago por cuotas; no resulta acumulativa con el pago anual anticipado ni válida para quienes tengan deudas impagas.

El sistema de autogestión de ARBA ofrece múltiples canales para regularizar el tributo de los automotores bonaerenses

El pago presencial se mantiene como opción complementaria y se realiza en entidades bancarias habilitadas o en los centros de cobro de Provincia Net Pagos, para quienes prefieren modalidades tradicionales. El programa digital, sin embargo, constituye el eje del sistema de beneficios. La bonificación del 10% se aplica de manera automática cuando los pagos se cursan bajo débito adherido y en condición de cumplimiento regular, sin que los usuarios deban tramitar la rebaja cada vez que se habilita una nueva cuota.

Cómo adherir al débito automático

El procedimiento para adherir el impuesto al débito automático se efectúa completamente desde el portal de ARBA. Es indispensable ingresar con CUIT y clave CIT en la sección “Autogestión”, seleccionar la opción “Gestión de Débitos Automáticos” y asociar a la cuenta el impuesto correspondiente. Las personas que necesiten registrar un CBU nuevo (Clave Bancaria Uniforme) pueden hacerlo ya sea desde la sección específica como desde el propio entorno de autogestión. El sistema abarca tanto la vinculación de cuentas bancarias como de tarjetas de crédito.

Al optar por débito con tarjeta de crédito por primera vez, la entidad informó que el impacto del pago no resulta inmediato, sino que se registra en el vencimiento de las próximas cuotas del gravamen automotor. Esta característica aplica sólo para la vinculación inicial mediante ese canal, mientras que las operaciones recurrentes sí se tramitan automáticamente en el ciclo de liquidaciones subsiguientes.

El incentivo de hasta 10% de descuento se distribuye tanto entre quienes ya adherían el tributo al débito automático como en los nuevos sujetos que decidan sumarse a la campaña, siempre que no cuenten con deudas ni planes pendientes. El sistema de bonificaciones suele actualizarse en línea y los montos aparecen reflejados en la boleta de pago o en los resúmenes generados por los sistemas digitales oficiales.