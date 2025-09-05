Un relevamiento privado mostró deflación en alimentos durante la última semana

Una deflación de 0,2 % en los alimentos detectada por la consultora LCG marcó las últimas jornadas del relevamiento de precios en supermercados del Gran Buenos Aires (EFE)

Una deflación de 0,2 % en los alimentos detectada por la consultora LCG marcó las últimas jornadas del relevamiento de precios en supermercados del Gran Buenos Aires. El estudio, efectuado en el período comprendido entre el miércoles 27 de agosto y el miércoles 3 de septiembre, señaló la segunda semana consecutiva de retroceso en el promedio de la canasta alimentaria relevada.

La evolución semanal de LCG presentó variaciones de 1,1 %, 0,1 % y -0,1 % en las tres semanas anteriores, mientras que el dato más reciente confirma la tendencia descendente. “En las últimas cuatro semanas los alimentos subieron 2,2 %, mientras que la medición punta a punta cayó 0,8 %”, afirma el resumen de la consultora.

El informe describió cómo algunos rubros compensaron subas y bajas específicas. Entre los más afectados, panificados subió 2%, azúcar 0,7%, aceites 0,5% y carnes 0,3%. Estos aumentos resultaron neutralizados por retrocesos en lácteos (0,4%) y en verduras y frutas (1%). Este comportamiento generó el fenómeno de deflación en el promedio semanal de la canasta.

La disipación del impacto inmediato de la suba del dólar sobre los precios minoristas motivó que la “inflación núcleo haya mostrado un movimiento similar al índice general” y que el aumento de precios “no exhibiera saltos relevantes pese a la inestabilidad cambiaria”.

A la tendencia observada por LCG se sumaron estimaciones de otras consultoras privadas. El monitoreo de Eco Go asignó a los alimentos una variación promedio de 2,4% durante agosto. El informe mensual puntualizó: “Si bien la inflación se mantuvo controlada, la persistencia de la volatilidad en un esquema que prioriza el corto impone dudas sobre su sostenibilidad”. Según Eco Go, la Remuneración Promedio Mensual (RPM) varió 2 por ciento.

Por su parte, el trabajo de Equilibra estimó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional subió 2,0 % en agosto y que la inflación núcleo fue de 1,9 %. El equipo técnico de la consultora precisó que los precios estacionales, con un incremento del 2,5 %, y los regulados, con 2,4 %, encabezaron los movimientos del mes. La medición de Equilibra incluyó un relevamiento de más de 130.000 precios y el uso de modelos estadísticos para el 15 % restante de la muestra, cubriendo el 85 % a través de datos directos de consumo en supermercados.

En el análisis sectorial, el informe de LCG resaltó que, en la última semana de agosto, la variación en supermercados del GBA alcanzó el 0 % en la canasta de alimentos y bebidas. Las bajas en Verdulería (-0,8 %) y las subas en Almacén (+0,6 %) reflejaron la convivencia de diferentes tendencias internas, sin que el balance total arrojara un aumento relevante.

Agosto terminó con una inflación cercana al 2% mensual, según estimaciones privadas adelantadas, y así el impacto de las tensiones cambiarias que arreciaron durante julio tuvieron un traslado acotado al universo general de precios. Implicaría, así, un número estable respecto al 1,9% de julio y sería el segundo mes con esa tendencia.

Las consultoras que hacen seguimientos de precios semanales -en grandes rasgos, con alcance limitado a alimentos y bebidas- observaron en términos generales un inicio de mes con un efecto marcado de la volatilidad cambiaria en el ritmo de aumentos, con picos que llegaron a superar el 1% semanal y luego con un escenario más calmo sobre el cierre de agosto.

Por su parte, PxQ también reportó un aumento en los precios, aunque en su caso el índice de precios registró un crecimiento de solo 0,3% en la cuarta semana de agosto. Esto llevó la proyección mensual de inflación a 2,2 por ciento. Dentro de este aumento, la categoría de Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue la más influyente, con una suba de 0,7%, superando los incrementos observados en semanas anteriores.