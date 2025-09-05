Elecciones Bonaerenses: qué espera JP Morgan para el dólar y las tasas del día después según el resultado de los comicios

La demanda de dólares y los movimientos de tasas reflejan la sensibilidad del mercado a los escenarios políticos y las respuestas del equipo económico (REUTERS)

A horas de las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de la Argentina, el JP Morgan anticipó dos escenarios posibles sobre lo que puede suceder a partir del lunes con el dólar, las tasas de interés, las reservas internacionales y la actividad económica a partir de los resultados de los comicios de este domingo.

El banco estadounidense presentó como escenario base una victoria ajustada del kirchnerismo sobre los candidatos de La Libertad Avanza, lo que resultaría más favorable para las variables que busca controlar el Gobierno de Javier Milei. El segundo escenario prevé una victoria amplia del frente peronista, opción que implicaría mayores dificultades para la economía argentina.

Impacto político y económico: la mirada de JP Morgan

La entidad remarcó que la atención política y económica se ha centrado en Buenos Aires por el peso de esta elección sobre las expectativas y los riesgos que afectan el dólar y las tasas de interés. El informe identificó como críticos los datos de inflación, salarios reales, jubilaciones y el clima de opinión. También evaluó la importancia de la participación electoral y señaló que encuestas anticipan márgenes ajustados, con diferencias de menos de cinco puntos entre los principales frentes. Si bien algunas encuestas prevén una elección muy reñida, varios distritos muestran ventajas claras, tanto para el oficialismo como para la oposición libertaria.

Según JP Morgan, la volatilidad política y la incertidumbre han sido los principales motores de los recientes movimientos en los mercados financieros locales, más que los desequilibrios macroeconómicos. La entidad sostuvo: “El riesgo político, y no un agotamiento del programa macroeconómico actual, resultó la principal fuente de volatilidad local. Superar las elecciones debería colaborar para restablecer la estabilidad”.

El resultado de la elección en la Provincia de Buenos Aires será determinante para la evolución del dólar y las tasas en el corto plazo, según JP Morgan (EFE)

Desde la liberación de controles cambiarios en abril, el banco detectó que "las variaciones de liquidez influyeron fuertemente en el tipo de cambio, obligando al equipo económico a mantener condiciones restrictivas para su objetivo principal de desinflación“. Esta estrategia, según el banco, se mantendrá en el corto plazo debido a la sensibilidad de los precios frente al contexto financiero y político.

Escenario base: ventaja mínima en Buenos Aires

En el escenario base, JP Morgan proyectó un resultado con escasa diferencia a favor del oficialismo kirchnerista sobre La Libertad Avanza, o incluso una victoria de esta última. El banco consideró: “Este resultado sería compatible con un sendero favorable hacia un triunfo nacional para La Libertad Avanza y sus aliados en octubre”.

La consecuencia inmediata sería la reducción de la prima de riesgo político y una disminución de la presión sobre el dólar, lo que permitiría un alivio en las tasas reales antes de las elecciones nacionales. De confirmarse este escenario, el costo fiscal de las tasas elevadas sería menor y la actividad económica podría recuperar una tendencia positiva en el último trimestre del año.

Sobre las reservas internacionales, JP Morgan evaluó que no sería necesario realizar fuertes intervenciones cambiarias, ya que el dólar oficial difícilmente alcanzaría el tope de la banda predefinida (1.479,77 y 1.495,54 pesos por dólar para septiembre y octubre, respectivamente). El documento destacó: "Con presiones moderadas, las reservas no tendrían que perderse“, lo que facilitaría la continuidad del programa económico.

Escenario alternativo: victoria holgada del peronismo

El escenario alternativo, al que JP Morgan asigna baja probabilidad, consiste en una “victoria aplastante” del kirchnerismo en Buenos Aires. En este caso, primas políticas elevadas impulsarían al dólar hacia el límite superior de la banda y forzarían al Banco Central a vender reservas para absorber la liquidez en pesos. A su vez, el riesgo político elevado mantendría las tasas reales en niveles altos y profundizaría el impacto negativo sobre la actividad y las cuentas fiscales.

Argentina's President Javier Milei and General Secretary of the Presidency of Argentina Karina Milei gesture during the closing campaign rally of the La Libertad Avanza party, days before the legislative elections in the province of Buenos Aires, in Moreno on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, September 3, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La entidad estimó que el tipo de cambio real debería estabilizarse en un nivel más depreciado para estimular el superávit comercial y desalentar la demanda de dólares por parte de los hogares, asegurando así el pago del servicio de la deuda previsto para inicios de 2026 (USD 4.300 millones). “De no mediar una participación muy baja (igual o menor al 50%), asignamos baja probabilidad a este escenario”, concluyó el informe.

En resumen, así ve las variables financieras el banco de inversión tras las elecciones bonaerenses:

Escenario 1: Ventaja ajustada para el kirchnerismo (≤5 puntos) o victoria de LLA

Reducción de las primas políticas actuales.

Menor presión sobre el tipo de cambio.

Las tasas reales podrían empezar a ceder antes de las elecciones nacionales de octubre.

El impacto fiscal de tasas reales muy altas no sería tan perjudicial.

La actividad económica podría retomar una tendencia positiva en el cuarto trimestre.

Las reservas en divisas no se verían sacrificadas, ya que el tipo de cambio no alcanzaría el techo de la banda cambiaria.

Se mantendría una trayectoria que favorece la posibilidad de triunfo de LLA y sus aliados en las elecciones generales.

Escenario 2: Victoria arrolladora del kirchnerismo

Persistencia de primas políticas elevadas.

Menor margen para que la administración reaccione con tasas reales más altas.

El tipo de cambio probablemente llegaría al techo de la banda.

Se produciría una pérdida de reservas internacionales para absorber pesos.

La actividad económica sufriría más, ya que las tasas reales no cederían incluso con drenaje de reservas.

Mayor presión sobre las cuentas fiscales.

El tipo de cambio real necesitaría estabilizarse en un nivel más depreciado para asegurar un mayor superávit comercial y menor demanda de dólares por parte de los hogares.

Se buscaría garantizar el pago de deuda de mercado en 2026 sin esperar acceso a mercado para entonces.

Este escenario tiene baja probabilidad, salvo que la participación sea muy baja (≤50%).

Variables clave: inflación, salarios y reservas

JP Morgan incorporó datos recientes sobre inflación, destacando una desaceleración significativa del índice de precios minoristas, que bajó de un 25% mensual en diciembre de 2023 a un 1,9% en julio de este año. Pese a la volatilidad de agosto y la depreciación promedio del peso del 5% ese mes, la inflación núcleo se proyectó en 1,7% mensual.

La entidad remarcó el "acotado traslado a precios del salto cambiario" en comparación con los últimos quince años. Este fenómeno fue atribuido a una mayor competencia global tras el levantamiento de restricciones a las importaciones y al efecto de una política fiscal y monetaria contractiva.

Respecto a los salarios, el informe mostró que el poder adquisitivo mejoró 2,6% promedio desde noviembre, aunque con un comportamiento desigual según el sector. El sector informal lideró la recuperación, con aumentos del 55% respecto a fines del año pasado, mientras que la jubilación media creció 35% en términos reales frente a noviembre de 2023, equiparándose con los promedios de 2016 y 2017. El banco resaltó la reciente puesta en marcha de un programa de beneficios para jubilados, como descuentos en supermercados y pagos diarios de intereses sobre saldos en cuenta.

Volatilidad cambiaria y desafíos para las reservas

El informe de JP Morgan enfatizó que en los dos meses previos a la elección, el mercado financiero argentino ha registrado picos de volatilidad, impulsados por una fuerte demanda de dólares y cambios en la política monetaria. Tras la eliminación de las LeFIs en julio, las tasas de interés a corto plazo se tornaron más imprevisibles, debido a la ausencia de una referencia explícita de política monetaria. Entre las causas de mayor aversión, el banco citó "denuncias de corrupción contra el entorno de Milei, la indecisión con leyes fiscales vetadas y el deterioro de la confianza".

El escenario alternativo, al que JP Morgan asigna baja probabilidad, consiste en una “victoria aplastante” del kirchnerismo en Buenos Aires

JP Morgan señaló que la mayor debilidad del esquema oficial radica en la dificultad para acumular reservas internacionales, habiendo priorizado la baja de la inflación por encima de este objetivo. Entre abril y julio, la demanda neta privada de dólares alcanzó los USD 9.400 millones, superando en más de USD 7.800 millones el sacrificio previo por el esquema de dólar blend. El principal desafío, tras las elecciones, será encontrar el equilibrio entre el tipo de cambio y las tasas de interés que permita recomponer reservas sin poner en riesgo la desinflación.

Mercado, inversiones y clima social

El banco resaltó que el “carry trade” en pesos aparece como uno de los más rentables de los mercados emergentes, con rendimientos a tres meses del 55% anual (41% reales). Entre los instrumentos recomendados figuran los BONTAM, que ofrecen ventajas si las tasas bajan o permanecen elevadas. Para perfiles conservadores, JP Morgan destacó las LECAP o BONCAP, mientras que la cobertura en dólares puede lograrse por medio de NDFs, beneficiándose así de los diferenciales sin exponerse al riesgo cambiario.

En lo social, el nivel de confianza en el Gobierno de Milei cayó de manera abrupta en agosto, con una baja de seis puntos en el índice UTDT, hasta 42,4. Este valor es menor que el de igual período bajo la gestión de Macri, aunque supera por cinco puntos los datos registrados durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La confianza del consumidor también cayó, sobre todo en Buenos Aires, aunque en el interior se mantiene 4% por encima del promedio histórico. La merma afectó tanto las percepciones individuales como las expectativas generales y de consumo de bienes durables.

Bonos y perspectivas

Respecto a los bonos, JP Morgan observó que en los últimos meses Argentina registra spreads superiores a 900 puntos básicos y rendimientos por encima del 13%, una brecha cada vez mayor respecto a otros emergentes. La estabilización política y la continuidad del programa fiscal son, para el banco, condiciones indispensables para que se observen signos de alivio.

JP Morgan concluyó: "El riesgo político y la volatilidad predominan como variables centrales y gran parte de la evolución cambiaria y de tasas dependerá de evitar que la inestabilidad se profundice tras el recuento electoral“.