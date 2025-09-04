La CNV simplifica la normativa para el mercado de capitales: cuáles serán los cambios para los inversores

Con la simplificación, la normativa de fideicomisos financieros pasó de 124 a 87 artículos, en lo que la CNV considera un marco más moderno y eficiente

La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó en un proceso de simplificación y desregulación de su normativa con el objetivo de modernizar el mercado de capitales argentino. Las medidas buscan eliminar trámites innecesarios, reducir costos y agilizar los procesos para los distintos actores del sistema, sin afectar la seguridad jurídica ni la protección de los inversores.

El organismo informó que está realizando un relevamiento exhaustivo de toda la normativa vigente para derogar o modificar aquellas disposiciones que resulten obsoletas, redundantes o que impliquen trabas innecesarias. Según la CNV, la revisión apunta a normas que: “resulten obsoletas, innecesarias o redundantes; su objeto se encuentre cumplido o su plazo haya vencido; regulen trámites o registros innecesarios; establezcan restricciones innecesarias en el mercado de capitales; generen costos innecesarios; o impliquen barreras de entrada ilógicas”.

El presidente del organismo, Roberto Silva, destacó: “Hemos tomado la iniciativa de revisar el marco normativo de la CNV, con el objetivo de quitar trabas y normativas innecesarias y restrictivas, desregulando y simplificando de esta manera el mercado de capitales e impulsando así su desarrollo; todo ello sin desproteger al inversor”.

Silva también subrayó que en el último año y medio la CNV dictó normativas “innovadoras como, por ejemplo, Tokenización, Ofertas Públicas Automáticas, Oferta Privada y regulación de PSAVs".

Fideicomisos financieros

El proceso de simplificación normativa tuvo un primer resultado concreto en el segmento de los fideicomisos financieros. A través de la Resolución General Nº 1084, el Directorio de la CNV dispuso cambios orientados a simplificar y agilizar los procesos de autorización, inscripción y registración de estos instrumentos.

La Resolución General Nº 1084 introdujo cambios en el régimen de fideicomisos financieros, con menos requisitos y mayor agilidad en los trámites (Shutterstock)

El presidente de la CNV explicó que esa nueva regulación constituye el primer paso de un conjunto de normas que se encuentran actualmente en desarrollo. “En esta oportunidad se simplifican trámites y agiliza la operatoria de fideicomisos financieros”, subrayó.

Entre las medidas adoptadas, se destacan:

La eliminación de ciertos requisitos para la inscripción de Fiduciarios Financieros.

La supresión de la restricción para la numeración de series en un programa global.

La eliminación de certificaciones y legalizaciones.

La reducción de la documentación exigida para solicitar oferta pública de fideicomisos financieros.

Cambios en los requerimientos de forma y fondo de resoluciones sociales de fiduciario y fiduciante, para agilizar las tramitaciones.

La supresión de la presentación de estados contables trimestrales de Fiduciarios Financieros.

La eliminación de información obligatoria sobre otros participantes en programas, políticas ambientales, detalle de empleados, entre otros, en prospectos y suplementos.

La derogación de regímenes en desuso, como el de fideicomisos financieros solidarios (2020) o abreviados.

Además, se habilitó como regla general la celebración de asambleas a distancia, salvo que el contrato disponga lo contrario, y se simplificaron los contenidos mínimos de los contratos de fideicomiso. También se delegó en la Gerencia y Subgerencias de Fideicomisos Financieros la autorización de la representación digital de valores fiduciarios, lo que agiliza aún más los trámites.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que la simplificación apunta a “quitar trabas innecesarias” en el mercado de capitales.

El resultado inmediato fue una reducción significativa de la normativa aplicable: de 124 artículos se pasó a 87.

Una simplificación en etapas

La CNV aclaró que el proceso de desregulación y simplificación se llevará a cabo en etapas, mediante la emisión de resoluciones generales que modificarán títulos, secciones o capítulos de las normas vigentes.

El organismo busca eliminar la repetición de requisitos, revisar la necesidad de mantener exigencias actuales y redactar textos más claros y concisos. “Se busca simplificar el marco normativo, mejorar la eficiencia en la gestión del Estado y asegurar un uso más racional y transparente de los recursos públicos”, dijo la CNV.

Con estas medidas, la CNV afirma que su objetivo es fortalecer el mercado de capitales argentino y facilitar el acceso a todos los participantes. “Con este reordenamiento y simplificación contamos con un marco moderno y simple para los fideicomisos financieros y para los fiduciarios financieros”, señaló Silva.

El organismo resaltó que la modernización normativa responde a la necesidad de adecuar la regulación al contexto actual y a los avances tecnológicos, económicos y sociales. Según la CNV, este camino permitirá un desarrollo “ordenado, innovador y transparente” del mercado.