Economía

Desregulación: el Gobierno habilitó a los kioscos de diarios a funcionar como operadores postales

La normativa elimina restricciones y pretende que puedan ofrecer un nuevo servicio ante la crisis del sector

Guardar
Se eliminó una normativa vigente
Se eliminó una normativa vigente desde el año 2000. FOTO NA

El Gobierno derogó el régimen de venta de diarios y habilitó a los kioscos como operadores postales, en busca de fomentar la competencia y modernizar el servicio, en un contexto de baja de ventas por las nuevas modalidades de lectura a través de la tecnología.

De esta manera, se abre la posibilidad de que los kioscos de diarios se transformen en puntos de distribución para correspondencia, paquetería y productos de comercio electrónico. Ocurre tras la reciente decisión del Ejecutivo de derogar el régimen jurídico que regulaba la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública.

Mediante el Decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial, se elimina la normativa vigente desde el año 2000, lo que implica que la actividad pasará a regirse por el Código Civil y Comercial y las disposiciones locales.

La nueva normativa permite que los puestos de diarios puedan inscribirse como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o asociarse con operadores autorizados. De este modo, estos kioscos podrán ofrecer servicios como la entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas de crédito y débito, así como la distribución de productos adquiridos a través de plataformas de comercio electrónico. Esta ampliación de funciones busca dotar a los puntos de venta de una mayor utilidad y alcance para los ciudadanos.

Se abre la posibilidad de
Se abre la posibilidad de que los kioscos de diarios se transformen en puntos de distribución para correspondencia, paquetería y productos de comercio electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó su respaldo a la medida y explicó que “el Decreto 629/25 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, que deroga el Decreto 1025/00, básicamente hace dos cosas. Libera la venta de diarios y revistas y, por otra parte, devuelve a la competencia municipal la gestión del espacio público, que en esta dimensión había sido intervenida por el gobierno nacional. Este decreto es una restitución de competencias municipales”.

El Gobierno nacional apunta con esta decisión a fomentar la libre competencia, abrir el mercado y modernizar la actividad, en sintonía con la política de desregulación aplicada al sector postal en 2024.

Además, el decreto establece la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, que hasta ahora fijaba derechos de parada y zonas de influencia, al considerarse que tales mecanismos resultaban obsoletos y restrictivos.

En los fundamentos del decreto, se subraya que la iniciativa responde al propósito de contar con un Estado más ágil y menos intrusivo, que favorezca la libre circulación de bienes, servicios y trabajo, y que permita a los actores privados responder con mayor eficiencia a las demandas de la sociedad.

El decreto establece la disolución
El decreto establece la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas

La medida se suma a la Resolución 1481 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en noviembre de 2023, que autorizó a “los titulares de los kioscos de venta de diarios, revistas y afines, y a los titulares de líneas de distribución de diarios, revistas y afines, que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional Integrado de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, a incorporar para su venta y/o distribución y/o entrega una serie de nuevos rubros y prestaciones”, entre ellas el expendio de bebidas no alcohólicas, incluye servicios de cafetería.

En los considerandos de la norma se señalaba que “los titulares de paradas y/o repartos de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines se encuentran atravesando una crítica situación producto de los avances de las tecnologías de la información y comunicación que repercute de modo importante en el sector”.

“Esta situación progresiva ha provocado una importante disminución de las ventas de diarios y revistas en kioscos, lo cual viene significando un deterioro severo cada vez mayor de los ingresos de los titulares de paradas y/o repartos de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, y un continuo cierre de numerosos puntos de venta en todo el país”, añadía.

Temas Relacionados

diarioskioscoscomerciodesregulaciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Extienden Electro Fans hasta el domingo: cómo aprovechar al máximo las ofertas para comprar electrodomésticos

Los principales retailers del país sumaron más días de rebajas y facilidades de pago en diversas categorías de consumo masivo. Los descuentos llegan al 70% y hay financiación. Cómo fue la performance hasta ahora

Extienden Electro Fans hasta el

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

La vocera del gobierno de Macron remarcó que “la batalla continúa”

El Gobierno de Francia aseguró

Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este jueves 4 de septiembre y cuál es el precio minuto a minuto

El dólar inicia la jornada con el oficial en $1.375 y el blue en $1.370, mientras el riesgo país alcanza los 898 puntos básicos

Dólar hoy en vivo: a

Rusia castiga a Armenia por su acercamiento a Europa: redujo a la mitad los intercambios comerciales

El Kremlin prevé un volumen anual de 6.000 millones de dólares, una cifra menor al 50% comparada con 2024

Rusia castiga a Armenia por

Una aerolínea internacional sumará a sus vuelos el servicio de internet satelital que compite con Starlink

El acuerdo prevé el despliegue de tecnología de banda ancha en busca de fortalecer el posicionamiento de la compañía

Una aerolínea internacional sumará a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es el empresario que

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

Siguen los planes de financiación a tasa 0% para comprar autos 0 km, pero con restricciones: cuáles son las ofertas de septiembre

Detuvieron a dos sospechosos por el robo a la familia del futbolista Erik Lamela en Vicente López

10 looks icónicos de Giorgio Armani en la alfombra roja, de Demi Moore a Cate Blanchet

INFOBAE AMÉRICA
De opositor a chavista: la

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

Una prestigiosa historiadora francesa polemiza con el Louvre por la restitución de obras a África

Rusia castiga a Armenia por su acercamiento a Europa: redujo a la mitad los intercambios comerciales

TELESHOW
La boda de Valeria Mazza

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”

El desgarrador recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro en el día que hubiera cumplido años: “Yo soy tuya, renacé”

Soledad Silveyra recordó la insólita propuesta que le hizo Osvaldo Laport en una telenovela: “Vamos a hacerlo”