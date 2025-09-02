Economía

Según economistas, el Gobierno abandonó la libre flotación del dólar en medio de la incertidumbre electoral

La medida podría generar incertidumbre en los mercados sobre la sostenibilidad del plan económico. Las reservas y el FMI, otra vez en la mira

Luis Caputo (Foto: Jaime Olivos)
El Gobierno de Javier Milei implementó desde hoy un cambio significativo en la política cambiaria sostenida desde la firma del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril. Decidió comenzar a intervenir antes de que el dólar alcance el techo de la banda móvil acordada con el organismo, con el fin de evitar presiones sobre el tipo de cambio en un contexto de volatilidad preelectoral y tras varios reveses políticos para el oficialismo, entre los que se incluye el escándalo de los audios.

Esta decisión implica el abandono de la libre flotación defendida por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la presentación realizada ante los funcionarios del FMI y los mercados; ese punto era considerado central en la estrategia oficial para gestionar las expectativas.

Economistas e inversores consultados por Infobae advirtieron que el anuncio realizado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X, implica dejar de lado uno de los ejes más sostenidos del equipo económico: la libre flotación de la divisa. Las fuentes señalaron que la medida representa una mala señal para los mercados, como se refleja en la caída de bonos y acciones argentinas.

El anuncio oficial en redes sociales

Hasta ahora, el Banco Central (BCRA) y el Tesoro aplicaban estrategias indirectas, como restringir la cantidad de pesos en circulación, convalidar tasas de interés equivalentes al triple de la inflación mensual, incrementar la intervención en el mercado de futuros e incluso endurecer las restricciones cambiarias a los bancos. Este conjunto de herramientas buscaba evitar la intervención directa y cumplir la promesa de mantener un régimen de banda, donde la intervención solo ocurría cuando el dólar tocaba el límite superior.

La nueva estrategia contempla utilizar dólares en poder del Gobierno, un monto estimado en USD 1.700 millones, sin recurrir a los fondos del desembolso de USD 14.000 millones del FMI -sobre un programa de USD 20.000 millones-, según informaron fuentes con conocimiento de las negociaciones. El Ministerio de Economía sostiene que las intervenciones del Tesoro cuentan con el “ok” del organismo. Hasta junio, el Tesoro poseía además USD 372 millones en otras entidades financieras, según datos oficiales citados por Romano Group.

Alfredo Romano, presidente de Romano Group, consideró que se trata de una apuesta electoral. Explicó que el Gobierno prioriza la estabilidad del tipo de cambio hasta las elecciones y dispone de casi dos mil millones de dólares para intervenir, aunque este monto podría agotarse rápidamente si los resultados electorales resultan adversos.

“La apuesta es netamente a un trade electoral. Si el Gobierno pierde la confianza de la ciudadanía y obtiene un mal resultado en la provincia de Buenos Aires y en las intermedias de octubre, tendrá que convalidar un tipo de cambio más alto. La Argentina no tiene herramientas para vender dólares que no posee”, afirmó Romano.

El Gobierno busca no utilizar los dólares que desembolsó el FMI (REUTERS)

El análisis de otros especialistas coincide con la preocupación. Christian Buteler, economista, opinó que la medida da otra señal de que el Gobierno prioriza contener el dólar antes de los comicios. Según su mirada, con la estrategia aplicada hasta ahora el dólar debía alcanzar el techo de la banda para justificar la venta por parte del Banco Central. Agregó: “Habían quedado en evidencia con las ventas que se detectaron la semana pasada”.

Buteler enfatizó que la decisión oficial contradice la postura sostenida desde el inicio de la gestión. “El anuncio va en contra de lo que ellos mismos dicen desde el primer momento. En un sistema de bandas, el dólar puede moverse libremente dentro del rango. Esto es lo contrario”, sostuvo.

Por su parte, Gabriel Caamaño, economista de Outlier, argumentó que la lógica del esquema previo se agotó. “El esquema de bandas murió, porque la lógica es no intervenir dentro de la banda”, destacó. Aseguró que “no me parece una buena señal. El Banco Central ya no acumulaba reservas bajo este esquema, razón por la cual el mercado consideraba insostenible el sistema pos elecciones. Que el Tesoro salga a vender o insinúe que venderá, priorizando el tipo de cambio, tampoco es una buena señal”.

Caamaño alertó que el Tesoro posee USD 1.700 millones en efectivo ante pagos a bonistas superiores a USD 4.000 millones previstos para enero. El economista destacó que la prioridad oficial radica en mantener el tipo de cambio hasta los comicios: “Confirman que el principal objetivo es sostener el dólar hasta las elecciones, hacen una apuesta electoral y ‘después veremos’. Esto puede aliviar el spot, los futuros y las tasas cortas en pesos, porque es un seguro de cambio, pero a largo plazo resulta perjudicial”.

El Banco Central no intervino por ahora en el mercado de cambios (REUTERS)

“También confirma el desorden de la política monetaria y cambiaria. Después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, quedará un mes y medio hasta las de octubre. Esto no termina acá, no se resuelve este fin de semana, está ocurriendo todo demasiado rápido”, afirmó Caamaño.

La visión desde el mercado financiero resulta igual de pesimista. Ramiro Blazquez, estratega de StoneX, remarcó que la decisión de Quirno de habilitar la intervención del Tesoro “es claramente negativa para los bonos, lo cual explica la fuerte caída que están teniendo hoy”. Desde StoneX entienden que “el mercado teme que si hay un resultado adverso en la elección de provincia de Buenos Aires el próximo domingo, el Tesoro va a acentuar las ventas en el tiempo que queda a octubre y prevén un escenario electoral más complicado por la mayor volatilidad. Si el gobierno no tiene un buen resultado en octubre, la disponibilidad de reservas para pagar los vencimientos de enero va a ser menor”.

Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de Portfolio Personal Inversiones (PPI), consideró que el anuncio “está dentro del tono que venían teniendo. Lo veíamos en las restricciones de liquidez vía aumentos de encajes (empujando las tasas reales para arriba) e interviniendo en futuros. En esa tónica, creo que esto es una pieza más en ese rompecabezas, por lo menos, hasta la espera de la elección en Buenos Aires”.

La agencia Bloomberg informó hoy que los bonos soberanos de Argentina con vencimiento en 2035 bajaron 1,4 centavos por dólar hasta ubicarse cerca de los 62 centavos, el valor más bajo desde abril. Además, el peso retrocedió más de un 2% en relación al cierre del viernes, mientras la operatoria cambiaria se reactivó tras el feriado bancario en Estados Unidos.

Los estrategas de Morgan Stanley consideran a las elecciones provinciales del domingo como “un obstáculo a corto plazo para la economía, las reformas y el mercado”, y que el ciclo electoral se interpreta como un referéndum sobre la gestión de Milei en sus dos primeros años. Bloomberg también remarcó el impacto negativo de recientes reveses políticos y el contexto de denuncias y escándalos en el entorno presidencial previos a las elecciones bonaerenses.

