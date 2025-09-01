¿Se va un reconocido shopping de Palermo?: el Gobierno le puso un precio millonario a la subasta del terreno donde se aloja

La AABE fijó un precio base de US$ 81,7 millones para la subasta

El Gobierno nacional aprobó la convocatoria a subasta pública del terreno donde funciona el centro comercial conocido como Portal Palermo. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El predio, de 42.044 metros cuadrados, está ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, en el barrio porteño de Palermo. Allí operan actualmente el hipermercado Jumbo, la tienda Easy y decenas de locales comerciales. El proceso se inicia con un precio base de US$ 81,7 millones, que marca el piso para los eventuales oferentes.

El Gobierno incluyó esta venta en el plan de desprendimiento de inmuebles estatales considerados innecesarios. El objetivo es obtener fondos frescos para financiar áreas que la administración prioriza. La operación se inscribe además en una política más amplia de subastas de activos que pertenecen al Estado nacional.

La historia del contrato

La historia del terreno se vinculó al grupo chileno Cencosud a partir de un contrato firmado en 1994. Ese acuerdo le otorgó la explotación por un período inicial de veinte años, con la posibilidad de una prórroga de cinco.

Con el vencimiento de la concesión en 2019, la empresa negoció una extensión especial por dos años. Ese pacto incluyó una cláusula que otorgó al Estado la posibilidad de vender el predio en cualquier momento. En 2021, esa extensión quedó rubricada con fecha de finalización en diciembre de 2026.

La resolución de la AABE activó esa cláusula y puso en marcha el proceso de subasta. El contrato de desocupación estableció que Cencosud tiene plazo hasta diciembre de 2026 para abandonar las instalaciones. El único sector excluido de la operación es el quincho y comedor familiar del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, que seguirá en manos del Ejército.

Un enclave estratégico en Palermo

El Portal Palermo ocupa una de las manzanas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires. El terreno se extiende en un área con alta densidad residencial, con acceso directo a vías principales y cercanía a polos de oficinas y espacios verdes.

La zona se consolidó en los últimos años como un punto de fuerte valorización inmobiliaria. La falta de predios de gran tamaño dentro de los límites de la ciudad generó expectativas sobre los proyectos que podrían impulsarse en caso de que el lote cambiara de manos.

El predio de 42.044 m² incluye al hipermercado Jumbo, Easy y locales comerciales

El predio no sólo concentra locales comerciales, sino que también funcionó como referencia de consumo para el barrio y sectores aledaños. En los 30 años de concesión, Cencosud consolidó allí un formato que combinó hipermercado, tienda de artículos para el hogar y espacios de shopping.

Incertidumbre sobre el futuro

La resolución generó un escenario de incertidumbre en torno al destino de los locales que hoy funcionan en el complejo. El contrato garantizó a Cencosud la explotación hasta diciembre de 2026, pero la convocatoria a subasta abre la posibilidad de un cambio de administración con impacto en el corto plazo.

El mercado inmobiliario observa la operación con atención. Distintos desarrolladores destacan que el predio puede transformarse en torres de viviendas, oficinas de categoría o un nuevo polo comercial. Las regulaciones urbanísticas vigentes imponen limitaciones, en particular la Ley 6044, que fija alturas máximas y condiciones específicas de edificación en la zona.

Más allá de esas restricciones, el terreno representa una de las mayores oportunidades en el mercado de suelo porteño. La magnitud de la superficie, sumada a la ubicación en Palermo, despierta interés en potenciales oferentes.

El proceso de venta también impacta en la situación de los empleados que desarrollan actividades dentro del complejo. La concesión vencida, las extensiones otorgadas y ahora la convocatoria a subasta abren interrogantes sobre los puestos de trabajo vinculados a Jumbo, Easy y los comercios del shopping.

Cencosud tiene plazo hasta diciembre de 2026 para dejar el complejo

El número de trabajadores afectados asciende a más de un millar entre empleos directos e indirectos. Se trata de un núcleo que depende de la continuidad del centro comercial y de la estrategia que adopten las empresas involucradas una vez que la subasta defina un nuevo propietario.

El caso del Portal Palermo reactivó el debate sobre el impacto de la venta de activos estatales en sectores que generan empleo. La resolución no precisó qué sucederá con los contratos de alquiler vigentes de los locales instalados en el predio.

Parte de una política más amplia

La venta del terreno forma parte de un esquema de subastas públicas que la AABE impulsa desde 2024. En noviembre de ese año, mediante el decreto 950/24, el Ejecutivo habilitó la enajenación de más de 300 inmuebles. El plan buscó recaudar hasta US$ 800 millones a través de la liquidación de propiedades estatales.

El Gobierno identificó al terreno de Portal Palermo como un activo “innecesario”. El criterio aplicado contempló la ausencia de uso estratégico por parte de organismos públicos. En ese marco, la Resolución 39/2025 definió la convocatoria a subasta con el precio base de US$ 81,7 millones.

La magnitud de la operación, la ubicación y el uso actual del predio la convirtieron en una de las más relevantes de ese listado.

El proceso abierto plantea al menos tres escenarios de corto y mediano plazo. El primero consiste en la venta anticipada y el eventual cierre del shopping antes de 2026, con un nuevo proyecto inmobiliario en desarrollo. El segundo escenario mantiene la continuidad de Cencosud hasta la fecha prevista de finalización de la concesión. El tercero contempla la posibilidad de negociaciones o reconversión del espacio a partir de acuerdos entre el actual operador y futuros compradores.

Cada uno de esos caminos tendrá efectos distintos sobre la zona, los comercios y el mercado de suelo en Palermo.

