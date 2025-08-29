¿Fin de la tasa 0% para la compra de autos 0 km?: las fábricas reducen la financiación aún con el riesgo de vender menos

La decisión de mantener las tasas de interés altas por parte del Gobierno, podrían reducir las ofertas de financiación a tasa 0% de septiembre y octubre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este viernes cierra el registro de operaciones de autos 0 km del mes, y más allá de un resultado en el que se podrá apreciar un retroceso de las ventas en torno al 10% en relación con los números de julio, también terminan las actuales ofertas de financiación a tasas de interés subsidiadas de las terminales automotrices.

Esto no es nuevo, ya que cada mes se plantea una política comercial adaptada al momento del mercado pero también al de la economía. Sin embargo, con un nivel de tasas de interés alto como el que definió el Gobierno como estrategia para contener el precio del dólar, es probable que en septiembre no todas las marcas renueven ofertas de tasa 0% como las que hubo en los últimos meses.

La situación no es fácil de sostener porque financiar con tasa 0% a plazos de 12, 18 o 24 meses sobre un porcentaje del precio de un auto nuevo en torno al 40% o el 50% implica un quebranto inevitable para las automotrices.

La herramienta de tasa 0% fue efectiva para que el mercado automotor se recupere tan rápidamente de un primer trimestre muy malo en ventas a comienzos de 2024, mientras las tasas estaban en un 30 o 35%, pero ahora se duplicaron y los “financieros” de todas las compañías están pidiendo a los directores comerciales que se reduzca el cupo de autos, o el presupuesto asignado a esa subvención de tasas para no perder rentabilidad.

Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, dice que con tasas algo más altas por mas tiempo, el mercado podría vender 750.000 autos por año

“En pocas semanas pasamos de tasas promedio del 35% a 70%. Eso hace que para los fabricantes sea costosísimo mantener las ofertas con tasa 0%. Nosotros ya empezamos a retirarnos de a poco este mes, tal como lo habíamos adelantado. Quizás lo veamos reflejado en nuestras ventas, pero nuestra política de no comprometer la rentabilidad de la operación es innegociable. No vamos a ir por el volumen de ventas a cualquier costo”, dijo Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina este jueves durante una rueda de prensa en la presentación del nuevo Renault Koleos.

“El primero que salga paga la fiesta. Lo va a sentir”, sostuvo el ejecutivo como conclusión.

El planteo de Sibilla no es aislado. Otros fabricantes como Ford han reconocido en el último tiempo que es un gran sacrificio para las automotrices financiar las tasas de interés.

El caso más claro es el de Toyota, que no tiene ofertas de tasa 0%. La marca insiste en que esos programas terminan afectando a todos los clientes en general porque el quebranto provocado por la subvención de tasas no se absorbe como una pérdida para la marca sino que se traslada en un mayor incremento de precios.

Toyota es la marca que decidió no participar de las ofertas de financiación a tasa 0% en este momento de la economía argentina

En este escenario, sin embargo, las ventas de autos 0km con financiación se mantuvieron en julio en torno al 48% del total de operaciones del mercado, sostenidas por las subvenciones de las terminales que apostaron en agosto a que se tratara sólo de una coyuntura.

Sin embargo, ante la decisión del Gobierno de mantener las tasas de interés altas hasta después de las elecciones nacionales de medio término de octubre, es probable que al menos por los próximos dos meses, el mercado tenga más ofertas de financiación con tasas cercanas al 10% y menos con tasa 0%.

Esto es lo que viene planteando Sibilla en el último tiempo. Según el CEO de Renault, “la tasa 0% es un instrumento que aprovecha quién tiene el dinero para comprar un auto 0km y usa estas condiciones de financiación. El que no tiene la otra mitad del auto en efectivo o necesita pagar una cuota más baja por más tiempo es el cliente al que deberíamos apoyar con un esfuerzo. Si logramos un esquema de tasas algo más altas pero por montos totales por más tiempo, el mercado va a explotar, podríamos vender en un año 750.000 autos”, aseguró.