Economía

ARBA implementará un sistema digital obligatorio para la emisión de comprobantes de retención

La resolución publicada en el Boletín Oficial fija un sistema de uso obligatorio para los agentes de recaudación y excluye a bancos y financieras

El nuevo sistema permitirá consultar
El nuevo sistema permitirá consultar en línea las retenciones aplicadas en tiempo real

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que desde el 1 de diciembre de 2025 regirá un nuevo esquema que permitirá a los agentes de recaudación generar y presentar comprobantes de retención de manera totalmente digital. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y forma parte del paquete de iniciativas anunciadas por el gobernador Axel Kicillof.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la resolución “se inscribe en el camino de modernización y simplificación que venimos impulsando para reducir la carga administrativa y agilizar el cumplimiento tributario”. Y subrayó: “Esta digitalización fortalece la transparencia, otorga seguridad jurídica y mejora la relación de la Agencia con contribuyentes y agentes de recaudación”.

El nuevo procedimiento establece que la generación y emisión de los comprobantes debe realizarse directamente en el sitio web oficial de ARBA, a través del aplicativo “Emisión Comprobante de Retención”. Los agentes deberán ingresar con CUIT y CIT, y completar los datos requeridos por el sistema.

Toda transmisión de información tendrá carácter de declaración jurada y deberá enviarse antes de las 18 horas del día de vencimiento correspondiente. El formulario A-122R constituirá para los contribuyentes la constancia oficial de las retenciones practicadas.

La normativa también contempla una cláusula de contingencia: en caso de verificarse desperfectos técnicos el día del vencimiento, se habilitará como prórroga el día hábil inmediato siguiente a la subsanación del inconveniente.

Funcionalidad y acceso a datos históricos

Los agentes podrán consultar, descargar y eliminar los comprobantes generados, que permanecerán registrados en el sistema como “datos históricos”. Este mecanismo apunta a garantizar una trazabilidad integral de la información transmitida y brindar mayor acceso a quienes intervienen en las operaciones.

La digitalización, según indicó Girard, otorga un marco de mayor transparencia y eficiencia al proceso de recaudación, en línea con las iniciativas de simplificación que impulsa la administración provincial.

La medida se enmarca en un reordenamiento integral del sistema de agentes de recaudación de la Provincia, cuyo propósito es hacerlo más claro, eficiente y justo. En este contexto, ARBA avanza en una plataforma digital que genera declaraciones juradas prearmadas de forma automática y permite la consulta en línea de las retenciones aplicadas.

El organismo destacó que esta herramienta brindará información en tiempo real tanto a empresas retenidas como a agentes de recaudación y a la propia Agencia, lo que implica menos errores, más control sistémico y una administración más transparente.

Suspensiones e inscripciones de oficio

En los próximos días, ARBA avanzará en la suspensión de aquellos agentes que no cumplen con sus obligaciones de manera adecuada. Esa condición se publicará para consulta de los contribuyentes, con el fin de evitar retenciones indebidas.

La normativa otorga además a la Agencia la facultad de inscribir y dar de baja de oficio a los agentes de recaudación, lo que busca garantizar un mayor ordenamiento en el sistema. También se inscribirá de manera automática a quienes debían registrarse y no lo hicieron, con el objetivo de fortalecer la equidad entre quienes cumplen y quienes no.

Alcance de la resolución

El texto aclara que la resolución, patrocinada por la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro (SERyC), se aplicará exclusivamente a operaciones posteriores a la fecha de su entrada en vigencia. No alcanzará a bancos ni a entidades financieras, que quedarán excluidos de este nuevo esquema.

El titular de ARBA, Cristian
El titular de ARBA, Cristian Girard, destacó que la digitalización fortalece la transparencia y agiliza el cumplimiento tributario

Girard resaltó que “estas transformaciones demuestran cómo la Provincia avanza en un esquema tributario más justo y eficiente, en el que quienes más tienen aportan más, mientras simplificamos el día a día de pymes, comercios y profesionales”.

Con la implementación del nuevo procedimiento, la Agencia busca consolidar un sistema de recaudación que combine modernización tecnológica, simplificación administrativa y una mayor equidad en la distribución de responsabilidades entre los agentes.

La iniciativa también se relaciona con el desarrollo de mecanismos de control más automáticos, que incluyen la posibilidad de identificar de manera inmediata a los agentes activos, los suspendidos y los que resultaron dados de baja por incumplimiento.

De este modo, el nuevo esquema digital permitirá un seguimiento más claro de las obligaciones de cada actor, al mismo tiempo que brindará mayor previsibilidad a los contribuyentes que reciben retenciones en sus operaciones.

