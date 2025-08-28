Economía

Por qué se triplicaron en un año los trabajadores y jubilados que pagan Ganancias

Cambios recientes en la legislación nacional incrementaron la cantidad de aportantes y modificaron la situación de quienes perciben ingresos mensuales elevados en la Argentina

Guardar
La suba en la recaudación
La suba en la recaudación de Ganancias benefició tanto al gobierno central como a las provincias gracias a la coparticipación federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de contribuyentes alcanzados por el impuesto a las Ganancias creció de manera exponencial durante el último año, tras la aprobación en el Congreso de la modificación que volvió a incluir a una gran parte de trabajadores y jubilados en el tributo.

Como resultado de esa decisión legislativa, cerca de 1,2 millones de personas pasaron a pagar Ganancias en 2025, entre empleados en relación de dependencia y beneficiarios de haberes previsionales, según el informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso de la Nación esta semana. De este modo, la cifra de quienes tributan se triplicó en comparación con el año anterior y generó un fuerte impacto en la recaudación estatal.

Según el informe, la cifra de personas alcanzadas por el tributo creció de manera exponencial. En junio de 2025, la cantidad de trabajadores y jubilados sujetos a retenciones sumó 999.507 empleados y 183.472 jubilados, que aportaron en conjunto $444.066 millones. Estos datos provienen directamente de la rendición formal de cuentas que realizó el funcionario, y marcan un cambio profundo en la base de contribuyentes respecto al año anterior.

Un año antes, en junio de 2024, los alcanzados por Ganancias resultaron mucho menos numerosos: 370.916 trabajadores y 16.412 jubilados y pensionados totalizaron en ese momento $293.968 millones de recaudación para el Estado nacional. Esto implicó un crecimiento de más de tres veces en la cantidad de sujetos incluidos en la nómina de quienes tributan Ganancias, al pasar de un consolidado de 387.328 personas a 1.182.979 abordadas desde la gestión estatal.

El sustento de esta modificación masiva tiene origen en la reducción del mínimo no imponible viable para empezar a tributar. Durante la segunda mitad de 2024, la ley Bases impulsada por la administración del presidente Javier Milei eliminó el esquema previo instalado bajo la gestión de Sergio Massa, cuando el piso para ser alcanzado por Ganancias equivalía a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). En junio de 2024, esos 15 sueldos mínimos igualaban aproximadamente a $3,5 millones.

El nuevo panorama dejó atrás el vínculo con el SMVM, lo que provocó que Ganancias —rebautizado como Impuesto a los Ingresos Personales— recayera sobre sueldos considerablemente inferiores: desde $1.800.000 brutos en adelante para empleados. Desde la aplicación del nuevo régimen en julio de 2024, la cantidad de empleados tributando el impuesto ascendió de 566.268 en ese mes a 829.445 en diciembre. En jubilados y pensionados, la suba resultó incluso más marcada por los reajustes de haberes, que llevaron la base imponible a ocho haberes mínimos, equivalentes en agosto a $2.514.440 mensuales.

El jefe de Gabinete, Guillermo
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante la presentación del informe de gestión ante el Congreso

El informe presentado ante el Congreso precisó que en la primera mitad de 2025, los empleados debieron pagar Ganancias cuando su salario bruto superó $2.280.558, o $1.892.863 netos luego de descuentos jubilatorios y de salud —esto, en el caso de trabajadores sin familiares a cargo—. Para quienes tienen dos hijos menores, el mínimo de imposición ascendió a $2.654.060 brutos o $2.202.870 netos. Durante el segundo semestre de 2025, los límites cambiaron a $2,4 millones brutos (unos $2 millones netos) para la categoría sin carga de familia y alrededor de $2,8 millones brutos ($2,3 millones netos) para empleados con dos hijos.

La recaudación creció en paralelo al número de aportantes. El salto fue del 60% interanual. Esta dinámica beneficiaria para el fisco nacional se explicó tanto por la extensión de la base de contribuyentes como por la adaptación del tributo a las nuevas pautas legales. Las cifras que reveló ARCA dieron cuenta de que el incremento tuvo relación con una base de comparación menor para el mismo mes del año anterior, en el cual prevalecían retenciones sobre montos muy superiores, correspondientes solo a los entonces denominados “altos ingresos”.

La estructura del tributo influyó también en otros niveles de gobierno. Como Ganancias es un impuesto coparticipable, el incremento masivo del universo de sujetos alcanzados repercutió favorablemente en la distribución de recursos hacia las provincias, al robustecer los fondos que se destinan por este mecanismo legal.

Entre los jubilados, un grupo especialmente sensible a los cambios tributarios, la situación se modificó en función del crecimiento del haber mínimo y de los reajustes por sentencia judicial, fenómeno que generó que más beneficiarios comenzaran a tributar el impuesto. Bajo la legislación vigente, la obligación surge cuando los ingresos superan ocho veces el importe del haber mínimo mensual —en agosto, esta cifra equivalió a $2.514.440—.

Los impactos económicos y sociales resultaron vastos. Por una parte, el gobierno nacional utilizó estos fondos adicionales para apuntalar el objetivo de lograr y sostener superávit fiscal en las cuentas públicas, meta central en la política económica del oficialismo. Por otro costado, la ampliación del impuesto otorgó oxígeno a las finanzas de las jurisdicciones provinciales gracias al sistema de coparticipación federal de impuestos.

Temas Relacionados

CongresoGananciasGuillermo Francostrabajadores en relación de dependenciajubiladosúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Ley anti-Shein: qué propone la industria textil para atacar la importación masiva de productos chinos

Los industriales ponen el foco en la contaminación ambiental, la salud y los precios de dumping de los productos que venden las plataformas de comercio electrónico Shein y Temu. Preparan una iniciativa con otros países de la región

Ley anti-Shein: qué propone la

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2025

Ingresos actualizados por categoría y escala salarial tras la aplicación del incremento mensual de 1% y la suma fija de $40.000

Cuánto cobran los empleados de

Cuánto se paga por la hora de limpieza en septiembre 2025

Los montos mínimos de septiembre incorporaron un incremento salarial y un plus no remunerativo según carga horaria

Cuánto se paga por la

Una fábrica automotriz comenzó a usar camiones bitren para mejorar sus costos de logística

La compañía realizó el primer viaje con un camión de doble semiremolque recientemente autorizado por el Gobierno para circular por todas las rutas

Una fábrica automotriz comenzó a

Más de 150 líderes de empresas debatieron el futuro económico de la Argentina

El liderazgo femenino, la innovación y la visión a largo plazo se consolidan como motores de transformación en el ámbito corporativo argentino

Más de 150 líderes de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es el “Dibu” Gómez,

Quién es el “Dibu” Gómez, el barra de Newell’s que cayó en Dock Sud por un crimen cometido en Rosario

El Gobierno busca dejar atrás la polémica por las coimas en ANDIS y enviará un proyecto de ley para prohibir la emisión monetaria

Ley anti-Shein: qué propone la industria textil para atacar la importación masiva de productos chinos

El mensaje que compartió Javier Milei con el Gabinete tras los incidentes: “Nada de esto me intimida, me llena de ganas de salir a la cancha”

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán ante la historia: la

Taiwán ante la historia: la soberanía no puede ser distorsionada

Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

La disputa con Venezuela se metió en la campaña electoral de Guyana

Premio Kirkus: estos son los finalistas al galardón literario de los 50 mil dólares

Ecuador y Japón reforzaron su cooperación tras encuentro entre Noboa e Ishiba

TELESHOW
Fotos y anécdotas de la

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance