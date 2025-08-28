Economía

Llega un nuevo Electro Fans 2025: cómo comprar electrodomésticos con hasta 45% de descuento

Empresas de retail lanzarán el 1° de septiembre un evento de descuentos que incluirá hasta 12 cuotas sin interés en varias categorías. Ya hubo otra edición en marzo pasado

Guardar
Participarán 7 cadenas líderes del
Participarán 7 cadenas líderes del sector (Andina)

Se acerca una nueva edición de Electro Fans, uno de los eventos más esperados por los consumidores que buscan adquirir tecnología y electrodomésticos a precios reducidos.

Del 1 al 3 de septiembre, siete de las cadenas líderes del sector –Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City– ofrecerán tres días de descuentos de hasta el 45% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en una amplia selección de categorías.

Durante esta edición, se podrá acceder a ofertas exclusivas en televisores, celulares, gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, lavado, bazar, herramientas, artículos para bebés, entre otros. Las promociones estarán disponibles en sucursales físicas y en plataformas online, con envío a todo el país. Esto permite que las ofertas estén disponibles para quienes no se encuentran cerca de las tiendas, ampliando el alcance del evento.

Se podrá acceder a ofertas
Se podrá acceder a ofertas exclusivas en televisores, celulares, gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, lavado, entre otros (On City)

Las empresas organizadoras destacan que el evento tiene como objetivo acercar a los consumidores a productos tecnológicos y electrodomésticos con precios más accesibles. Si bien el evento ofrece atractivos descuentos, también se centra en la financiación en cuotas, una opción clave para quienes buscan aliviar el impacto en su economía familiar.

“Electro Fans es un evento que ya se convirtió en una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”, dijeron en la organización.

Se trata de uno de los eventos de consumo más relevantes del año y busca que los consumidores puedan anticipar compras, renovar sus productos para el hogar o adquirir las últimas tendencias en tecnología, con precios y planes de financiación pensados para facilitar el acceso en todo el país.

Las empresas participantes coinciden que la demanda de los últimos meses superó las expectativas, y en que la opción de financiar en cuotas sin interés jugó un rol clave en el impulso de las ventas.

Se espera que esta edición cierre con cifras récord, consolidando a Electrofans como una de las campañas más exitosas del sector. Además, subrayan que la digitalización del comercio y la diversificación de canales de venta son factores esenciales para lograr resultados positivos.

Se espera que esta edición
Se espera que esta edición cierre con cifras récord, consolidando a Electrofans como una de las campañas más exitosas del sector (Foto: Shutterstock)

Otra opción para comprar electro a precios más bajos que ya está disponible es vía courier desde Tierra del Fuego. La empresa pionera en este nuevo esquema fue Mirgor, al lanzar una página web exclusiva.

Los usuarios interesados en adquirir celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint podrán acceder a dicho portal para realizar la compra directamente, sin intermediarios ni trámites complicados.

Asimismo, Newsan activó una sección en su plataforma de comercio electrónico, denominada “Venta courier Tierra del Fuego”, donde se ofrecen seis productos: tres modelos de aires acondicionados, un teléfono celular y dos televisores. Las marcas disponibles hasta el momento, que aplican descuentos de precios, son Sansei, Noblex y Whirlpool.

A diferencia de Mirgor, en este caso, la venta se efectúa en pesos. Otras compañías, como BGH y otros fabricantes de la isla, también comenzarán a ofrecer ventas directas en los próximos días.

Además, los principales comercios minoristas incluirán estos productos de marca en sus sitios web, y las ventas se realizarán por cuenta y orden, con el fin de evitar sobrecarga de demanda.

Las compras que se realizan bajo este régimen están exentas del pago de IVA y otros impuestos internos que normalmente afectan a los productos electrónicos importados o comercializados en el país.

Esta ventaja repercute directamente en el precio final para el consumidor, ya que permite que los valores de venta sean considerablemente menores en comparación con los del mercado convencional, con descuentos de entre el 20% y el 30%.

Temas Relacionados

electodomésticoselectrofansdescuentoscuotas sin interésúltimas noticias

Últimas Noticias

Dólar versus tasa: cómo le va a JP Morgan con su más reciente apuesta por el carry trade argentino

El 6 de agosto pasado, el gigante de Wall Street anunció que volvía a apostar por los rendimientos en pesos tras el salto del tipo de cambio en julio. La estrategia sigue en marcha, con lo cual el resultado no está cerrado. Sin embargo, un mercado convulsionado por ahora complica los rendimientos

Dólar versus tasa: cómo le

Por qué se triplicaron en un año los trabajadores y jubilados que pagan Ganancias

Cambios recientes en la legislación nacional incrementaron la cantidad de aportantes y modificaron la situación de quienes perciben ingresos mensuales elevados en la Argentina

Por qué se triplicaron en

Ley anti-Shein: qué propone la industria textil para atacar la importación masiva de productos chinos

Los industriales ponen el foco en la contaminación ambiental, la salud y los precios de dumping de los productos que venden las plataformas de comercio electrónico Shein y Temu. Preparan una iniciativa con otros países de la región

Ley anti-Shein: qué propone la

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2025

Ingresos actualizados por categoría y escala salarial tras la aplicación del incremento mensual de 1% y la suma fija de $40.000

Cuánto cobran los empleados de

Cuánto se paga por la hora de limpieza en septiembre 2025

Los montos mínimos de septiembre incorporaron un incremento salarial y un plus no remunerativo según carga horaria

Cuánto se paga por la
ÚLTIMAS NOTICIAS
42 fotos: se presentó la

42 fotos: se presentó la reedición de un libro en homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

INFOBAE AMÉRICA
Francis Ford Coppola entregó a

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

Un estudio revela que las olas de calor envejecen el cuerpo tanto como el tabaco o el alcohol

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

TELESHOW
Cochito López habló entre risas

Cochito López habló entre risas del supuesto encuentro amoroso con Pampita

Guillermo Francella protagonizó un divertido momento al aire con su hija Yoyi y su perro Mono: “No lo devuelvo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”