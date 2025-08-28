Economía

Las exportaciones de oro y plata crecieron 45% y rompieron un récord histórico en el primer semestre

El sector minero metalífero y litio en su conjunto creció 21,6% y ganó participación en el total de las ventas externas

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
Las exportaciones de oro y
Las exportaciones de oro y plata treparon a USD 2.234 millones en enero-junio y marcaron el mejor registro de la serie histórica iniciada en 2002 (Reuters)

Las exportaciones de oro y plata alcanzaron en el primer semestre de 2025 un nivel sin precedentes. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas al exterior de esos minerales llegaron a USD 2.234 millones en el período enero-junio, lo que significó un crecimiento interanual del 45,8% frente a los USD 1.532 millones registrados en igual período de 2024. Con este resultado, se consolidó como el mejor desempeño de la serie iniciada en 2002.

El complejo oro y plata representó el 5,6% del total de las exportaciones argentinas en el período analizado, frente al 4% del mismo lapso del año anterior. El salto en su participación refleja la creciente relevancia del sector dentro de la oferta exportadora argentina, en un contexto en el que los complejos tradicionales, como la soja, perdieron peso relativo.

El informe subraya que “en particular, los complejos soja, petrolero-petroquímico, automotriz, maicero, oro y plata, carne y cuero bovinos, triguero, pesquero, girasol y cebada concentraron el 77,7% del total de las exportaciones”. En ese marco, el oro y la plata se destacaron como uno de los segmentos de mayor dinamismo.

Ambos complejos
Ambos complejos

De acuerdo con el desglose del Indec, el 86,6% de las exportaciones correspondió a oro para uso no monetario en bruto, mientras que el 13,4% se explicó por minerales de plata, sus concentrados y plata en bruto. Este perfil confirma la fuerte predominancia del oro en el desempeño del complejo.

El organismo también detalló que “cinco países concentraron el 92,3% de las ventas del complejo”. Entre los principales destinos del oro se ubicaron Estados Unidos, con USD 533 millones, y la India, aunque en este último caso el valor está protegido por secreto estadístico. En cuanto a la plata, las ventas se dirigieron mayoritariamente a China, cuyo monto específico se mantiene bajo reserva, y a la Unión Europea, con operaciones por USD 100 millones.

Crecimiento dentro del sector minero

El desempeño del complejo oro y plata impulsó al conjunto del sector minero metalífero y litio, que totalizó USD 3.556 millones en ventas externas, con un incremento de 21,6% interanual. En este rubro también se destacaron los aumentos en las exportaciones del litio, con 34,4% de incremento en el semestre, y de otros minerales metalíferos, con 52,4%. En contraste, el aluminio y la siderurgia mostraron caídas del 11,6% y 20,0%, respectivamente.

Las exportaciones de litio crecieron
Las exportaciones de litio crecieron 34% en el primer semestre (Shutterstock)

De esta manera, el complejo minero en su conjunto alcanzó el valor más alto de la serie iniciada en 2002, consolidándose como un motor creciente de las exportaciones. Según el informe del Indec, “el sector minero metalífero y litio explicó el 9,0% de las ventas totales al exterior en el primer semestre de 2025, frente al 7,7% de igual período del año previo”, lo que refleja un aumento en su peso relativo dentro de la canasta exportadora. La mayor expansión estuvo concentrada en el oro, la plata y el litio, tres complejos que mostraron un ritmo de crecimiento sostenido en los últimos tres años.

Contexto general de las exportaciones

En el primer semestre del año, las exportaciones totales de bienes de los principales complejos alcanzaron USD 39.742 millones, con una suba del 4% interanual. El Indec explicó que este resultado se dio en un marco de descenso de precios internacionales (-0,8%) pero con un incremento en las cantidades exportadas (+4,9%), lo que refleja un mayor dinamismo de la oferta física en el comercio exterior.

Dentro de este escenario, el oro y la plata, junto con el girasol y la carne bovina, encabezaron las mayores tasas de crecimiento de las ventas externas, superando ampliamente a otros complejos. También se destacó el sector pesquero, que con un aumento del 9,5% en sus exportaciones, logró una facturación de USD 1.067 millones en el primer semestre, un récord para la actividad.

Temas Relacionados

OroPlataMineríaExportacionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Alivio en los mercados: bajó el dólar y hubo un leve rebote de las acciones y los bonos

En medio de las tensiones políticas y camino a las elecciones bonaerenses, los activos argentinos detuvieron su caída. El dólar minorista bajó a $1.345. El riesgo país sigue firme y terminó en 853 puntos básicos

Alivio en los mercados: bajó

Las tortas más famosas de EEUU llegan a Buenos Aires: todo lo que hay que saber sobre el desembarco de The Cheesecake Factory

La cadena estadounidense tendrá presencia en el país por medio de la venta de porciones importadas de su línea Bakery

Las tortas más famosas de

Inflación: el impacto del dólar en los precios fue leve y el índice de agosto sería cercano al 2%

En julio, el IPC había sido 1,9 por ciento. La volatilidad cambiaria fue tal que en la primera quincena hubo un efecto marcado pero el ritmo se amesetó sobre el cierre del mes. Cuáles fueron los rubros con mayores incrementos

Inflación: el impacto del dólar

Cómo es y cuánto cuesta el lujoso penthouse que fue de Amalita Fortabat y por el que se pagan $10 millones de expensas

Es la propiedad donde vivió Amalia Lacroze de Fortabat y una de las más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires

Cómo es y cuánto cuesta

Las tasas de los plazos fijos no paran de subir y ya hay entidades que pagan 55%: todos los detalles, banco por banco

El nuevo esquema de encajes obliga a las entidades financieras a revisar al alza, otra vez, los rendimientos, al tiempo que se encarece el financiamiento

Las tasas de los plazos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió Teresa Anchorena, relevante figura

Murió Teresa Anchorena, relevante figura de la cultura argentina

La CGT confirmó su cronograma electoral en medio de pases de factura y apelaciones a la unidad

Alivio en los mercados: bajó el dólar y hubo un leve rebote de las acciones y los bonos

Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes en la caravana: dos detenidos

El salto de Benson Boone al mundo del glamour: los looks que marcaron su carrera

INFOBAE AMÉRICA
Qué son los “cafés de

Qué son los “cafés de basura”, una estrategia que une reciclaje y comida en la India

Organizaciones latinoamericanas respaldaron el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Marco Rubio realizará su primera visita oficial a México y Ecuador para reforzar la agenda de seguridad y migración de Estados Unidos

Zelensky afirmó que la próxima semana se definirá el marco de garantías de seguridad para Ucrania

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

TELESHOW
Jimena Barón mostró cómo vacunaron

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”