Retenciones: el Gobierno estimó que este año perderá USD 1.500 millones de recaudación por la baja de alícuotas al agro

Foto de archivo - Imagen de un barco cargando granos en un puerto sobre el río Paraná cerca de la ciudad de Rosario, Argentina. Sep 17. 2021. REUTERS/Miguel Lo Bianco

El Gobierno estimó que el costo fiscal de la baja de retenciones de la primera mitad del año y lo que resta del 2025 luego del anuncio de Javier Milei en la Sociedad Rural será de unos USD 1.500 millones, y que la mayor parte de esa recaudación resignada tuvo lugar en el primer semestre del año por la liquidación estacional.

Los cálculos fueron plasmados en el informe que el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentó ante la Cámara de Diputados este miércoles, en una sesión tensa en la cámara Baja en medio del escándalo por los audios del Andis. El informe, con más de 1.300 preguntas de los legisladores, incluye distintas consultas sobre la marcha del plan económico.

En ese contexto, el informe detalló el impacto fiscal y los fundamentos de la política de reducción de retenciones que adoptó el Gobierno este año. Según la Secretaría de Hacienda, “el costo fiscal total estimado de las medidas de reducción de las retenciones al sector agropecuario durante el 2025 asciende a 1.189 millones de dólares”, un monto que contempla lo dispuesto en los decretos 38, 439 y 526 de este año.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se aclaró que el objetivo de la gestión es “ir eliminando los impuestos distorsivos y brindar mayor libertad a los productores y actores económicos, en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan”. En ese marco, se avanzó en la reducción permanente de los derechos de exportación a los principales granos, sus derivados y las carnes.

Milei anunció la baja permanente de retenciones al agro hace un mes en la Rural. Reuters

El documento enfatizó que el agro constituye “uno de los grandes motores de la Argentina” y que por eso se adoptaron “una gran cantidad de medidas para liberar a la producción y al comercio en este año y medio de trabajo”. El costo fiscal de la última reducción permanente de retenciones a granos y carnes se estima en unos USD 350 millones para lo que resta de 2025. Así, entre lo que sucedió en la primera mitad del año y lo que queda hasta fin de diciembre el costo fical sería de USD 1.500 millones.

Además, el Gobierno recordó que al inicio del año las retenciones se redujeron a 0% para las economías regionales, lo que implicó un costo de más de USD 50 millones y alcanzó a más de 30 cadenas de valor en todo el país.

En cuanto al desempeño exportador, el informe puntualizó que las ventas agroindustriales argentinas rondan los USD 48.000 millones anuales, con granos y carnes representando el 75% de esas colocaciones hacia más de 180 destinos. En el primer semestre de 2025, las exportaciones crecieron 4% en volumen, con picos destacados como el arroz (+109%), el trigo (+29%) y el girasol (+27%). También se verificaron alzas en maíz, cebada y aceite de soja (+4% cada uno).

La Secretaría de Agricultura subrayó además la expansión en varias economías regionales: “La forestoindustria creció 36% en volumen, el maní 55%, las legumbres 8%, los limones 23%, el azúcar 145%, los productos vitivinícolas 4% y los cítricos dulces 53%”. Estos datos, según el documento, evidencian que las medidas adoptadas no sólo buscan aliviar la carga fiscal sobre el sector, sino también potenciar su aporte en materia de exportaciones.

En el sector privado creen que habrá dos efectos en el agro por la extensión de la baja de alícuotas de derechos de exportación: sobre la cosecha gruesa del año próximo, y este año una aceleración de ventas de granos remanentes.

Las liquidaciones del agro se desplomaron en agosto y fueron menores incluso en el año de la sequía en 2023

Sobre el primer aspecto, mencionan que una baja de retenciones puede hacer aumentar la cantidad de superficie sembrada de cara a la próxima campaña, lo que implicaría un mayor volumen de producción, por unos 13 millones de toneladas adicionales, unos 10 millones explicadas en soja y 3 millones, en maíz. Son dólares que ingresarán a la economía, en todo caso, en la primera mitad de 2026.

Para los próximos meses el efecto es más difuso, principalmente porque el carácter temporario del recorte de alícuotas anunciado en enero hizo acelerar y anticipar todo lo posible a los productores la venta de granos a las exportadoras. Las necesidades de ventas para afrontar gastos (principalmente el arrendamiento del campo) volverán a ser relevantes entre septiembre y octubre.

En agosto, el arrendamiento potencial agropecuario —es decir, la capacidad de pago del productor— promedió USD 262 por hectárea en las cuatro principales zonas productivas del país. Según Equilibra, este valor resultó 17% superior al de julio, impulsado por dos factores: la mejora en los precios percibidos por el productor de soja y girasol tras la rebaja permanente de alícuotas de derechos de exportación anunciada a fines de julio, y la caída en los costos directos y de comercialización producto de la suba del tipo de cambio oficial en los últimos días de ese mes.

Por otra parte, el arrendamiento de mercado se ubicó en USD 326 por hectárea, lo que dejó una brecha negativa de USD 64 por hectárea (-20%) respecto del arrendamiento potencial. Esta diferencia no fue homogénea en todas las regiones: la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires mostró la recuperación más marcada y logró revertir la relación hacia una brecha positiva de +3%, mientras que en el oeste bonaerense se mantuvo la mayor divergencia, con una brecha negativa de -36 por ciento.