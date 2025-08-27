Economía

El Gobierno asegura que llegó a un acuerdo con los controladores aéreos y que se levantará la medida de fuerza

Esta mañana, el gremio de controladores aéreos había suspendió la medida de fuerza prevista para el jueves en reclamo salarial luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a una nueva reunión de conciliación con EANA

Guardar
El martes hubo 15.000 pasajeros
El martes hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas (Maximiliano Luna)

El Gobierno aseguró esta noche que llegó a un acuerdo con los controladores aéreos y que, de esa forma, se levantará la medida de fuerza escalonada que estaban llevando adelante.

Así, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio del sector, habrían llegado a un acuerdo paritario y no se realizará el próximo paro, previsto para el sábado.

Según dejaron saber fuentes oficiales, el incremento negociado en tramos rondará el 14 por ciento.

El martes hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas y “la serie de medidas ya representó un costo de entre 1,5 y 2 millones de dólares”, calcularon en la línea aérea de bandera. El domingo la cifra ascendió a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país, perjudicando sobre todo a aquellos que volaban a destinos de cabotaje.

Esta mañana, el gremio de controladores aéreos había suspendió la medida de fuerza prevista para este jueves en reclamo salarial luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a una nueva reunión de conciliación con EANA.

La mediación se dio luego de 3 días de interrupciones en la operación que llevaron a las aerolíneas a cancelar y reprogramar decenas de vuelos.

Noticias en desarrollo

Temas Relacionados

Cotroladores aéreosEANAAtepsaMedida de fuerzaSecretaría de TransporteEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Las exportaciones de energía lograron un récord histórico en el primer semestre y le quitaron protagonismo a la soja

El complejo petrolero-petroquímico facturó USD 5.560 millones en los primeros seis meses de 2025 y representó el 14,2% de las ventas externas de bienes, mientras que la soja redujo su peso en la canasta exportadora al 21,6%

Las exportaciones de energía lograron

El Gobierno aumentó por quinta vez en el año un recargo en las facturas de gas con el que financia el subsidio a zonas frías

El Ministerio de Economía oficializó un incremento al 6,8% en el sobreprecio que se cobra a dos tercios de los usuarios que se aplicará a partir de agosto. Habrá regiones en los que será más alto

El Gobierno aumentó por quinta

Ajuste monetario: con tasas altas, el Gobierno colocó bonos para absorber $700.000 millones

El Ministerio de Economía convalidó una tasa de hasta 4,83% mensual para una letra de corta duración. La mayor parte del apetito del mercado fue a dos bonos que vencen luego de las elecciones

Ajuste monetario: con tasas altas,

Alain Favey, CEO global de Peugeot: “La Argentina es el principal motor de nuestro crecimiento de ventas”

El ejecutivo francés visitó el país para la presentación de dos nuevos modelos importados. Anunció la llegada de dos híbridos regionales en 2026 y explicó cómo se diferencia la marca dentro de Stellantis

Alain Favey, CEO global de

El Gobierno aprobó el ingreso del séptimo proyecto al RIGI: un parque eólico en Olavarría

Se confirmó el visto bueno oficial para una iniciativa de energía renovable, impulsada por dos empresas con amplia participación en la industria local. Los 20 desarrollos presentados al régimen de Milei

El Gobierno aprobó el ingreso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: una mujer cayó desde

Córdoba: una mujer cayó desde un tercer piso cuando intentaba rescatar a su gato

Murió Raúl Barboza, embajador del chamamé y leyenda de la música popular argentina

El Consejo Superior de la UBA solicitó que no se veten las leyes de financiamiento educativo y emergencia en salud

La chicana del Turco García tras la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: “Y después yo no puedo ser diputado”

De Monserrat a Avellaneda: capturaron a motochorros que escaparon de la Policía y atropellaron a una mujer

INFOBAE AMÉRICA
Receta de lasaña de verduras,

Receta de lasaña de verduras, rápida y fácil

El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

Por qué cada 27 de agosto se celebra el ‘Día por qué sí’ y cuál es la peculiar historia detrás de la fecha

Rafael Grossi descartó movimiento de reservas nucleares en Irán tras los ataques y reabrió las inspecciones del OIEA

Alemania avanza hacia el regreso del servicio militar obligatorio frente a la amenaza rusa

TELESHOW
Natalie Weber reveló cómo vencer

Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”

Graciela Alfano opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi con Nico Vázquez: “Hiciste un quiebre”

Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria