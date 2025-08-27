El Gobierno asegura que llegó a un acuerdo con los controladores aéreos y que se levantará la medida de fuerza

El martes hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas (Maximiliano Luna)

El Gobierno aseguró esta noche que llegó a un acuerdo con los controladores aéreos y que, de esa forma, se levantará la medida de fuerza escalonada que estaban llevando adelante.

Así, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio del sector, habrían llegado a un acuerdo paritario y no se realizará el próximo paro, previsto para el sábado.

Según dejaron saber fuentes oficiales, el incremento negociado en tramos rondará el 14 por ciento.

El martes hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas y “la serie de medidas ya representó un costo de entre 1,5 y 2 millones de dólares”, calcularon en la línea aérea de bandera. El domingo la cifra ascendió a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país, perjudicando sobre todo a aquellos que volaban a destinos de cabotaje.

Esta mañana, el gremio de controladores aéreos había suspendió la medida de fuerza prevista para este jueves en reclamo salarial luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a una nueva reunión de conciliación con EANA.

La mediación se dio luego de 3 días de interrupciones en la operación que llevaron a las aerolíneas a cancelar y reprogramar decenas de vuelos.

Noticias en desarrollo