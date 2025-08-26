Un estudio privado analizó las ofertas del Travel Sale: cuáles son los destinos que más se abarataron

Durante siete días habrá hasta 60% off en paquetes turísticos, alojamientos, pasajes y experiencias

El turismo emisivo creció exponencialmente en el último año y los descuentos que están ofreciendo múltiples líneas aéreas, además de cuotas sin interés, prometen seguir impulsando el boom. Por caso, los pasajes para vuelos internacionales cayeron hasta un 25% por el Travel Sale.

Se trata de una acción de ofertas y promociones que empezó este lunes y se extenderá hasta el domingo 31 de agosto. La iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) busca promover las ventas turísticas en temporada baja, aunque hay beneficios también para el verano.

Durante siete días habrá hasta 60% off en paquetes turísticos, alojamientos, pasajes y experiencias. La propuesta incluye promociones especiales y facilidades de pago.

El Travel Sale se extenderá hasta el 31 de agosto

Varias aerolíneas se sumaron al evento tanto para viajar por el interior del país como al exterior. De acuerdo a datos de Ecosur, los precios en pesos de los pasajes aéreos para destinos domésticos bajaron en promedio 29%.

La expectativa es un repunte de la demanda en este segmento, en un contexto de encarecimiento relativo del turismo interno y menor poder adquisitivo. En ese sentido, los resultados de la temporada invernal no lograron compensar el retroceso visto durante los meses previos.

Las ofertas más significativas se registraron en los tramos Buenos Aires-Córdoba (-50%), Buenos Aires- Mendoza (-42%) y Córdoba- Buenos Aires (-42%). En contraste, la ruta hacia Calafate mostró un incremento de tarifas del 16%.

Variaciones de precios de pasajes de cabotaje entre comienzos de agosto y el primer día del Travel Sale (Ecosur)

A su vez, los tickets para destinos internacionales se redujeron en promedio 10%. La principal caída se observa en el tramo Buenos Aires- Florianópolis (-25%).

Le sigue Los Ángeles, cuyos valores descendieron 15%. En el caso de los vuelos a Río de Janeiro, anotaron una baja del 12%, mientras que para Miami, Cancún y Punta Cana las variaciones fueron del -10%, -9% y -5%, respectivamente. En menor medida, los precios para volar a Madrid y Nueva York mermaron tan solo un 2%.

Variaciones de precios de pasajes internacionales entre comienzos de agosto y el primer día del Travel Sale

“Si la demanda se mantiene elevada, es probable que la disminución de precios respecto de los primeros días de agosto tienda a moderarse”, señaló Oriana Pereyra, analista de Ecosur, y agregó que el Travel Sale aparece como una estrategia comercial de las aerolíneas para adelantar ventas y asegurarse liquidez, incluso en rutas muy solicitadas.

Los descuentos de las aerolíneas

Entre las empresas que participan de la semana de promociones, figura Aerolíneas Argentinas, la cual ofrece 10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma; y 20% en destinos Caribe, como Punta Cana y Cancún.

Aerolíneas Argentinas lanzó cuotas hasta 12 cuotas sin interés

Para los pasajes nacionales, la aerolínea de bandera tendrá los siguientes plazos de pago:

Hasta 6 cuotas: Galicia (Visa, Master, Amex), BBVA (Visa, Master), Santander (Visa, Master, Amex), ICBC (Visa, Master), Columbia (Visa, Master), Amex directas + bancarias, Cabal directa, Credicoop (Cabal), Tuya NBCH, Banco de Formosa (Chigüé).

Hasta 6 cuotas + 10% off adicional: Banco Macro (Visa, Master, Amex).

Hasta 9 cuotas: Banco Comafi (Visa, Master).

Hasta 12 cuotas: Banco de Corrientes (Visa, Master), YOY (Master).

Hasta 9 cuotas clientes generales y hasta 12 cuotas clientes segmento premium: Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 6 cuotas clientes segmento premium: Banco Supervielle (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 9 cuotas clientes segmento premium: Banco de La Pampa (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas: Banco Provincia de Neuquén (Visa, Master).

Flybondi, hasta el 31 de agosto, ofrece pasajes desde $17.999 para Buenos Aires-Córdoba. Para otras rutas, los precios parten en $26.999 (Buenos Aires-Mendoza), $27.999 (Buenos Aires-Neuquén y Bariloche), $29.999 (Buenos Aires-Tucumán), $32.999 (Buenos Aires-Corrientes, Puerto Iguazú, Puerto Madryn y Salta) y $33.499 (Buenos Aires-Posadas y Santiago del Estero).

En el plano internacional, hay tickets desde $151.000 a Encarnación y a Brasil desde $165.000 (Florianópolis), $182.000 (San Pablo) y $195.000 (Río de Janeiro), con carry on incluido.

JetSmart, por su parte, comercializa pasajes domésticos desde $21.100 por tramo e internacionales desde US$63 o $86.600, con vigencia para volar entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

LATAM lanzó vuelos con hasta 56% de rebaja y Level tiene ofertas a Barcelona, España, por USD 389 en noviembre.