Crucero por el Caribe, tour de compras a Chile y verano en Miami: cuánto salen los paquetes con hasta 60% de descuento del Travel Sale

Las opciones de pago en el Travel Sale incluyen planes en cuotas bancarias, disponibles con o sin interés, mediante tarjetas de crédito

En un contexto de aumento del turismo internacional, el Travel Sale, que empezó este lunes, ofrecerá distintos descuentos y beneficios para viajar a algunos de los destinos más populares entre los argentinos. La iniciativa busca incentivar la demanda con diferentes alternativas.

Del 25 al 31 de agosto se ofrecerán descuentos de hasta 60% en paquetes, alojamiento, pasajes y actividades turísticas. El evento, impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), incluye promociones especiales y planes de pago diseñados para facilitar la planificación de viajes en un contexto en el que el financiamiento se convirtió en un factor central al momento de decidir la compra.

Del 25 al 31 de agosto se ofrecerán descuentos de hasta 60% en paquetes, alojamiento, pasajes y actividades turísticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las opciones que figuran en el sitio web oficial del Travel Sale es un crucero Norwegian Sky por el Caribe que se puede adquirir por USD 1.179 por persona. Zarpa desde Punta Cana y recorre Aruba, Curazao, St. Lucia y St. Kitts. Se suma el beneficio de USD 50 de crédito en excursiones.

Asimismo, se puede conseguir un crucero Costa Favolosa por USD 1.436 por persona para viajar en diciembre, partiendo desde Buenos Aires, a Montevideo, Camboriú, Ilhabela y Río de Janeiro. Incluye una cabina en base doble Pensión completa y bebidas en almuerzo y cena.

También, se observa un paquete, con hotel y vuelo ida y vuelta, para viajar a Miami en septiembre. El precio final por persona es de $1.476.218. El ahorro en este caso es de $242.264. Si se busca viajar en enero 7 noches, se puede comprar un paquete con vuelo y hotel 3 estrellas por $2.668.939. Hay un descuento de $511.750.

Hay varias opciones de crucero que parten desde Buenos Aires

En el último año, los tour de compras a Chile se hicieron populares por los bajos precios que ofrece el país vecino en indumentaria y tecnología. Una oportunidad es que en el Travel Sale se puede conseguir un paquete de 8 noches a Santiago de Chile en octubre, con vuelo y hotel 3 estrellas incluidos, por $605.896 por persona. Hay una ahorro de $159.666.

Otra opción dentro del país es viajar a Bariloche entre septiembre y enero de 2026 por $418.273. Incluye aéreos desde Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas, traslados, 3 noches de alojamiento con desayuno y asistencia al viajero.

Las opciones de pago incluyen planes en cuotas bancarias, disponibles con o sin interés, mediante tarjetas de crédito. También, hay paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Además, se ofrecen promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.

A su vez, Aerolíneas Argentinas ofrece promociones especiales tanto para el turismo receptivo como para el emisivo. Hay 10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma; y 20% de descuento en destinos Caribe, como Punta Cana y Cancún.

Aerolíneas Argentinas ofrece 10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma

En cuanto a los vuelos domésticos, la aerolínea de bandera tendrá los siguientes plazos de pago:

Hasta 6 cuotas: Galicia (Visa, Master, Amex), BBVA (Visa, Master), Santander (Visa, Master, Amex), ICBC (Visa, Master), Columbia (Visa, Master), Amex directas + bancarias, Cabal directa, Credicoop (Cabal), Tuya NBCH, Banco de Formosa (Chigüé).

Hasta 6 cuotas + 10% off adicional: Banco Macro (Visa, Master, Amex).

Hasta 9 cuotas: Banco Comafi (Visa, Master).

Hasta 12 cuotas: Banco de Corrientes (Visa, Master), YOY (Master).

Hasta 9 cuotas clientes generales y hasta 12 cuotas clientes segmento premium: Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 6 cuotas clientes segmento premium: Banco Supervielle (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 9 cuotas clientes segmento premium: Banco de La Pampa (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas: Banco Provincia de Neuquén (Visa, Master).

Además, Aerolíneas sumará oferta con vuelos directos desde el interior del país a destinos de playa. A partir de este lunes estarán disponibles los tickets para las nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que contarán con dos vuelos semanales entre el 1 de enero y Semana Santa.