Cómo la suba del dólar y las tasas de interés transformaron los escenarios de los viajes al exterior para el verano

Factores cambiarios y financieros reconfiguran las preferencias de quienes planean sus vacaciones en destinos internacionales

Ludmila Di Grande

Por Ludmila Di Grande

El turismo mantiene un notable desequilibrio entre la salida de residentes y la llegada de visitantes extranjeros, lo que genera un déficit creciente en las cuentas externas. Sin embargo, el aumento del tipo de cambio y la suba de las tasas de interés podrían moderar esta tendencia.

El dólar avanzó 8% desde comienzos de julio: pasó de $1.235 a $1.335. La presión cambiaria se originó principalmente por la reversión de la estacionalidad de la liquidación del agro, junto con el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), lo que produjo un exceso de liquidez y caída inicial de las tasas de interés.

No obstante, la suba de la divisa llevó rápidamente a que el costo del dinero se elevara a niveles no observados en los últimos años, según la consultora Equilibra.

De este modo, se reabrieron los debates en torno a las variables que marcaron el ritmo del turismo, sobre todo el internacional, en el último año: la apreciación cambiaria y la financiación.

Entre enero y junio de 2025 las salidas de residentes aumentaron 59,4% y el ingreso de extranjeros cayó 23,6%, en comparación con el año anterior

Entre enero y junio de 2025 viajaron al exterior 10,9 millones de personas, mientras que llegaron al país 4,4 millones. Frente al mismo período de 2024, las salidas de residentes crecieron 59,4% y el ingreso de turistas extranjeros retrocedió 23,6 por ciento.

“El saldo neto acumulado de los últimos 12 meses da un déficit de 5,54 millones de personas. En términos históricos este número se acerca a los de 2017 y una parte de 2018. Estos datos en términos de cantidad de personas tienen un correlato en los dólares que son demandados para tal fin. En la primera mitad del año, el turismo reportó un déficit de USD 5.364 millones y en todo el año podría acercarse a USD 10.000 millones”, resaltó la consultora Econviews.

En el último verano, el rojo se profundizó por un tipo de cambio real que cayó a mínimos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La consecuencia fue una mayor cantidad de argentinos vacacionando en el exterior.

“Ahora la situación luce mejor. Por empezar, el Banco Central no interviene (directamente) sobre el mercado de cambios. No defender más una paridad hace que no pierda dólares que eran demandados, por ejemplo, para viajar afuera. A esto se suma que desde el levantamiento parcial del cepo el tipo de cambio real mejoró un 24%. En esta mejora tiene mucho que ver la suba de los últimos días”, destacó el informe del estudio que dirige Miguel Kiguel.

“Con este dólar vemos probable que ya haya pasado lo peor y empiece a registrarse cierta mejora en la cuenta de turismo, reduciendo el déficit de cuenta corriente”, añadió.

Por su parte, desde el Ieral de Fundación Mediterránea, el economista Marcos Cohen Arazi subrayó que hay factores que están amortiguando el auge del turismo emisivo, además de la estacionalidad.

Uno de ellos es que “la capacidad adquisitiva de los argentinos tiene un límite: muchos ya destinaron parte del presupuesto anual a un viaje internacional. Además, aunque el poder de compra de servicios en el exterior sigue siendo alto, en el mercado interno dejó de crecer y puede resentirse. Las fluctuaciones cambiarias también modera en parte las salidas”, dijo el especialista.

Al mismo tiempo, el sector turístico local se está adaptando a la baja demanda y en muchos casos, la oferta mejoró su competitividad.

El sector turístico local se está adaptando a la baja actividad y en numerosos casos, la oferta mejora su competitividad

En ese contexto, Cohen Arazi proyectó que la sangría de dólares por turismo emisivo rondará entre 12.000 y 15.000 millones de dólares para fin de año. Considerando ingresos estimados del turismo receptivo por unos USD 4.000 millones, el déficit sería de entre USD 8.000 y 11.000 millones. El analista aclaró que no toda esta salida de divisas genera presión sobre las reservas del Banco Central por el uso de dólares “del colchón”.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, sostuvo que el hecho que se encarezca un poco el dólar ayuda a morigerar la tendencia de cada vez más turistas argentinos viajando al exterior y menos extranjeros visitando el país.

A su vez, explicó que la suba de tasas de interés plantea “un escenario más recesivo que va a frenar el turismo en general, pero el interno en particular. El internacional probablemente no se vea tan golpeado porque corresponde a un consumo de clase media alta. De igual manera, esa variable afecta a toda la economía”.

“La combinación de tasas elevadas, mayores encajes y menor disponibilidad de financiamiento puede convertir el amesetamiento del nivel de actividad en una recesión en los próximos meses. Las medidas para lograr la pax cambiaria no se podrían sostener más allá de las legislativas”, había remarcado el último informe de Equilibra.

La combinación de tasas elevadas, mayores encajes y menor disponibilidad de financiamiento puede convertir el amesetamiento del nivel de actividad en una recesión en los próximos meses (Equilibra)

Según fuentes del sector turístico, por ahora el salto en las tasas de interés no está afectando los pagos a plazo, ya que los acuerdos con los bancos se encuentran cerrados.

En la actualidad, 9 de cada 10 personas compra viajes en cuotas y en la mayor cantidad disponible. Explican que ese tipo de movimientos financieros tarda más en llegar a los consumidores.

En Despegar detallaron que el 54% de las ventas nacionales se realizan en cuotas, mientras que en viajes internacionales crece la tendencia de pagar en dólares, donde también se ofrece financiamiento en hasta tres cuotas.

Travel Sale: cuotas sin interés y descuentos

Por otro lado, las agencias locales siguen impulsando descuentos, promociones y cuotas para apuntalar la actividad, que durante las vacaciones de invierno no obtuvo los resultados esperados.

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faaevyt) desarrollará del 25 al 31 de agosto el Travel Sale, un evento donde los viajeros podrán acceder a descuentos de hasta 60% y a cuotas bancarias con y sin interés.

Asimismo, habrá paquetes especiales, precios congelados hasta fechas determinadas, rebajas en montos fijos y beneficios adicionales, tales como excursiones, créditos para consumir o mejoras en servicios.

Semana financiera: el dólar retomó

