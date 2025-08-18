Travel Sale: cuándo será la única oportunidad del año para viajar por el país y el exterior con cuotas sin interés

Hay acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer mejores beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se acerca una nueva edición del Travel Sale, en la que decenas de agentes de viaje y operadores turísticos ofrecerán descuentos, promociones, cuotas sin interés, entre otros beneficios. La iniciativa busca incentivar el turismo de cara a la temporada baja y para incentivar las reservas del verano.

El evento está impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y más de 100 agencias de viajes participarán con beneficios exclusivos para ampliar el acceso a distintos destinos y potenciar la digitalización de las empresas del sector en todo el país.

Se busca que los viajeros encuentren y reserven su próximo destino con propuestas personalizadas y alternativas de pago ajustadas a diferentes necesidades.

El Travel Sale se desarrollará del 25 al 31 de agosto de 2025 y esta semana se sortearán más de 30 experiencias turísticas exclusivas en Argentina y la región formarán. Los organizadores difundirán las modalidades de participación a través de los canales oficiales del Travel Sale —redes sociales y suscripción al newsletter— en el marco de una campaña digital diseñada para despertar interés y expectativa.

A partir de la semana que viene, las agencias de viajes participantes presentarán promociones especiales centradas en financiación, destinos clave y la anticipación de la temporada de verano. Los acuerdos alcanzados con bancos y aerolíneas permitirán acceder a paquetes nacionales con cuotas sin interés, diversas modalidades de pago y beneficios en vuelos, hoteles y servicios adicionales.

La financiación ocupará un lugar central dentro de la propuesta, con planes en cuotas —con y sin interés— disponibles para la compra de viajes dentro del país. Estas facilidades se aplicarán exclusivamente a servicios turísticos nacionales, en línea con la normativa que restringe el uso de tarjetas de crédito para financiar en cuotas viajes al exterior.

Así, los viajeros que opten por recorrer destinos locales contarán con alternativas que facilitan la organización de su presupuesto y amplían el acceso a experiencias turísticas en toda la Argentina.

En el caso de los viajes internacionales, algunas agencias participantes pondrán a disposición esquemas de financiación propios, independientes de bancos y tarjetas, que permiten anticipar el pago del viaje en cuotas.

“En esta edición vamos a encontrar múltiples alternativas de financiación para que más personas puedan concretar su próximo viaje. Las cuotas bancarias estarán enfocadas en destinos nacionales, pero también habrá propuestas de financiación directa de las agencias para viajes al exterior. El objetivo es que cada viajero encuentre una opción que se adapte a su presupuesto y pueda planificar con mayor tranquilidad”, destacó Martín Romano, vocero del Travel Sale.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, destacó que el evento se transformó en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”, señaló.

Vale mencionar que esta vez participarán las provincias Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios y oportunidades para viajar.

La semana de beneficios se da en un contexto de fuerte aumento del turismo internacional pero de caída de los destinos de cabotaje por un tipo de cambio más favorable. Las vacaciones de invierno fueron reflejo de ello: viajaron 4,3 millones de personas por el país, 10,9% menos que el año pasado, y gastaron $1,5 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional, según CAME. El impacto económico fue un 11,2% menor a 2024, medido a precios constantes.

De todos modos, sigue habiendo interés por el turismo local y los niveles más altos de ocupación se registraron en destinos del norte del país. Según datos de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), en Catamarca, Fiambalá alcanzó el 99%, seguida por Belén (94%), Antofagasta de la Sierra (85%) y la capital provincial (80%). En San Juan, Calingasta llegó al 80% y el Gran San Juan al 75%, mientras que en Jujuy, la Quebrada marcó un 80% y el promedio provincial fue de 73%.