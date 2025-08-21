Economía

Una multinacional volverá a producir tabletas de chocolate en el país tras 20 años de interrupción

Elaboradas en la planta de Magdalena, se suman tres alternativas con distintos sabores en envases de 25 y 50 gramos. La compañía destinó una inversión cercana a USD 10 millones

Guardar
La planta de Magdalena, inaugurada
La planta de Magdalena, inaugurada en 1935, volvió a producir tabletas de Nestlé después de dos décadas

Después de más de dos décadas sin fabricar tabletas de chocolate en la Argentina, Nestlé retomó la producción local en su planta de Magdalena, provincia de Buenos Aires. La compañía puso en marcha un proyecto que incluyó tres nuevos lanzamientos: chocolate con leche súper cremoso, chocolate con almendras y chocolate semiamargo.

La iniciativa formó parte de un plan de inversión de aproximadamente US$10 millones, aprobado en 2023, que permitió ampliar líneas productivas y fortalecer la operación de la empresa en el país. Según explicó la firma, la decisión respondió a las preferencias de los consumidores locales y buscó consolidar su presencia en un mercado con fuerte tradición en el consumo de este producto.

En la Argentina, el segmento de tabletas representa el 46% del volumen total de la categoría, con un consumo per cápita cercano a los dos kilos anuales. Además, cerca del 70% de las compras de chocolate se originan en decisiones impulsivas y cada consumidor elige, en promedio, seis variedades distintas a lo largo del año.

El regreso de las tabletas de Nestlé se presentó como un hito dentro de una estrategia de mayor alcance. La compañía buscó responder a la tendencia de consumo de porciones más pequeñas y portables, adecuadas para diferentes momentos del día. Por esa razón, los nuevos productos se comercializaron en presentaciones de 25 y 50 gramos, diseñadas para un uso práctico y cotidiano.

Guillermo Canosa, director del negocio de Chocolates de Nestlé Argentina, señaló que la empresa se planteó el desafío de ofrecer propuestas que se adapten a distintas preferencias. “Creemos que cada persona merece encontrar su chocolate ideal, y por eso apostamos por un portafolio cada vez más versátil, innovador y accesible”, afirmó.

En paralelo, el directivo subrayó que la sustentabilidad ocupó un lugar central en la forma de trabajar de la compañía. Mencionó la selección cuidadosa de ingredientes y la aplicación de buenas prácticas en cada etapa del proceso productivo, con el objetivo de garantizar la calidad distintiva y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en el medioambiente.

La compañía destinó alrededor de
La compañía destinó alrededor de USD 10 millones a la ampliación de su capacidad productiva

La planta de Magdalena, donde se retomó la elaboración de tabletas, tiene una larga historia en el país. Se inauguró en 1935 como una fábrica láctea y, con el paso de los años, se transformó en una instalación multiproductos. Actualmente, allí también se producen marcas como Nesquik, Nescafé, Maggi y Cheff. Esta planta se convirtió en la más antigua de las que la compañía mantiene en funcionamiento en el territorio nacional.

En la actualidad, Nestlé cuenta con siete fábricas en la Argentina, distribuidas en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. En ellas trabajan más de 2300 colaboradores, lo que refleja la magnitud de la operación local.

El lanzamiento de las nuevas tabletas se sumó a otras innovaciones recientes del portafolio. En 2023, la firma introdujo Alpino, una línea premium inspirada en la tradición chocolatera suiza. Al año siguiente, en 2024, llegó Choco Trio, una propuesta que combinó galletitas y chocolate, después de haber alcanzado buenos resultados en mercados como Brasil y Uruguay.

La nueva apuesta incluyó además una campaña bajo el concepto “Suaviza tu mundo”, orientada a reforzar la idea de incorporar momentos de disfrute en la rutina diaria. Cada variedad buscó transmitir una experiencia diferenciada: la suavidad del chocolate con leche, la textura crocante de las almendras y la intensidad del semiamargo.

Por su parte, Gian Carlo Aubry, gerente general de Nestlé para la Argentina, explicó que la empresa apuntó a consolidar una propuesta de valor diversificada y adaptada a un consumidor que demanda opciones variadas. El mercado argentino de chocolates mostró una dinámica particular, con fuerte competencia de marcas locales e internacionales, y un público con hábitos consolidados.

Los nuevos lanzamientos reforzaron la estrategia de mantener la producción dentro del país. Nestlé destacó que, además de fortalecer su vínculo con los consumidores argentinos, el proyecto representó una señal de compromiso con el desarrollo local y con la generación de empleo.

En el marco de esta iniciativa, la compañía recalcó la importancia de sostener un portafolio amplio para atender diferentes segmentos. La combinación de chocolates clásicos y propuestas innovadoras se planteó como una forma de responder a un mercado que, de acuerdo con las cifras, se caracteriza por su dinamismo y por la diversidad de preferencias.

Temas Relacionados

ChocolateIndustriaNestléFabricación

Últimas Noticias

Cruce público entre Sturzenegger y el presidente de la Cámara de Comercio: “La casta se defiende con uñas y dientes”

El ministro de Desregulación le pidió en medio de su discurso en el Council de las Américas a Mario Grinman, titular de la CAC, que retire una cautelar por una medida desreguladora de los aportes en convenios colectivos. La respuesta del empresario

Cruce público entre Sturzenegger y

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

El Council of the Americas reunió a hombres y mujeres de negocios que escuchar al Gobierno tras el revés en el Congreso. Javier Milei le dedicó una frase a los preocupados por las altas tasas de interés: “Menos llanto por la volatilidad”

El círculo rojo, en modo

Un paro complica la producción de una empresa metalúrgica de Techint

La medida de fuerza involucra a un grupo de 50 contratistas privados que trabajan en el predio de más de cien hectáreas de Ternium-Siderar en General Savio, San Nicolás, donde se produce acero

Un paro complica la producción

Aerolíneas Argentinas registró una ganancia de $271.000 millones en 2024

Es el primer resultado positivo desde su estatización en 2008 y surge luego de un fuerte proceso de reestructuración

Aerolíneas Argentinas registró una ganancia

30 fotos de la edición 22 del Council de las Américas

El tradicional encuentro empresario se realizó en el Hotel Alvear y contó con la presencia del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros integrantes del gabinete nacional

30 fotos de la edición
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelven a subir los sueldos

Vuelven a subir los sueldos de los senadores: pasarán los $10,2 millones en bruto desde noviembre

Jorge Porcel Jr confirmó que se bajó de la candidatura a diputado porteño: las razones

Cruce público entre Sturzenegger y el presidente de la Cámara de Comercio: “La casta se defiende con uñas y dientes”

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: cómo sigue el caso y el repudio gremial

Quién es Alejandro Vilches, el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Altos mandos militares de Estados

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

TELESHOW
El problema médico que padece

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano