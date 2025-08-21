Una multinacional volverá a producir tabletas de chocolate en el país tras 20 años de interrupción

La planta de Magdalena, inaugurada en 1935, volvió a producir tabletas de Nestlé después de dos décadas

Después de más de dos décadas sin fabricar tabletas de chocolate en la Argentina, Nestlé retomó la producción local en su planta de Magdalena, provincia de Buenos Aires. La compañía puso en marcha un proyecto que incluyó tres nuevos lanzamientos: chocolate con leche súper cremoso, chocolate con almendras y chocolate semiamargo.

La iniciativa formó parte de un plan de inversión de aproximadamente US$10 millones, aprobado en 2023, que permitió ampliar líneas productivas y fortalecer la operación de la empresa en el país. Según explicó la firma, la decisión respondió a las preferencias de los consumidores locales y buscó consolidar su presencia en un mercado con fuerte tradición en el consumo de este producto.

En la Argentina, el segmento de tabletas representa el 46% del volumen total de la categoría, con un consumo per cápita cercano a los dos kilos anuales. Además, cerca del 70% de las compras de chocolate se originan en decisiones impulsivas y cada consumidor elige, en promedio, seis variedades distintas a lo largo del año.

El regreso de las tabletas de Nestlé se presentó como un hito dentro de una estrategia de mayor alcance. La compañía buscó responder a la tendencia de consumo de porciones más pequeñas y portables, adecuadas para diferentes momentos del día. Por esa razón, los nuevos productos se comercializaron en presentaciones de 25 y 50 gramos, diseñadas para un uso práctico y cotidiano.

Guillermo Canosa, director del negocio de Chocolates de Nestlé Argentina, señaló que la empresa se planteó el desafío de ofrecer propuestas que se adapten a distintas preferencias. “Creemos que cada persona merece encontrar su chocolate ideal, y por eso apostamos por un portafolio cada vez más versátil, innovador y accesible”, afirmó.

En paralelo, el directivo subrayó que la sustentabilidad ocupó un lugar central en la forma de trabajar de la compañía. Mencionó la selección cuidadosa de ingredientes y la aplicación de buenas prácticas en cada etapa del proceso productivo, con el objetivo de garantizar la calidad distintiva y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en el medioambiente.

La compañía destinó alrededor de USD 10 millones a la ampliación de su capacidad productiva

La planta de Magdalena, donde se retomó la elaboración de tabletas, tiene una larga historia en el país. Se inauguró en 1935 como una fábrica láctea y, con el paso de los años, se transformó en una instalación multiproductos. Actualmente, allí también se producen marcas como Nesquik, Nescafé, Maggi y Cheff. Esta planta se convirtió en la más antigua de las que la compañía mantiene en funcionamiento en el territorio nacional.

En la actualidad, Nestlé cuenta con siete fábricas en la Argentina, distribuidas en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. En ellas trabajan más de 2300 colaboradores, lo que refleja la magnitud de la operación local.

El lanzamiento de las nuevas tabletas se sumó a otras innovaciones recientes del portafolio. En 2023, la firma introdujo Alpino, una línea premium inspirada en la tradición chocolatera suiza. Al año siguiente, en 2024, llegó Choco Trio, una propuesta que combinó galletitas y chocolate, después de haber alcanzado buenos resultados en mercados como Brasil y Uruguay.

La nueva apuesta incluyó además una campaña bajo el concepto “Suaviza tu mundo”, orientada a reforzar la idea de incorporar momentos de disfrute en la rutina diaria. Cada variedad buscó transmitir una experiencia diferenciada: la suavidad del chocolate con leche, la textura crocante de las almendras y la intensidad del semiamargo.

Por su parte, Gian Carlo Aubry, gerente general de Nestlé para la Argentina, explicó que la empresa apuntó a consolidar una propuesta de valor diversificada y adaptada a un consumidor que demanda opciones variadas. El mercado argentino de chocolates mostró una dinámica particular, con fuerte competencia de marcas locales e internacionales, y un público con hábitos consolidados.

Los nuevos lanzamientos reforzaron la estrategia de mantener la producción dentro del país. Nestlé destacó que, además de fortalecer su vínculo con los consumidores argentinos, el proyecto representó una señal de compromiso con el desarrollo local y con la generación de empleo.

En el marco de esta iniciativa, la compañía recalcó la importancia de sostener un portafolio amplio para atender diferentes segmentos. La combinación de chocolates clásicos y propuestas innovadoras se planteó como una forma de responder a un mercado que, de acuerdo con las cifras, se caracteriza por su dinamismo y por la diversidad de preferencias.