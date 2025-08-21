El ingreso de dólares por el comercio exterior en 2025 será menor a lo esperado por el salto de las importaciones

(Foto: Shutterstock)

La balanza comercial alcanzaría un superávit de los USD 6.000 millones, un tercio del estimado a fines del año pasado, producto del salto de las importaciones estimuladas por el tipo de cambio.

“Hacia adelante, sostenemos que las importaciones se expandirán entre USD 13.000 y USD 16.000 millones adicionales en 2025 respecto al año pasado”, indicó un informe de la consultora ACM.

Respecto de las exportaciones, el reporte señaló que se espera que se mantengan estables. “Bajo este escenario, el comercio exterior seguiría creciendo en términos brutos, pero con un superávit comercial que tendería a moderarse respecto a los niveles de 2024”, concluyó ACM.

Puesto en números, “esperamos que el superávit comercial se ubique en torno a los USD 6.000 millones, significativamente por debajo de los USD 18.900 millones alcanzados en 2024″.

Por su parte, la consultora LCG alertó que “es esperable que, en los meses siguientes, la balanza comercial se deteriore por la estacionalidad histórica del segundo semestre”.

Añadió que “por la menor liquidación diaria del agro, podemos anticipar que las ventas externas se reducirán y habrá una mayor presión sobre el comercio exterior y el tipo de cambio”.

Los datos oficiales de julio

Ayer el INDEC informó que en julio, el saldo comercial fue de USD 988 millones, la mitad que el obtenido un año atrás. Ese superávit fue, no obstante, el registro más alto del año y el vigésimo mes consecutivo con resultado positivo.

Las exportaciones sumaron USD 7.727 millones, con un crecimiento interanual de 7,5%. La suba se explicó por un aumento de 6,2% en las cantidades y de 1,3% en los precios. En tanto, las importaciones alcanzaron USD 6.738 millones, con un incremento de 17,7%, impulsadas por un alza de 23,2% en las cantidades pese a una caída de 4,1% en los precios.

Entre los grandes rubros de exportación, los productos primarios lideraron el crecimiento, con un alza del 22,8% interanual, equivalente a USD 386 millones adicionales. El aumento se debió principalmente a las mayores ventas de semillas y frutos oleaginosos, que sumaron USD 355 millones.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) subieron 5,3% respecto de julio de 2024, con un aporte clave de grasas y aceites, que avanzaron USD 240 millones. Las manufacturas industriales (MOI) también mostraron una variación positiva de 4,7%, gracias a un incremento en los precios, aunque con caída en las cantidades exportadas.

En contraste, las ventas de combustibles y energía retrocedieron 9,7%, hasta USD 763 millones, afectadas por la baja de 13,2% en los precios, pese a un leve aumento en las cantidades exportadas.

Del lado de las importaciones, se observó una expansión marcada en varios rubros. Las compras de vehículos automotores de pasajeros crecieron 135,3% interanual, hasta USD 514 millones, alcanzando su mayor nivel desde 2018.

Los bienes de capital subieron 51,9%, lo que representó USD 432 millones adicionales. También crecieron con fuerza los bienes de consumo (47,6%) y las piezas y accesorios para bienes de capital (19,4%).

En cambio, se registraron descensos en combustibles y lubricantes, que bajaron 25,1% interanual, y en bienes intermedios, con una caída de 5,6%.

El Mercosur se mantuvo como la zona de mayor intercambio comercial para la Argentina, con un flujo total de USD 3.272 millones. Las exportaciones argentinas al bloque sumaron USD 1.287 millones, mientras que las importaciones llegaron a USD 1.985 millones. Esto derivó en un déficit de USD 698 millones, explicado fundamentalmente por el comercio con Brasil. Dentro del bloque, el 77,2% de las ventas argentinas tuvo como destino ese país, seguido por Uruguay (10,1%), Paraguay (9,6%) y Venezuela (3,1%).

Con Brasil, principal socio comercial de la Argentina, las ventas alcanzaron los USD 993 millones y las compras ascendieron a USD 1.640 millones, generando un saldo negativo de USD 647 millones. Los principales productos exportados fueron vehículos automotores para transporte de mercancías, trigo y aceites crudos de petróleo, mientras que del lado de las importaciones destacaron los autos para transporte de personas y los tractores de carretera.