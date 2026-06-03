Cuánto gana un empleado de estación de servicio en junio de 2026 tras el último acuerdo paritario

El último acuerdo paritario para estaciones de servicio determinó subas en todas las categorías a nivel nacional (Maximiliano Luna)

El último acuerdo paritario en el sector de las estaciones de servicio estableció una suba de casi el 15% para el trimestre abril-junio de 2026. Esta recomposición salarial impactó en todas las categorías de trabajadores, incluidos playeros, encargados, administrativos y operarios. El entendimiento, que firmaron el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos junto a cámaras empresarias como CECHA, FECRA, AES y FEC, se selló en el Ministerio de Capital Humano después de varias rondas de negociación.

Las partes acordaron que el ajuste salarial trimestral se fraccionó en tres tramos: 2,3% en abril, 2,2% en mayo y 2% en junio. Si bien estos porcentajes suman un 6,5%, el sindicato explicó que al considerar el reconocimiento del desajuste previo y la suma fija incorporada al básico desde julio, la mejora total se aproxima al 15% para el período.

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El secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, explicó que el acuerdo contempló un reconocimiento parcial del atraso salarial, calculado en unos 70.000 pesos, y una suma fija de 30.000 pesos que se incorporará al básico a partir de julio. Además, el personal cobrará el retroactivo correspondiente junto con la liquidación actualizada.

Salarios básicos de junio de 2026 según categoría

La negociación definió las nuevas escalas salariales de la actividad. Los valores básicos para junio de 2026, con todos los incrementos aplicados, quedaron conformados de la siguiente manera:

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Encargados : $1.570.406,46

Administrativos : $1.539.084,68

Operador de servicio : $1.534.268,58

Operador de playa : $1.515.472,32

Operador auxiliar : $1.475.559,35

Operador conductor : $1.505.177,25

Operador interior y anexos : $1.499.943,26

Serenos: $1.511.730,26

Un playero de estación de servicio bajo la categoría “Operador de Playa” percibe un salario básico de $1.515.472,32 en junio de 2026. Por su parte, la categoría de encargados alcanza un básico de $1.570.406,46, mientras que los administrativos llegan a $1.539.084,68.

Los valores de la hora y los adicionales por asistencia y antigüedad impactan en el salario final de los trabajadores (Maximiliano Luna)

Valor de la hora y adicionales

El valor de la hora para la categoría Operador de Playa se ubicó en $7.577,36. Las horas extras al 50% ascienden a $11.366,04 y al 100% a $15.154,72. Estos importes sirven de referencia para calcular el salario mensual cuando se suman horas adicionales o se realizan turnos especiales.

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A los salarios básicos de cada categoría se suman adicionales por asistencia y por movimiento de fondos, ambos equivalentes al 8% del sueldo para las categorías alcanzadas. El convenio también contempla el pago por antigüedad: un 2% adicional para quienes tienen entre 1 y 20 años de servicio, y un 3% para quienes superan los 21 años.

Aplicación de la suba y vigencia de los retroactivos

El acuerdo salarial rige para los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 521/07 y 488/07, abarcando a empleados de estaciones, garages, playas de estacionamiento, lavaderos y anexos en todo el país. Las cámaras empresarias y el sindicato pactaron que el personal percibirá el retroactivo correspondiente a abril junto con la liquidación actualizada de haberes.

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Carlos Acuña detalló que “los empleados van a cobrar el retroactivo y el aumento ya impactará en los próximos haberes”, lo que implica una mejora inmediata en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Además de los incrementos, la suma fija de 30.000 pesos que se acordó en la paritaria se incorporará al salario básico a partir de julio de 2026, consolidando el aumento en los meses siguientes. El acuerdo se firmó en el Ministerio de Capital Humano, cartera encabezada por Sandra Pettovello, tras varios encuentros entre las partes orientados a corregir el desfasaje salarial que el sindicato reclamaba desde la paritaria anterior.

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El sindicato y las cámaras empresarias pactaron el pago de retroactivos y una suma fija que se sumará al básico desde julio (Maximiliano Luna)

Beneficios adicionales según la escala salarial

A los valores de la escala se añaden los beneficios previstos por convenio, como los adicionales por asistencia, antigüedad y movimiento de fondos. El adicional por asistencia y el de movimiento de fondos representan el 8% del básico para las categorías correspondientes. Por antigüedad, el convenio fija un 2% para quienes tienen entre 1 y 20 años de servicio y un 3% para quienes superan los 21 años.

La actualización salarial incluyó a todas las categorías del sector, con impacto en encargados, administrativos, operadores y serenos. El sindicato informó que a mediados de junio se retomarán las gestiones para negociar una nueva recomposición salarial para el trimestre siguiente.

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La recomposición se concretó en un contexto internacional volátil, marcado por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en los precios del petróleo, en el que la estabilidad salarial representó un punto relevante para la actividad.

Paritarias, contexto y próximas gestiones

El entendimiento alcanzado surgió tras negociaciones entre el gremio y las cámaras empresarias, que incluyeron a la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) y la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA). El acuerdo contempla el pago del retroactivo por el desfasaje salarial y la incorporación de una suma fija al básico desde julio.

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Los incrementos benefician a empleados y empleadas bajo los convenios colectivos mencionados, en un escenario en el que el sindicato busca retomar las discusiones salariales a mediados de junio para evaluar una nueva recomposición en el trimestre siguiente.