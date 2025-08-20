Economía

YPF redefine su proyecto de GNL: cinco barcos en Río Negro, ejecución más rápida y mayor exportación de petróleo

La fase conjunta con Shell tendría ahora un barco licuefactor y no dos como estaba previsto. La petrolera de mayoría estatal buscará sumar un nuevo socio internacional para acelerar las ventas externas de Vaca Muerta

Por Agustín Maza

El Hilli Episeyo será el primer barco licuefactor que comenzará a funcionar en la Argentina,

La iniciativa para producir Gas Natural Licuado (GNL) con fluido de Vaca Muerta encabezada por YPF y Shell se ajustará: instalarán un barco en las costas de Río Negro y no dos buques como se preveía originalmente.

El cambio busca crear una mayor sinergia con otra fase del proyecto, acortar los tiempos para que el país acelere sus exportaciones e impulsar más ventas de petróleo, lo que más que compensaría la menor producción de GNL.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes al tanto de las decisiones que prefirieron mantener en reserva su identidad por temas de confidencialidad.

“Con un barco menos habrá USD 40.000 millones menos de exportaciones de GNL, pero el líquido nos permite un salto de USD 150.000 millones que no estaba previsto. La Argentina va a exportar USD 350.000 millones entre 2030 y 2050”, dijo una de las fuentes al tanto del proyecto.

El proyecto “Argentina LNG” tiene tres etapas y la previsión era producir 30 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL. La primera etapa está liderada por Pan American Energy (PAE), con la instalación de dos buques confirmados en las costas de Río Negro con una capacidad conjunta de 6 MTPA. La primera planta flotante, el “Hilli Episeyo”, operará desde el último cuatrimestre de 2027 y la segunda, el “MK II”, se sumará a finales de 2028.

Noticia en desarrollo

