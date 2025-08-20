Boleto de colectivo: cómo acceder a reintegros del 100% en el mes

El reintegro se acredita en forma automática en la tarjeta correspondiente o en la cuenta bancaria vinculada

Durante las próximas semanas se podrá acceder a un esquema de reintegros para pasajeros de colectivos que abonen sus viajes con tarjetas Visa habilitadas para pagos sin contacto. La medida alcanza tanto a plásticos físicos como a billeteras digitales compatibles.

El programa contempla dos niveles de reintegro. Quienes paguen el pasaje desde el celular mediante billeteras digitales recibirán el 100% de devolución, con un tope mensual de $10.000. En el caso de utilizar la tarjeta física Visa con tecnología sin contacto, el reintegro será del 35% y tendrá un límite de $5.000 por mes.

La promoción aplica a tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. El reintegro se acredita en forma automática en la tarjeta correspondiente o en la cuenta bancaria vinculada, en el caso de operaciones realizadas a través de MODO NFC. El plazo previsto para que se refleje la devolución es de 20 a 30 días hábiles después del consumo.

El beneficio será válido únicamente en las terminales de colectivos habilitadas para aceptar pagos Visa sin contacto. Para acceder no es necesario registrarse ni realizar gestiones adicionales: basta con contar con una tarjeta Visa que tenga la funcionalidad contactless y utilizarla para abonar el pasaje.

El beneficio será válido únicamente en las terminales de colectivos habilitadas para aceptar pagos Visa sin contacto. Foto NA: JUAN VARGASzzzz

Las billeteras digitales habilitadas son Apple Pay, Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA y Personal Pay, entre otras.

Para usar el sistema se debe contar con una tarjeta Visa habilitada para pagos sin contacto. En el caso de las billeteras digitales, esta debe asociarse a la aplicación. Luego, al subir al colectivo, el usuario acerca el celular o la tarjeta física a la terminal y la operación se procesa de manera automática.

El reintegro se aplica de forma directa sobre la tarjeta utilizada. Si la operación se realiza con MODO NFC, la devolución se acredita en la cuenta bancaria vinculada.

El programa estará disponible desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025. El tope de reintegro se mide de manera mensual y no es acumulable entre los distintos medios de pago.

En ambos casos, el monto devuelto se verá reflejado dentro de los 20 a 30 días hábiles posteriores a la operación.

La promoción tiene alcance nacional y se aplicará en todas las unidades de transporte urbano que dispongan de terminales habilitadas para el sistema Visa contactless. De esta manera, los usuarios podrán acceder a reintegros en viajes realizados en diferentes ciudades del país siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El alcance de la promoción de Visa depende de la billetera elegida y de la entidad emisora de la tarjeta

Ya son casi 200 líneas de colectivos de todo el país las que aceptan pagos con tarjeta, celular y QR. En el AMBA, las líneas que aceptan estos medios de pago alcanzan 30 líneas bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires: 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

A esto se agregan 61 líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 37, 41, 53, 56, 67, 70, 71, 80, 85, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 114, 117, 123, 124, 126, 129, 134, 135, 136, 143, 145, 146, 150, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 178, 181, 182, 185 y 188.

Dentro de la Provincia de Buenos Aires, la opción alcanza a 41 líneas: 203, 205, 238, 252, 271, 283, 288, 297, 299, 311, 312, 314, 322, 324, 327, 329, 336, 338, 354, 373, 384, 392, 406 y 422, y entre las municipales se encuentran 500D (Merlo), 500 (General Rodríguez), 501G (Moreno), 503A (Merlo), 501E, 504C y 505 (Florencio Varela), 515 (Almirante Brown), 523 (Lanús), 570 (Avellaneda) y 583 (Quilmes).

Bancos y billeteras participantes

El alcance de la promoción de Visa depende de la billetera elegida y de la entidad emisora de la tarjeta:

Apple Pay (iOS): Banco Galicia, Banco Macro, Banco BBVA, Brubank (para tarjetas de débito), Banco ICBC, Banco Santander, Banco Patagonia, Banco Hipotecario, Pomelo y Galicia Más.

Google Pay (Android): Banco Galicia, Banco Macro, Banco BBVA, Brubank, Banco ICBC, Banco Santander, Banco Patagonia, Banco Supervielle, Banco Santa Fe, Banco San Juan, Banco de Entre Ríos, Banco Santa Cruz, Banco Hipotecario, Banco Ciudad, Banco Corrientes, Banco Comafi, Banco Galicia Más, Pomelo y Naranja (tarjetas de crédito).

MODO Contactless: Banco Galicia, Banco Macro, Banco BBVA, Brubank, Banco ICBC, Banco Santander, Banco Patagonia, Banco Supervielle, Banco Santa Fe, Banco San Juan, Banco de Entre Ríos, Banco Santa Cruz, Banco Hipotecario, Banco Ciudad, Banco Credicoop, Banco Comafi, Banco Galicia Más y Banco Nación.

Billeteras propias de bancos: aplicación del BBVA, aplicación del Banco Galicia, Personal Pay y Buepp.