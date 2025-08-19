Estos son los 5 autos automáticos nuevos más económicos de Argentina

Elegir un auto automático ya no significa renunciar a equipamiento o estilo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los autos con caja automática ganaron terreno en el mercado argentino. Su facilidad de manejo, sobre todo en tránsito urbano, y la comodidad de no tener que usar el embrague constantemente los convirtió en una opción cada vez más buscada por quienes priorizan practicidad y confort. Además, los modelos actuales combinan eficiencia de consumo, tecnología y seguridad, ofreciendo alternativas accesibles para distintos perfiles de conductores.

Elegir un auto automático ya no significa renunciar a equipamiento o estilo. Desde compactos económicos hasta modelos con más prestaciones y tecnología, el mercado ofrece opciones que se adaptan tanto a familias pequeñas como a quienes buscan un segundo auto para la ciudad. En esta nota, se comparan cinco de los autos automáticos más baratos disponibles en Argentina en agosto de 2025, destacando sus características, equipamiento y ventajas principales.

1. Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT

Precio: $26.721.000

Toyota Yaris

Motor y transmisión: Motor 1.5 litros naftero, caja automática CVT.

Lo más destacado: Es el auto automático más económico del mercado argentino. Compacto, fácil de estacionar y con consumos moderados, es ideal para quienes buscan movilidad urbana sin gastar de más.

Equipamiento: Pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad y airbags frontales.

El detalle: Su tamaño y bajo consumo lo hacen una opción práctica para familias pequeñas o conductores que recorren distancias cortas diariamente. Además, su reputación de confiabilidad de Toyota suma tranquilidad al momento de la compra.

2. Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6

Precio: $27.600.000

Hyundai HB20

Motor y transmisión: Motor 1.6 litros, caja automática.

Lo más destacado: Buena combinación de precio y equipamiento. Destaca por su habitáculo cómodo y materiales de calidad en relación al precio.

Equipamiento: Pantalla táctil de 8”, cámara de retroceso, control de velocidad crucero, sistema de frenos ABS y airbags frontales y laterales.

El detalle: Ideal para quienes buscan un auto compacto pero con un poco más de confort que el básico. Su motor 1.6 ofrece buena respuesta tanto en ciudad como en rutas cortas, y la caja automática suaviza la conducción diaria.

3. Citroën C3 VTi 115 EAT6 Feel Pack

Precio: $28.470.000 (opcional bitono $250.000 adicionales)

Citroën C3

Motor y transmisión: Motor 1.6 litros, transmisión automática EAT6 de seis velocidades.

Lo más destacado: Diseño moderno y atractivo, con buena conectividad y asistencias al conductor.

Equipamiento: Pantalla táctil de 10”, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, control de estabilidad, frenos ABS, asistencia al arranque en pendiente y doble airbag frontal.

El detalle: Este modelo es para quienes valoran estilo y tecnología en un auto compacto. La opción bitono le da un toque personal, y la transmisión EAT6 ofrece cambios suaves y eficientes, ideales para tránsito urbano intenso.

4. Chevrolet Onix LTZ 1.0T

Precio: $28.546.900

Chevrolet Onix

Motor y transmisión: Motor turbo 1.0 litros, caja automática.

Lo más destacado: Motor turbo que combina rendimiento y eficiencia, con tecnología avanzada en el habitáculo.

Equipamiento: Pantalla táctil de 10”, conectividad completa, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y asistencias de seguridad.

El detalle: El Onix LTZ es una opción versátil, con buena potencia para su tamaño y bajo consumo. Es apto tanto para jóvenes conductores como para quienes buscan un segundo auto urbano confiable y cómodo.

5. Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT

Precio: $32.852.000

Fiat Cronos

Motor y transmisión: Motor 1.3 litros, caja automática CVT.

Lo más destacado: Espacioso, cómodo y con equipamiento de confort completo.

Equipamiento: Pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad, frenos ABS, doble airbag frontal y asistencia al arranque en pendiente.

El detalle: Ideal para familias o quienes necesitan más espacio interior. La caja CVT hace que la conducción sea suave, mientras que su motor 1.3 logra un equilibrio entre potencia y eficiencia de consumo. Es un auto pensado para quienes buscan confort diario sin perder versatilidad.

