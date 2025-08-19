Economía

El Gobierno enfrenta el proceso electoral con su “plan aspiradora”, en sentido contrario al “plan platita”

Alberto Fernández y Sergio Massa preferían emitir mucho dinero en la previa a las elecciones para generar un aumento de ingresos de corto plazo. Ahora el esquema es que no sobren pesos para evitar la presión dolarizadora y sobre la inflación

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Guardar
El Presidente Javier Milei. NA
El Presidente Javier Milei. NA

El “Plan Aspiradora” de pesos que puso en marcha el equipo económico ayer salió recargado, luego de la licitación fuera de cronograma que llevó adelante el Tesoro. La operación logró absorber otros $3,8 billones de pesos. Aunque el mercado esperaba un monto algo mayor, implica retirar muchos pesos del mercado que según el propio gobierno sobraban.

Desde el equipo económico habían expresado la preocupación luego que solo se consiguiera renovar el 61% de los vencimientos de la semana pasada. Esto significó que cerca de $ 5,5 billones quedaran liberados casi de la noche a la mañana.

“Nosotros no creemos que estos pesos se vayan a usar para dar crédito. Por lo tanto, como no responde a un aumento de la demanda vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para quitarlos del mercado”, explicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el fin de semana.

La licitación de un bono en pesos ajustado por TAMAR (la tasa de plazos fijos de más de $1.000 millones). Y el resultado estuvo dentro de lo esperado, ya que consiguió retirar una buena proporción de esos pesos que se vio obligado a pagar el Tesoro.

Pero el “Plan Aspiradora” tuvo otros componentes, en particular un nuevo aumento de encajes para los depósitos bancarios. Esto implica que las entidades van a contar en los próximos meses con menos liquidez para salir a prestar. La suba de tasas de las últimas jornadas está directamente vinculada a esta escasez de pesos.

El objetivo del gobierno es evitar a toda costa que sobren pesos y así evitar que aumente la presión dolarizadora, en especial en pleno proceso electoral. La tesis del ministro de Economía es que el mercado le tema al “riesgo kuka”. Según Luis Caputo, un buen resultado electoral despejaría el horizonte para los inversores y caería sustancialmente la tendencia por dolarizarse.

Por lo tanto, el objetivo es llegar a las elecciones con el tipo de cambio bajo control y asegurarse que la inflación se mantendrá baja. De hecho para agosto la proyección de la mayoría de las consultoras sitúa el índice en un rango del 2% al 2,2% pero no más allá.

El apretón monetario y la consiguiente suba de las tasas de interés fueron una combinación clave para conseguir el objetivo de mantener al dólar controlado. De hecho, el tipo de cambio cayó de $ 1.380 a $ 1.315 en las últimas dos semanas.

El esquema de emergencia que lleva adelante el equipo económico es exactamente el opuesto al que implementó Alberto Fernández en las dos elecciones que hubo bajo su gestión. Tanto en 2021 como en 2023 se llevaron adelante los recordados “Plan Platita”, que consistía en volcar muchos pesos a la calle vía emisión monetaria.

Aquellas políticas buscaban generar un aumento de ingresos y de consumo de corto plazo, apelando además a la ilusión monetaria: considerar que los incrementos de ventas o de salarios son reales, cuando se trataba solo de mejoras nominales. Sin embargo, rápidamente esos pesos emitidos en exceso generaban un aumento del tipo de cambio y finalmente una aceleración inflacionaria.

La incógnita a develar del plan oficial es durante cuánto tiempo habría que mantener esta restricción de pesos, que no solo se llevó adelante con la nueva licitación del Tesoro de ayer, sino además con un ajuste de 5 puntos adicionales en los encajes bancarios.

La intención es que el resultado de las elecciones bonaerenses, que se llevarán adelante el 7 de septiembre, resulte favorable para el Gobierno. Sin embargo, es posible que la coalición LLA-PRO pierda o bien no saque una diferencia significativa.

En ese caso, es posible que la elevada incertidumbre se mantenga y haya que esperar hasta el 26 de octubre, que es cuando se consolidaría la presencia del Gobierno en el Congreso.

Temas Relacionados

plan aspiradoraplan platitadólartasas de interéselecciones 2025Economía-Argentina

Últimas Noticias

Para el mercado, el Gobierno necesitaría más ajuste del gasto hasta fin de año para cumplir la meta fiscal

En los primeros siete meses del año el superávit primario fue de 1,1% del PBI y se requiere medio punto más del Producto para llegar al mínimo que se planteó el equipo económico y acordó con el FMI. Cuáles son los rubros con mayores podas y los que tuvieron más gasto

Para el mercado, el Gobierno

Cuánto cuesta importar de manera particular un Tesla Cybertruck en la Argentina

La pick-up eléctrica de la compañía de Elon Musk tiene un precio de 80.000 dólares en Estados Unidos pero se vende tres veces más cara en el país

Cuánto cuesta importar de manera

Cambios en YPF: la petrolera creó las nuevas vicepresidencias de Finanzas y Administración y Reporting

Ambas áreas antes estaba hasta ahora concentradas en la Vicepresidencia CFO. Los ejecutivos que estarán al frente de esos sectores

Cambios en YPF: la petrolera

Jornada financiera: en un clima de volatilidad, la tasa de caución se hundió a solo 5% tras la licitación de deuda

El Tesoro colocó bonos por $3,8 billones, pero éstos se liquidan el martes, lo que obligó buscar rentabilidad en préstamos bursátiles a un día. El dólar mayorista cayó por undécima rueda y cerró debajo de $1.300. También se recuperaron acciones y bonos

Jornada financiera: en un clima

La deuda pública disminuyó USD 18.153 millones en julio por efecto de la volatilidad cambiaria y cancelaciones

En el último mes la Secretaría de Finanzas realizó pagos, financiaciones y canjes por el equivalente a USD 69.452 millones. Esto arrojó una baja neta de USD 8.000 millones; sin embargo, los ajustes contables redujeron el stock total a USD 447.202 millones

La deuda pública disminuyó USD
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fentanilo mortal: todas las irregularidades

Fentanilo mortal: todas las irregularidades que se detectaron en el laboratorio involucrado desde 2018

El Gobierno estudia una medida para el sector de discapacidad si Diputados ratifica los vetos de Milei

Para el mercado, el Gobierno necesitaría más ajuste del gasto hasta fin de año para cumplir la meta fiscal

Los empresarios que luchan contra los bloqueos replantean su tarea: ahora asesorarán a pymes para evitar “la escalada sindical ilegal”

Atomización y pases de factura: la oferta de centro pierde atractivo en la polarización entre LLA y el peronismo

INFOBAE AMÉRICA
Edman Lara aseguró que Bolivia

Edman Lara aseguró que Bolivia rechazó a la “vieja casta política” y llamó a votar por un cambio en la segunda vuelta

La Iglesia Católica de Bolivia afirmó que los resultados electorales abren “un nuevo capítulo” en la historia del país

La OTAN confirmó que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania sin desplegar tropas en el terreno

Zelensky dijo que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas

Una bóveda secreta, 9 anillos de seguridad y un libro de crímenes de arte

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”