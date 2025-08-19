Economía

Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos entre Buenos Aires y Miami sin escalas

La medida se oficializó a través de la Disposición 23/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía. De esta manera, LATAM Airlines podrá operar en la ruta Santiago-Ezeiza-Miami

Guardar
El Gobierno autorizó a LATAM
El Gobierno autorizó a LATAM Airlines a operar vuelos entre Buenos Aires y Miami sin escalas

El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía de la Nación, autorizó a LATAM Airlines Group S.A. a operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Ezeiza – Miami, y viceversa. De esta manera, los pasajeros podrán ir desde Buenos Aires, sin escala, hacia la ciudad estadounidense, en un puente aéreo que inicia en la capital chilena.

La decisión, firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez, se formalizó el 13 de agosto y fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

La Disposición 23/2025 responde a un pedido formal de LATAM Airlines, realizado en marzo, donde la empresa solicitó autorización para operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta mencionada, en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre Argentina y Chile.

“LATAM Airlines Group S.A. tiene intención de operar un nuevo vuelo diario en la ruta Santiago de Chile-Buenos Aires-Miami, en quintas libertades conforme los acuerdos bilaterales vigentes, sujeto a presentaciones y aprobaciones gubernamentales”, expreso la empresa de bandera chilena.

“Esta potencial nueva ruta podría comenzar a fines de 2025 trazando un nuevo puente entre Chile, Argentina y Estados Unidos, aunque la fecha no se encuentra determinada”, continuó.

La aerolínea chilena podrá operar
La aerolínea chilena podrá operar en la ruta Santiago-Ezeiza-Miami

En mayo, Latam informó oficialmente que sumaba esta nueva opción con la que proyecta “movilizar unos 170 mil pasajeros al año”.

“El vuelo de frecuencia diaria será operado en aviones Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner, con capacidad entre 271 asientos (20 Business /251 Economy) y 300 asientos (30 Business /270 Economy), respectivamente”, indicaron.

Desde Latam aseguraron que esta ruta estará disponible a partir del 1° de diciembre de 2025.

Desde Latam aseguraron que esta
Desde Latam aseguraron que esta ruta estará disponible a partir del 1° de diciembre de 2025 (REUTERS)

El documento publicado en el Boletín Oficial indica que la compañía “acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos”.

El marco legal que habilita esta autorización se apoya en la Ley 17.285 (Código Aeronáutico), los decretos 50/2019 y 599/2024, y en acuerdos bilaterales recientes. Entre estos instrumentos se destacan el Memorándum de Entendimiento entre las Autoridades de la República de Chile y la República Argentina del 23 de abril de 2024, y las Actas de Reunión de Consulta de 1996 y 2002.

La disposición subraya que “la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países”.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y su Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) intervinieron en el proceso y emitieron dictámenes favorables. Además, el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía revisó la medida antes de su aprobación.

El texto de la disposición señala: “La DNTA de la ANAC se ha expedido favorablemente en el ámbito de su competencia”.

Además, el Gobierno destaca que LATAM Airlines recibió los avales necesarios para operar por parte de la autoridad aeronáutica chilena, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales: “El transportador ha sido oportunamente designado por la autoridad aeronáutica de su país, de conformidad con lo dispuesto a nivel bilateral, para efectuar servicios regulares y no regulares hacia nuestro territorio”.

La autorización refuerza la conectividad aérea entre Argentina, Chile y Estados Unidos, y se enmarca en la política de apertura y cooperación bilateral en materia de transporte aéreo. Sobre todo, de cara al Mundial 2026, que se llevará a cabo, en parte, en el territorio estadounidense.

Temas Relacionados

GobiernoBoletín OficialSubsecretaría de Transporte AéreoMinisterio de EconomíaLatamBuenos AiresAeropuerto Internacional De EzeizaMiamiSantiago de ChileÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA y fijó el plazo para concretar la venta del paquete accionario

El Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso para transferir la totalidad de las acciones de la empresa estatal. Se realizará mediante licitación pública nacional e internacional

El Gobierno inició el proceso

Tasas altas: los bonos siguen rindiendo 4% mensual y los bancos pagan hasta 60% a los grandes depósitos

El desplome de los rendimientos a un día de ayer terminará hoy, cuando se liquide la licitación del Tesoro

Tasas altas: los bonos siguen

Cuáles son los 20 proyectos que pidieron ingresar al RIGI y ya suman inversiones por más de USD 33.000 millones

La expectativa del Gobierno es que las adhesiones superen los USD 50.000 millones y hay seis aprobaciones por más de USD 13.000 millones. Las iniciativas están concentradas especialmente en sectores como minería, petróleo y gas, energías renovables e industria

Cuáles son los 20 proyectos

El Gobierno enfrenta el proceso electoral con su “plan aspiradora”, en sentido contrario al “plan platita”

Alberto Fernández y Sergio Massa preferían emitir mucho dinero en la previa a las elecciones para generar un aumento de ingresos de corto plazo. Ahora el esquema es que no sobren pesos para evitar la presión dolarizadora y sobre la inflación

El Gobierno enfrenta el proceso

Para el mercado, el Gobierno necesitaría más ajuste del gasto hasta fin de año para cumplir la meta fiscal

En los primeros siete meses del año el superávit primario fue de 1,1% del PBI y se requiere medio punto más del Producto para llegar al mínimo que se planteó el equipo económico y acordó con el FMI. Cuáles son los rubros con mayores podas y los que tuvieron más gasto

Para el mercado, el Gobierno
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno inició el proceso

El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA y fijó el plazo para concretar la venta del paquete accionario

Cuáles son los 20 proyectos que pidieron ingresar al RIGI y ya suman inversiones por más de USD 33.000 millones

Senado: la oposición se encamina a dictaminar la emergencia pediátrica y el refuerzo de fondos universitarios

Condenaron a una empresa por vender dos veces el mismo lote en una localidad de la Costa Atlántica

Tras un cierre “ecuménico” en PBA, el peronismo afronta una campaña disgregada y cargada de incertidumbre

INFOBAE AMÉRICA
Con la mediación de Trump

Con la mediación de Trump y líderes europeos, se aceleran las negociaciones para una posible cumbre entre Zelensky y Putin

Presionado por el cerco de EEUU, el dictador Nicolás Maduro ordenó la activación de las milicias en toda Venezuela

Edman Lara aseguró que Bolivia rechazó a la “vieja casta política” y llamó a votar por un cambio en la segunda vuelta

La Iglesia Católica de Bolivia afirmó que los resultados electorales abren “un nuevo capítulo” en la historia del país

La OTAN confirmó que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania sin desplegar tropas en el terreno

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”