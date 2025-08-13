Economía

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

Representa una aceleración respecto al 1,6% que había registrado junio. Según informó el Indec, la suba de precios en los primeros siete meses del año fue de 17,3 por ciento

El Gobierno cree que no


La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento. Así lo informó este miércoles el Indec. La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico. El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.

El traslado a precios al consumidor de las tensiones cambiarias de julio fue leve. Una de las explicaciones tiene que ver con que la mayor parte de la escalada cambiaria de ese mes -que en total fue de un 14%- tuvo lugar en los últimos días del mes, con lo cual el impacto en el ecosistema general de precios debería notarse con más nitidez en agosto.

infografia

En el desglose por rubros, la división de mayor aumento en julio fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%), impactados por los aumentos en el transporte público y el efecto de la temporada de vacaciones de invierno. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).

“A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%)”. El dato de la inflación núcleo, la que no incluye a las dos categorías anteriores, fue el más bajo desde enero de 2018.

El informe del Indec sigue mostrando diferencias sustanciales entre el aumento de precios de los bienes (1,4%) y el de servicios (3,1%). Aunque el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció por debajo del promedio (1,5%), el resto de los ítems de servicios subieron por encima. Además de los ya mencionados vinculados a la recreación y el transporte, también crecieron Comunicación, (2,3%) y Bienes y servicios varios (2,1%).

infografia

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro de Economía Luis Caputo destacó que el IPC “registró una variación de 1,9% en julio, ubicándose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017″. Agregó que la variación interanual del 36,6% representa “quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior”.

“La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 14,6%. Vale recordar que la división de “Prendas de Vestir y Calzado” registró en julio una variación mensual de -0,9% y una interanual de 27,3%, 9,3 puntos por debajo del nivel general", agregó Caputo.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación promedio estimada para julio se ubicaba en 1,8%, un leve incremento respecto al mes anterior. Durante la quinta semana de julio, Analytica registró una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el índice de julio se acercaría al 1,9%, un número replicado por otras consultoras.

infografia

Las estimaciones de Equilibra, precisamente, coinciden: tanto el IPC Nivel General como el IPC Núcleo subieron 1,9%, según sus propias estimaciones. Los precios Regulados lideraron el alza del mes (+2,4%), mientras que los Estacionales treparon menos de 2 por ciento. De igual manera, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA presentó un incremento de 1,9% mensual.

Otras consultoras como LCG también auguraban un número similar, mientras que la Fundación Libertad y Progreso y C&T Asesores proyectaban que el IPC rondaría el 1,9 por ciento. El BBVA Research estimaba un 2,1% y Orlando Ferreres anticipó un 1,8 por ciento.

Analytica, también planteó que hubo incrementos dispares según la provincia. De acuerdo con el relevamiento de Analytica, que compara el costo de un mismo conjunto de productos en supermercados, Jujuy encabezó las subas con un 3,9%, seguida por Catamarca y Corrientes, ambas con un 2,5 por ciento.

En el otro extremo, Misiones tuvo el menor incremento mensual, con un 1%, y Santa Cruz con apenas un 0,7 por ciento. La medición abarca una canasta fija de productos de marca y tamaño uniforme, lo que permite identificar con precisión las diferencias regionales.

Hacia agosto, las distintas consultoras y centros de estudios que miden inflación semanal observaron realidades dispares, que responden a diferencias de metodología y de alcance de sus muestreos: desde cierta estabilidad de precios hasta un salto abrupto de 2% en una sola semana.

Por un lado, el número más bajo lo registró Analytica, que observó un movimiento de solo 0,1% semanal entre alimentos y bebidas. Econviews reportó 0,2% en esos días. EcoGo, por su parte, midió 0,6% de inflación semanal en su última actualización. Equilibra registró 1% y, LCG, un 2 por ciento.

