Cómo es el nuevo SUV que llegó a la Argentina para heredar los clientes de un auto clásico

Este 12 de agosto se presentó el nuevo VW Tera en Argentina. Es el B-SUV equivalente al exitoso Polo por segmento y precios

La presentación oficial del nuevo Volkswagen Tera en la Argentina confirma el rumbo definitivo de la marca alemana hacia una propuesta orientada fuertemente al segmento de los SUV, para completar así una gama que ahora tiene cinco modelos en su portafolio para el mercado.

Este tercer modelo del segmento B fue diseñado y producido enteramente en la región, con el propósito de llegar a una nueva generación de conductores que, además de las cualidades distintivas de los productos de Volkswagen, dan importancia a un diseño innovador y un equipamiento de mayor tecnología. Tera fue concebido con la misión de establecer nuevos estándares entre los SUV compactos de la región.

Una de las cualidades que destacó la marca en la presentación, realizada este 12 de agosto en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, fue la referida a su elevado estándar de seguridad, ya que el vehículo obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en seguridad por Latin NCAP.

El frontal mantiene la cara de Volkswagen antes de presentar una carrocería distintiva por un perfil más musculoso

Así como el VW T-Cross rompió un molde cuando hizo su aparición en 2019, y un año más tarde, el VW Nivus volvió a sorprender con formas poco tradicionales para una marca que hace un culto de la sobriedad de diseño, el Tera vuelve a introducir una silueta que sale de formas convencionales, con líneas que nacen en los guardabarros y sobresalen con una cintura muy marcada en la parte trasera, lo que da una imagen de robustez que, sin embargo, no pierde equilibrio en el remate del vehículo.

El modelo tendrá cuatro versiones: Trend, Comfort, High y Outfit, y por el escalonamiento de precios, este B-SUV está dirigido a los habituales compradores del clásico VW Polo, heredero de la rica historia del VW Gol y Trend, intentando ofrecerles un SUV equivalente para quienes desean entrar a esta categoría de vehículos. En palabras de la compañía, el VW Tera “se lanza en 4 diferentes versiones para llegar a todos los públicos. Así, más personas puedan subirse a este SUVW y formar parte de la familia Volkswagen”, destacaron en su comunicado oficial.

Cuatro opciones de Tera

La versión Trend es la de acceso de gama, equipada con el motor aspirado de 1.6 litros MSI de 110 CV y una caja manual de cinco velocidades. Esta alternativa incluye de serie tablero digital VW Digital Cockpit de 8 pulgadas, sistema multimedia VW Play de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica, volante multifunción, control de velocidad crucero, detector de fatiga, seis airbags y sensores de estacionamiento traseros. En su vista exterior se destacan los faros con tecnología VW LED, llantas de acero de 16 pulgadas y barras de techo. Su precio es de $29.900.000.

La silueta vuelve a salir de las formas convencionales de Volkswagen en busca de un público más jóven y audaz

El VW Tera Comfort se destaca por el cambio de motor, ya que inicia la gama que está equipada por el impulsor de 3 cilindros y 1.0 litros, conocido motor 170TSI de 101 CV, que se asocia con una caja automática de seis velocidades. Esta versión incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, sistema VW Play vinculado a MI VW Connect, volante multifunción revestido en cuero con levas, seis parlantes y detalles de confort adicionales, como apoyabrazos delantero y luces de lectura. El precio de lanzamiento en Argentina es de $33.700.000.

La versión High tiene su diferencial en detalles exclusivos de diseño, asistentes avanzados a la conducción y materiales de mayor nivel. Aquí aparecen las llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas, luces DRL con función automática, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo y arranque por botón Keyless Entry & Go. La seguridad también está reforzada por el freno autónomo de emergencia con detector de peatones y una dotación integral de sistemas de asistencia, además del tablero digital Active Info Display de 10 pulgadas y conectividad compatible con Mi VW Connect. El precio de venta es de $36.900.000.

Finalmente, el Tera Outfit es la versión más personalizada, donde sobresalen los acabados decorativos diferenciados, las llantas oscurecidas de 17 pulgadas y los tapizados especialmente diseñados para esta edición. Además, se destacan detalles exteriores como los espejos, badges exclusivos y techo en contraste negro, con una paleta de colores más amplia y combinaciones exclusivas. El Tera Outfit se vende en $37.800.000.

El interior de la versión Outfit se destaca por sus tapizados personalizados

Preventa y condiciones comerciales

La preventa exclusiva para los primeros compradores se inicia este miércoles 13 de agosto, con una edición limitada de 200 unidades acompañada de condiciones preferenciales. Entre los beneficios, figuran financiación exclusiva con tasa fija 0% a 9 meses, los primeros tres servicios de mantenimiento totalmente bonificados, seguro bonificado por tres meses y 1.000 kilómetros de combustible gratuito, puntualizó la automotriz alemana.

La estrategia de la compañía para posventa contempla una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, además del primer servicio gratuito y descuentos progresivos en los subsiguientes.

También se ofrecen contratos de mantenimiento hasta el séptimo servicio, con precio fijo y posibilidad de financiación en cuotas. Los usuarios tendrán a disposición accesorios y artículos “Lifestyle” para personalización, manteniendo los estándares de calidad originales.