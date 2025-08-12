Economía

Una aerolínea celebra su aniversario con pasajes Buenos Aires-Miami por menos de 1.000 dólares

La empresa American Airlines diseñó tarifas promocionales como parte de sus festejos por los 35 años de actividad en el país

La empresa American Airlines celebra 35 años de actividad en la Argentina con tarifas promocionales para la ruta Buenos Aires-Miami. Los clientes pueden aprovechar las tarifas especiales del 35º aniversario desde 1.253.535 pesos, el equivalente a USD 938 dólares, ida y vuelta, apuntando a los que buscan escapadas de fin de año, compras navideñas o aventuras llenas de sol.

“Estamos muy contentos de celebrar nuestro 35 aniversario en Argentina junto a nuestros clientes, ofreciendo tarifas especiales que los acercan a los lugares y personas que aman durante las vacaciones y la temporada alta de viajes de verano”, dijo Alexandre Cavalcanti, Director de Ventas para Florida, América Latina y el Caribe.

“Como la aerolínea estadounidense más grande del país, este hito pertenece a nuestros clientes, a los miembros de nuestro equipo y a nuestros socios locales que han permitido el crecimiento y el éxito de American a través de los años,” agregó Cavalcanti.

Estas tarifas especiales ya están disponibles y se pueden reservar a través de la página web o de la aplicación móvil de la compañía hasta el próximo domingo 24 de agosto. La tarifa promocional por el aniversario de American Airlines funcionará hasta esa fecha o hasta agotar la existencia de 7.500 pasajes, lo que ocurra primero, para vuelos ida y vuelta realizados desde el 1 de septiembre al 31 de marzo de 2026 en la ruta Buenos Aires-Miami.

REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo
REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo

American Airlines también anunció novedades con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Volverá a ofrecer su servicio estacional entre el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y Ezeiza. La ruta, que había concluido su operación de verano el 28 de marzo, volverá a estar activa de manera temporal desde el 21 de mayo hasta el 3 de agosto de 2026, con cuatro frecuencias semanales.

Además de la reactivación temporal de la ruta DFW-EZE, la empresa incrementará su frecuencia de vuelos entre Buenos Aires y Miami (MIA) durante el invierno boreal de 2026, pasando de 14 a 17 servicios semanales. Esto representa una ampliación significativa de la conectividad entre ambos destinos, clave para el tráfico en esas fechas.

El refuerzo del servicio responde al incremento esperado en la demanda de viajes hacia Estados Unidos durante el torneo. La Copa del Mundo 2026 será organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, y se espera una movilización masiva de turistas y fanáticos, lo que genera oportunidades para el sector aeronáutico y turístico.La

El Mundial 2026 de la FIFA tendrá un nuevo diseño, con 48 selecciones participantes, en lugar de las 32 que compitieron en los torneos anteriores. El formato incluirá 12 grupos de cuatro equipos; los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la instancia de eliminación directa, que contará con 32 equipos.

Se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y el partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México —anteriormente conocido como Estadio Azteca—, mientras que la final se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York.

American Airlines en la Argentina

American inició sus operaciones en Argentina el 1 de julio de 1990, con su vuelo inaugural de Miami a Buenos Aires. Este verano, la aerolínea operará hasta 42 vuelos semanales durante la temporada alta desde el Aeropuerto de Ezeiza hacia Miami, Dallas Fort Worth y Nueva York (JFK).

Esto representa un aumento del 11% en vuelos y del 9% en capacidad de asientos en comparación con el año anterior, ofreciendo más servicios de conexión entre EEUU y la Argentina que cualquier otra compañía aérea.

Como aerolínea líder mundial, American Airlines ofrece miles de vuelos diarios a más de 350 destinos en más de 60 países. La aerolínea es miembro fundador de la alianza oneworld, cuyos miembros vuelan a más de 900 destinos en todo el mundo.

Errores que crean vida: cómo las mutaciones genéticas impulsan la evolución, la diversidad y la aparición de nuevas especies

