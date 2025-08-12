Economía

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

En agosto, los cajeros de supermercados reciben un aumento sobre el básico de junio y una suma fija remunerativa, tras la homologación del último acuerdo paritario del sector comercio que regirá hasta diciembre

Guardar
La suma fija de 40.000
La suma fija de 40.000 pesos se incorpora al salario básico y repercute en el cálculo de adicionales y horas extras (EFE/ R. García)

En agosto de 2025, los cajeros de supermercados reciben sus sueldos con los incrementos resultantes del último acuerdo paritario del sector comercio. La homologación de este convenio, formalizada por la Secretaría de Trabajo el 6 de agosto, permitió aplicar de manera plena el nuevo esquema salarial que incluye aumentos mensuales y una suma fija que pasa a integrar el básico.

El entendimiento alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias abarca el período de julio a diciembre. Este esquema busca sostener el poder de compra de más de un millón de trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que cubre tareas en el comercio minorista y mayorista, administración, logística, depósito y cajas.

Cómo fue el último acuerdo paritario de los empleados de Comercio

La negociación cerró a fines de julio, aunque la aplicación efectiva de los incrementos dependía de la validación del Ministerio de Capital Humano. El acuerdo establece un aumento mensual no acumulativo del 1% sobre los básicos de junio y una suma fija remunerativa de 40.000 pesos. Al incorporarse al salario básico, la suma fija impacta en adicionales como antigüedad y presentismo, y genera aportes y contribuciones.

El esquema contempla que, hacia diciembre, el incremento acumulado alcance el 6% sobre los básicos de junio, además de seis pagos mensuales de la suma fija. La actualización mensual permite que los haberes acompañen la evolución de precios durante el semestre.

El convenio fue firmado con las tres principales cámaras empresariales del rubro: Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca). La escala salarial resultante aplica a todo el personal bajo el CCT 130/75.

La escala salarial de agosto
La escala salarial de agosto 2025 para cajeros de supermercado incluye un básico de hasta $1.081.934, según la categoría y jornada laboral (REUTERS/Loren Elliott)

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Con la homologación vigente, los cajeros perciben en agosto un sueldo que refleja el incremento del 1 % correspondiente a julio y la suma fija de 40.000 pesos. Estos montos se integran al básico y repercuten sobre los cálculos de adicionales y horas extras.

Las empresas que no abonaron el aumento de julio deben incluirlo en la liquidación de agosto, incluso con carácter retroactivo. Algunas compañías habían anticipado los incrementos, mientras que otras aguardaron la validación oficial para aplicarlos.

En el caso de jornadas parciales o reducidas, el salario se calcula de manera proporcional. El pago debe realizarse dentro de los plazos legales, sin importar el tiempo transcurrido en el proceso administrativo de homologación.

Cómo quedó la escala según la categoría

La escala salarial de agosto contempla los valores brutos mensuales para jornada completa, con el incremento del 2% acumulado y la suma fija incorporada al básico. Las categorías y niveles son:

La escala salarial de agosto
La escala salarial de agosto 2025 para cajeros de supermercado incluye un básico de hasta $1.081.934, según la categoría y jornada laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Categoría: Maestranza

  • Maestranza A: $1.056.054
  • Maestranza B: $1.060.634
  • Maestranza C: $1.067.094

Categoría: Administrativo

  • Administrativo A: $1.067.094
  • Administrativo B: $1.071.674
  • Administrativo C: $1.076.254
  • Administrativo D: $1.090.754
  • Administrativo E: $1.105.254
  • Administrativo F: $1.119.754

Categoría: Cajero

  • Cajero A: $1.070.773
  • Cajero B: $1.074.034
  • Cajero C: $1.081.934

Categoría: Auxiliar

  • Auxiliar A: $1.070.773
  • Auxiliar B: $1.081.934
  • Auxiliar C: $1.105.254

Categoría: Auxiliar Especializado

  • Especializado A: $1.081.934
  • Especializado B: $1.105.254

Categoría: Vendedor

  • Vendedor A: $1.100.221
  • Vendedor B: $1.110.758
  • Vendedor C: $1.127.694
  • Maestranza B: $1.060.634
  • Maestranza C: $1.067.094

Estos valores sirven de referencia para el cálculo de adicionales, aportes sindicales y horas extras. El acuerdo asegura que los salarios seguirán ajustándose hasta diciembre, siempre tomando como base los básicos de junio y manteniendo la suma fija de 40.000 pesos.

Al cierre del año, cada trabajador habrá percibido seis pagos de la suma fija y un aumento acumulado del 6%. Esto garantiza un refuerzo sostenido del ingreso en un contexto de actualización mensual de los haberes.

Temas Relacionados

CajerosEmpleados de ComercioSueldosSalariosParitariasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Alertas por estafas con IA: un especialista describió los fraudes que suplantan la identidad de famosos para engañar inversores

El periodista Damián Di Pace relató casos recientes y advirtió sobre técnicas usadas para captar víctimas mediante imágenes y audios falsos en redes

Alertas por estafas con IA:

Mercados: las acciones argentinas suben en Wall Street, mientras se esperan definiciones por la causa YPF

El S&P Merval gana 1,5%, sostenido por una sesión positiva para los indicadores de Nueva York. Los ADR ascienden hasta 4%

Mercados: las acciones argentinas suben

Créditos UVA vs alquileres: cuál es la cuota inicial que cobra cada banco por un préstamo hipotecario

Las condiciones varían según la entidad, el monto y la tasa aplicada. Las diferencias superan el millón de pesos entre la opción más barata y la más cara

Créditos UVA vs alquileres: cuál

Vuelven las cuotas sin interés para viajar: arranca el Travel Sale 2025 con promociones para destinos locales y del exterior

Más de 100 agencias ofrecerán beneficios, financiación y acuerdos con bancos y aerolíneas durante siete días de acción comercial

Vuelven las cuotas sin interés

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

La administración tributaria bonaerense ofrece incentivos para quienes elijan medios digitales o paguen en término. Las distintas opciones disponibles

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno de Axel Kicillof

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

Alertas por estafas con IA: un especialista describió los fraudes que suplantan la identidad de famosos para engañar inversores

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: qué se sabe sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

Elecciones Corrientes 2025: cuándo son y qué se vota

Mercados: las acciones argentinas suben en Wall Street, mientras se esperan definiciones por la causa YPF

INFOBAE AMÉRICA
Qué se sabe de “Olo”,

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

Hacienda comienza a devolver su dinero a los mutualistas que pagaron de más entre 1967 y 1978: a cada contribuyente le puede corresponder hasta 4.000 euros

TELESHOW
Juli Poggio habló del reencuentro

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos