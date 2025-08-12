En agosto de 2025, los cajeros de supermercados reciben sus sueldos con los incrementos resultantes del último acuerdo paritario del sector comercio. La homologación de este convenio, formalizada por la Secretaría de Trabajo el 6 de agosto, permitió aplicar de manera plena el nuevo esquema salarial que incluye aumentos mensuales y una suma fija que pasa a integrar el básico.
El entendimiento alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias abarca el período de julio a diciembre. Este esquema busca sostener el poder de compra de más de un millón de trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que cubre tareas en el comercio minorista y mayorista, administración, logística, depósito y cajas.
Cómo fue el último acuerdo paritario de los empleados de Comercio
La negociación cerró a fines de julio, aunque la aplicación efectiva de los incrementos dependía de la validación del Ministerio de Capital Humano. El acuerdo establece un aumento mensual no acumulativo del 1% sobre los básicos de junio y una suma fija remunerativa de 40.000 pesos. Al incorporarse al salario básico, la suma fija impacta en adicionales como antigüedad y presentismo, y genera aportes y contribuciones.
El esquema contempla que, hacia diciembre, el incremento acumulado alcance el 6% sobre los básicos de junio, además de seis pagos mensuales de la suma fija. La actualización mensual permite que los haberes acompañen la evolución de precios durante el semestre.
El convenio fue firmado con las tres principales cámaras empresariales del rubro: Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca). La escala salarial resultante aplica a todo el personal bajo el CCT 130/75.
Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025
Con la homologación vigente, los cajeros perciben en agosto un sueldo que refleja el incremento del 1 % correspondiente a julio y la suma fija de 40.000 pesos. Estos montos se integran al básico y repercuten sobre los cálculos de adicionales y horas extras.
Las empresas que no abonaron el aumento de julio deben incluirlo en la liquidación de agosto, incluso con carácter retroactivo. Algunas compañías habían anticipado los incrementos, mientras que otras aguardaron la validación oficial para aplicarlos.
En el caso de jornadas parciales o reducidas, el salario se calcula de manera proporcional. El pago debe realizarse dentro de los plazos legales, sin importar el tiempo transcurrido en el proceso administrativo de homologación.
Cómo quedó la escala según la categoría
La escala salarial de agosto contempla los valores brutos mensuales para jornada completa, con el incremento del 2% acumulado y la suma fija incorporada al básico. Las categorías y niveles son:
Categoría: Maestranza
- Maestranza A: $1.056.054
- Maestranza B: $1.060.634
- Maestranza C: $1.067.094
Categoría: Administrativo
- Administrativo A: $1.067.094
- Administrativo B: $1.071.674
- Administrativo C: $1.076.254
- Administrativo D: $1.090.754
- Administrativo E: $1.105.254
- Administrativo F: $1.119.754
Categoría: Cajero
- Cajero A: $1.070.773
- Cajero B: $1.074.034
- Cajero C: $1.081.934
Categoría: Auxiliar
- Auxiliar A: $1.070.773
- Auxiliar B: $1.081.934
- Auxiliar C: $1.105.254
Categoría: Auxiliar Especializado
- Especializado A: $1.081.934
- Especializado B: $1.105.254
Categoría: Vendedor
- Vendedor A: $1.100.221
- Vendedor B: $1.110.758
- Vendedor C: $1.127.694
- Maestranza B: $1.060.634
- Maestranza C: $1.067.094
Estos valores sirven de referencia para el cálculo de adicionales, aportes sindicales y horas extras. El acuerdo asegura que los salarios seguirán ajustándose hasta diciembre, siempre tomando como base los básicos de junio y manteniendo la suma fija de 40.000 pesos.
Al cierre del año, cada trabajador habrá percibido seis pagos de la suma fija y un aumento acumulado del 6%. Esto garantiza un refuerzo sostenido del ingreso en un contexto de actualización mensual de los haberes.