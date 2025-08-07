Economía

Cuánto cobran los empleados de comercio en agosto 2025 tras la homologación del acuerdo paritario

Tras varias semanas de incertidumbre, se oficializó el nuevo esquema salarial del sector privado con mayor cantidad de trabajadores registrados

Guardar
El acuerdo salarial de comercio
El acuerdo salarial de comercio abarca el semestre julio-diciembre con aumentos mensuales del 1 % y sumas fijas remunerativas (Adobe Stock).

Luego de intensas negociaciones entre el gremio mercantil y las cámaras empresariales, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó el acuerdo paritario de los empleados de comercio, lo que permitió aplicar los aumentos correspondientes en los haberes de agosto. La validación oficial era un paso clave para que las empresas procedieran con la liquidación de sueldos según las nuevas escalas.

El entendimiento abarca el período de julio a diciembre de 2025 e incluye ajustes mensuales no acumulativos del 1 % sobre los básicos de junio, además de una suma fija remunerativa de $40.000 mensuales. En conjunto, el esquema busca proteger el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores del sector.

Cómo se compone el aumento

La paritaria entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras del sector se había cerrado a fines de julio. Sin embargo, hasta el 6 de agosto no se encontraba homologada por la Secretaría de Trabajo, lo que generó dudas en las empresas sobre la aplicación de los incrementos y la inclusión de la suma fija.

Con la validación oficial ya confirmada, se activó el nuevo esquema de aumentos:

  • 1 % mensual no acumulativo sobre los sueldos básicos de junio, aplicable entre julio y diciembre de 2025.
  • Suma fija remunerativa de $40.000, también mensual y durante el mismo semestre.
  • Los incrementos corresponden tanto a empleados jornada completa como a jornada parcial, proporcionalmente.

La suma fija integra el salario básico, lo que implica impacto sobre adicionales como antigüedad y presentismo. Además, al ser remunerativa, genera aportes y contribuciones a la seguridad social.

Los valores correspondientes a agosto
Los valores correspondientes a agosto 2025 incorporan ya el 2 % acumulado y dos sumas fijas de $40.000 (Bloomberg)

Cuánto cobran los empleados de comercio en agosto

Con la homologación ya oficializada, los sueldos de agosto incorporan:

  • El 2 % acumulado de aumentos: 1 % en julio y 1 % en agosto.
  • Dos sumas fijas de $40.000, correspondientes a julio y agosto.

Las cifras que se abonan en agosto 2025 reflejan esta estructura.

A continuación, un detalle por categoría y nivel, expresado en salario bruto mensual para jornada completa:

Categoría: Maestranza

  • Maestranza A: $1.056.054
  • Maestranza B: $1.060.634
  • Maestranza C: $1.067.094

Categoría: Administrativo

  • Administrativo A: $1.067.094
  • Administrativo B: $1.071.674
  • Administrativo C: $1.076.254
  • Administrativo D: $1.090.754
  • Administrativo E: $1.105.254
  • Administrativo F: $1.119.754

Categoría: Cajero

  • Cajero A: $1.070.773
  • Cajero B: $1.074.034
  • Cajero C: $1.081.934

Categoría: Auxiliar

  • Auxiliar A: $1.070.773
  • Auxiliar B: $1.081.934
  • Auxiliar C: $1.105.254

Categoría: Auxiliar Especializado

  • Especializado A: $1.081.934
  • Especializado B: $1.105.254

Categoría: Vendedor

  • Vendedor A: $1.100.221
  • Vendedor B: $1.110.758
  • Vendedor C: $1.127.694

Estos valores incluyen el 2 % de aumento y las dos sumas fijas que ya forman parte del básico. En los casos de jornada parcial o media jornada, los montos se prorratean según las horas trabajadas.

La escala salarial impacta sobre
La escala salarial impacta sobre el convenio colectivo 130/75, que rige para más de un millón de trabajadores en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué contempla el esquema salarial hasta fin de año?

El acuerdo homologado prevé aumentos mensuales del 1 % hasta diciembre inclusive, tomando como base el salario de junio. Con cada incremento, la suma fija de $40.000 se mantiene, lo que genera un impacto progresivo sobre el salario total. A medida que avanza el semestre, el haber mensual se ajusta de la siguiente manera:

  • Julio: +1 %
  • Agosto: +1 % adicional
  • Septiembre: +1 % adicional
  • Octubre: +1 % adicional
  • Noviembre: +1 % adicional
  • Diciembre: +1 % adicional

A fin de diciembre, el acumulado de aumentos llegará al 6 % sobre los básicos de junio, con seis sumas fijas mensuales, todas ya incorporadas al salario.

Este esquema se cerró en el marco de las negociaciones paritarias entre la FAECyS y las tres principales cámaras empresariales del rubro: CAC, CAME y Udeca.

¿Quiénes aplican este esquema?

La escala salarial aplica a todos los trabajadores encuadrados bajo el CCT 130/75, que comprende tareas de comercio minorista y mayorista, venta en locales, logística, administrativos, cajas, depósito, auxiliares y tareas conexas. Es el convenio colectivo más grande del país.

El acuerdo también impacta sobre aportes sindicales, adicionales por antigüedad y presentismo, y el cálculo de horas extras, que deben contemplar el nuevo básico.

Diferencias en la liquidación

Algunos empleadores esperaron la homologación oficial para liquidar los aumentos, lo que implicó ajustes retroactivos en algunos recibos de sueldo. En otros casos, las empresas ya aplicaron los incrementos de forma anticipada, a cuenta de la homologación.

La suma fija de $40.000 y el 1 % de julio deben abonarse en agosto si no fueron incluidos en el pago anterior.

El pago debe realizarse en tiempo y forma, sin perjuicio del proceso de homologación administrativa. Con la oficialización ya concretada, no quedan dudas legales sobre su aplicación.

Temas Relacionados

Empleados de ComercioParitariasEscala salarialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Entraron en vigor los aranceles de EEUU: cuáles son sus implicancias económicas, financieras y geopolíticas

Las tarifas que EEUU aplica las importaciones de bienes afectan a las principales economías del mundo por montos que van del 10% al 50% y reconfiguran el panorama del comercio global

Entraron en vigor los aranceles

Banco Nación vende 300 autos por día con sus créditos para 0 Km: como pedir el préstamo de hasta $100 millones

La propuesta de la entidad financiera ofrece hasta 72 meses para abonar en pesos y se orienta a personas humanas mayores de 18 años, incluso jubilados y pensionados

Banco Nación vende 300 autos

Comprar un auto eléctrico en la Argentina: qué opciones hay disponibles, cuánto cuestan y qué cambios se vienen

Antes de la inminente llegada masiva de muchos modelos que entran en el cupo habilitado por el Gobierno sin impuestos, ésta es la situación actual del parque automotor eléctrico

Comprar un auto eléctrico en

Ocho de cada diez exportadores brasileños de calzados serán impactados por el arancel del 50% aplicado por Donald Trump

El porcentaje fue determinado en un sondeo que la Asociación Brasileña de Industrias del Calzado hizo entre sus asociados

Ocho de cada diez exportadores

Los mercados globales mantienen el optimismo ante los nuevos aranceles de Trump

Los inversores minimizan el impacto de los nuevos gravámenes, impulsando al Nasdaq a máximos históricos. India logró recuperarse de la volatilidad, mientras el Banco de Inglaterra recortó tasas

Los mercados globales mantienen el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El mapa electoral del PRO:

El mapa electoral del PRO: provincia por provincia, cómo es la estrategia de alianzas donde predominan los acuerdos con LLA

La trastienda de la foto de Milei en La Matanza: quiénes lo acompañaron y por qué eligieron el eslogan “kirchnerismo Nunca Más”

Entraron en vigor los aranceles de EEUU: cuáles son sus implicancias económicas, financieras y geopolíticas

“Cuando apareció el sobrino fue un shock total”: los detalles del proceso que permitió identificar a Pablo Fernández Lima

Banco Nación vende 300 autos por día con sus créditos para 0 Km: como pedir el préstamo de hasta $100 millones

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la desnutrición en

Se agrava la desnutrición en Gaza: julio fue el mes con más casos y las muertes durante 2025 llegaron a 99

“Es una controversia artificial”: reclamo de Gustavo Petro al Perú responde a intereses políticos internos, según Aníbal Quiroga

El Instituto Weizmann se reconstruye del ataque de misiles iraníes. ¿Por qué debería importarle al mundo?

“Sabemos que nuestros clientes son el motor de la economía”

Masivo traslado de presos en Paraguay: cambiaron de cárcel a más de 500

TELESHOW
La palabra de Claudio Contardi,

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El sorpresivo cruce entre Verónica Lozano y Marina Calabró: “Que no se meta en problemas que no son suyos”

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”