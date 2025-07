El Banco Central hizo fuertes ventas en el dólar futuro a un precio inferior al del mercado oficial

El BCRA operó con fuerza en el mercado de dólar futuro. Reuters

El Banco Central operó con fuerza en el mercado de dólar futuro en el arranque de la semana y los contratos con vencimiento a fines de julio tuvieron incluso precios inferiores al valor del tipo de cambio oficial de este lunes, por lo que cotizaron con tasas de interés negativa.

Algo que fue marcado como una rareza entre los operadores de mercado, los contratos de julio registraron tasas implícitas negativas de hasta 75% nominal anual, lo que fue interpretado como una señal marcada del BCRA para ponerle un techo al tipo de cambio oficial, que orilló los $1.300.

Esa tasa negativa implica que el contrato que vence el próximo jueves, último día de julio, quedó más barato que la cotización de contado. Es decir, quien opera en ese sentido apuesta a que el dólar va a caer. Y de esa forma, le saldrá más barato comprar ese futuro que vence el jueves y esperar tres días, antes que comprar en el mercado.

Aunque no se trata de la primera vez que ocurre una situación de este tipo, sí es la primera vez que se registra durante la gestión de Javier Milei y Luis Caputo, mencionan operadores del mercado cambiario. En términos concretos, el futuro se operó a unos ocho pesos menos que el tipo de cambio oficial vigente, lo que implicó una tasa de interés implícita negativa para un período muy corto, de solo tres días.

Los contratos de dólar futuro exhibieron ganancias generalizadas en un rango de 0,5% a 1,8%, con alzas más pronunciadas en las posturas de más plazo, según datos de la plataforma A3 Mercados. La excepción ya mencionada fue la del contrato de julio, con cierres negativos.

Con negocios por el equivalente a USD 1.340,9 millones, el interés abierto volvió a marcar un nuevo máximo en la era Milei de 6.865,1 millones de dólares.

Este tipo de tasas negativas genera señales fuertes al mercado, más allá de que en plazos tan breves no resulte un incentivo lo suficientemente atractivo para operaciones de arbitraje masivo. La lógica detrás de la intervención del Banco Central fue clara: vender contratos de futuros con vencimiento en julio y agosto para frenar la presión sobre el dólar spot, interpretaron desde la city.

La dinámica planteada se puede resumir así: el Banco Central ofrece vender hoy un dólar futuro más barato que el tipo de cambio actual, algo equivalente a firmar un compromiso de entregar divisas a pérdida en apenas tres días. La intención no es “regalar plata”, sino inducir una reacción del mercado, contener la demanda inmediata de divisas y reforzar la expectativa de estabilidad o baja en el precio del dólar.

Si bien no toda la curva de futuros muestra este comportamiento, la aparición de tasas negativas en el tramo más corto tiene valor informativo. Indica que la autoridad monetaria está dispuesta a intervenir abiertamente y no le preocupa que esa intervención sea visible. Por el momento, la señal que parece transmitir el Banco Central es que no está dispuesto a convalidar un dólar por encima de los $1.300.

En paralelo a esta inusual actividad en el mercado de futuros, en el segmento minorista el dólar subió 10 pesos o un 0,8%, a $1.305 para la venta en el Banco Nación, un máximo desde la salida del control de cambios. El Banco Central informó que el dólar al público en entidades financieras finalizó a un promedio de $1.305,11 para la venta (suba de $4,97 o 0,4%) y a $1.259,86 para la compra.

Con USD 441,4 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista ganó 15 pesos o un 1,2%, a $1.295 para la venta, un máximo desde la eliminación del control de cambios hace tres meses y medio, al igualar el máximo intradiario del lunes de la semana anterior. Desde la salida del “cepo” el tipo de cambio oficial aumentó en 227 pesos o un 21,1 por ciento. En julio el dólar mayorista anota un alza de 90 pesos o un 7,5 por ciento.