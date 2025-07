YPF busca socio para la exploración de petróleo offshore en el Atlántico y complementar el desarrollo de Vaca Muerta

En materia de exploración de hidrocarburos, siempre se habla en potencial. Es decir, hasta tanto no se perfore el pozo exploratorio y se compruebe el volumen de hidrocarburos extraíbles, todo puede ser cero

El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó este viernes que en las próximas semanas habrá sobre la posibilidad de que la petrolera estatal sume un socio especializado para buscar petróleo en el Océano Atlántico y complementar las inversiones en Vaca Muerta. El ejecutivo destacó que el ejemplo que más aplica para el caso de la Argentina es la explotación “offshore” en el sur de África, especialmente en Namibia.

Marín lanzó el anticipó durante el encuentro anual del J6, el brazo joven del G6, entidad que reúne a las seis entidades empresarias más importantes del país. Sin embargo, no dio precisiones sobre las empresas que están negociando con la petrolera de mayoría estatal para sumarse a la exploración offshore.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF (Ignacio Films)

En los últimos meses hubo dos compañías que mostraron interés para asociarse con YPF. Una de ellas fue Petrobras y la otra fue la italiana ENI, con la que se firmó en junio un Head of Agreement para operaciones de GNL y Offshore.

“Estamos negociando con una major que se especializa en el offshore para que se haga cargo de todas las áreas offshore que tenemos porque realmente nosotros no sabemos de offshore y ellos se especializan en eso”, había dicho Marín en un evento reciente. Según comentaron fuentes de la empresa a este medio, YPF espera una oferta en las próximas semanas.

El principal foco de la petrolera continuará en la actividad no convencional de Vaca Muerta, segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil a nivel mundial. Las exportaciones de petróleo y el desarrollo del GNL son piezas fundamentales en la agenda de Marín de cara al 2030. La Argentina podría alcanzar para ese momento exportaciones de combustible por USD 40.000 millones, suele decir el ejecutivo.

El caso Namibia que entusiasma a YPF

Dos compañías petroleras anunciaron en 2022 descubrimientos de petróleo offshore en Namibia, en la costa del África del Sur. Shell anunció primero el descubrimiento de petróleo liviano en un yacimiento (Graff-1) que se presumía podría alcanzar los 1.000 millones de barriles de petróleo. Luego la francesa Total anunció otra importante acumulación de petróleo (Venus) que podría contener hasta 3.000 millones de barriles.

Antes de estos hallazgos, la economía de Namibia dependía principalmente de la minería (diamantes, uranio y metales), la agricultura y la pesca. El sector petrolero tenía poco impacto en el producto interno bruto. Sin embargo, las inversiones extranjeras y el potencial de producción de petróleo transformaron el panorama económico, generando expectativas de ingresos fiscales significativos, creación de empleo y desarrollo de infraestructuras

¿Por qué ese descubrimiento a más de 7.000 kilómetros puede ser una buena noticia para la Argentina? Según la historia geológica del planeta, hace más de 250 millones de años todas las masas continentales estaban unidas en un único continente (Pangea), que se fue fragmentando. Hace 121 millones de años, cuando se formaron las acumulaciones recientemente descubiertas en Namibia, África estaba mucho más cerca de América del Sur que en el presente.

De hecho, Venus debe estar a no más de 200 km de las áreas que YPF está explorando actualmente en la Cuenca Argentina Norte. Por esa razón los geólogos tienen sobradas razones científicas para suponer que en Mar Argentino, aproximadamente a 300 km de Mar del Plata, en aguas profundas de 1500 metros, existen yacimientos similares a los descubiertos en África.

YPF centrará sus inversiones en Vaca Muerta durante los próximos años (REUTERS)

No obstante, cabe recordar que el primer bloque perforado por la noruega Equinor, en sociedad con YPF y Shell, de la Cuenca Argentina Norte (CAN 100), denominado proyecto Argerich, no tuvo buenos resultados. La petrolera estimaba que ese yacimiento podría llegar a los 1.000 millones de barriles de petróleo. En la Cuenca Argentina Norte, se presume, existen al menos otros veinte yacimientos similares.

Por supuesto en materia de exploración de hidrocarburos, siempre se habla en potencial. Es decir, hasta tanto no se perfore el pozo exploratorio y se compruebe el volumen de hidrocarburos extraíbles, todo puede ser cero. Otro punto a destacar es el conflicto que puede generarse con organizaciones ambientalistas.