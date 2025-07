Chevrolet presentó 5 nuevos modelos entre clásicos renovados, un SUV eléctrico y una sorpresa para el mercado argentino

El Chevrolet 360 2025 permitió develar 5 modelos entre renovación y lanzamientos, con propuestas de motorizaciones térmicas, híbridas y eléctricas

Seis meses después de haber relanzado la marca en Argentina tras dos años difíciles por la coyuntura del país, que los obligó a adoptar una posición de cautela con poca participación en el mercado, General Motors Sudamérica volvió organizar un gran evento en Buenos Aires este jueves 24 de julio, para presentar la renovación de sus tres modelos de mayor volumen de ventas en el mercado argentino y mostrar oficialmente el primer vehículo 100% eléctrico que comienza a comercializar en el país.

Sin embargo, la noche porteña cerró con la confirmación de un adelanto de Infobae del mes de mayo. Además lanzar el anunciado B-SUV eléctrico fabricado en China en conjunto con SAIC, Chevrolet traerá al mercado para fin de año el SUV Captiva PHEV, es decir, el primer vehículo híbrido de la marca en la región.

El evento fue parte de un lanzamiento regional llamado Chevrolet 360 2025, que se desarrolló del mismo modo en Brasil un par de semanas atrás, y que sirvió de escenario para mostrar por primera vez los nuevos Chevrolet Onix, Onix Plus y SUV Tracker y la llegada a la región del Chevrolet Spark EUV, un B-SUV eléctrico con el que la marca entra a la electromovilidad dentro del programa impulsado por el gobierno argentino de exención de arancel de importación extra zona para vehículos propulsados por tecnología sustentable de menos de USD 16.000 FOB.

La familia Onix y Onix Plus ofrecen siete versiones de equipamiento entre hatchback y sedán

Onix: la nueva familia de acceso<b> </b>

Los Onix y Onix Plus, la versión sedán del modelo de acceso de GM, tiene una renovación visual más pronunciada en el frente que en la sección trasera. Ambas, acordes a la nueva imagen de la marca en la región. Sin embargo, la mayor evolución se aprecia en el interior, donde se destaca una evolución en confort, tecnología y conectividad.

El nuevo Onix tendrá las versiones LT MT, LTZ AT, Premier AT y RS AT, en todos los casos con la motorización ya conocida y eficiente de 1.0 litros turbo de inyección directa que entrega una potencia de 116 CV a 5.500 RPM y un torque de 160 Nm a 2.000 RPM. Este motor está asociado a una caja manual de 5 marchas en la versión LT, y automática de 6 velocidades a partir de la versión LTZ.

En el interior, parte del cambio de Chevrolet para la nueva generación de modelos está basada en la introducción del concepto de habitáculo virtual, que combina el nuevo tablero digital Virtual Cockpit System (VCS) de 8 pulgadas con la pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas, que formarán una superficie tecnológica integrada. El aire acondicionado está ahora automatizado mediante software con inteligencia artificial y todas las versiones incluyen más características de serie, como conectividad y sistema de acceso sin llave.

Los precios de lanzamiento de Onix y Onix Plus son:

Onix LT 1.0 MT: $25.560.900

Onix LTZ 1.0 AT: $28.546.900

Onix Premier 1.0 AT: $30.912.900

Onix RS 1.0 AT: $31.287.900

Onix Plus LT 1.0 MT: $25.560.900

Onix Plus LTZ 1.0 AT: $28.546.900

Onix Plus Premier 1.0 AT: $30.912.900

La nueva imagen de Chevrolet Tracker, un vehículo que aspira a mantenerse en el tope de ventas del segmento B-SUV

Tracker se renueva para defender el liderazgo

Chevrolet Tracker, por su lado, es ahora más agresivo en el rediseño exterior, incorporando una firma lumínica de dos niveles, mucho más estilizada y moderna respecto a la versión anterior. Se lanza en cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS, que ahora pasa a ser el modelo de tope de gama de este B-SUV que se fabrica en paralelamente en Argentina y Brasil en distintas versiones, con las que se abastecen mútuamente ambos mercados.

Toda la gama está equipada con el conocido motor turbo de 1.2 litros de 132 CV de potencia a 5.500 RPM y un torque de 190 Nm a solo 2.000 RPM, con la caja automática de 6 velocidades que ya equipa al modelo vigente en el mercado.

En el interior, esta nueva Tracker mejoró las terminaciones con una especial selección de materiales y texturas, mantiene su capacidad para 5 pasajeros, con el compartimiento de carga de ajuste variable, que puede cargar 393 litros pero se puede llevar hasta 1.294 litros con la segunda fila de asientos rebatida.

Aquí también se aplica el nuevo concepto de cabina digital con dos pantallas interconectadas de alta definición: una de 8” en el panel de instrumentos y otra de 11” para el nuevo sistema MyLink, con navegación intuitiva y proyección inalámbrica. La conectividad incluye Wi-Fi nativo, app para comandos remotos y los servicios avanzados reconocido de OnStar.

Los precios de este B-SUV de nuevo diseño son:

Tracker LT 1.2 AT: $31.774.900

Tracker LTZ 1.2 AT: $37.307.900

Tracker Premier 1.2 AT: $39.654.900

Tracker RS 1.2 AT: $39.990.900

El Chevrolet Spark EUV es un B-SUV eléctrico con capacidad para 4 pasajeros, 102 CV de potencia y autonomía para 360 km

Spark EUV: un SUV eléctrico innovador

El tercer producto que se presentó en Buenos Aires fue el Spark EUV, un modelo completamente nuevo para el mercado, que tiene las líneas de un B-SUV compacto con aspecto off road pero con detalles de modernismo como los de sus luces delanteras y traseras de novedoso diseño.

El Spark EUV es propulsado por un motor eléctrico de 75 Kw (102 CV) y con torque instantáneo de 180 Nm. La batería es LFP de 42 kWh ofrece una autonomía de hasta 360 kilómetros del Ciclo NEDC, que permite recargas rápidas de 30% a más de 80% de carga en 30 minutos mediante cargadores de corriente continua.

Este nuevo modelo tiene capacidad para alojar 4 pasajeros con un baúl de 355 litros ampliable hasta 916 litros. Tiene un sistema de infotainment compatible con Apple Car Play y Android Auto, un sistema de audio con 6 parlantes y puertos USB adelante y atrás.

La pantalla táctil central es LCD de 10 pulgadas, los tapizados están revestidos en eco-cuero color negro, tiene cámaras 360° y entre sus cualidades de seguridad se destaca que cuenta con 6 airbags como equipo de serie.

Entre las novedades, este auto eléctrico desarrollado en China, ofrece un novedoso sistema de Control de Crucero Adaptativo en curva que se complementa con el Control de Crucero Adaptativo convencional.

El precio de la única versión del Chevrolet Spark EUV es de $35.699.900.

La gran novedad de la noche fue la develación del segundo modelo electrificado, el Chevrolet Captiva Híbrido Enchufable, que llegará a fin de año al mercado

Captiva PHEV: el primer híbrido enchufable de GM

En el cierre del evento, General Motors anunció la quinta novedad para el mercado, que es también un vehículo sustentable, pero que en esta oportunidad aportó una cualidad que sorprendió a la mayoría de los asistentes al evento.

Tal como adelantó este medio en el mes de abril, se trata del C-SUV Chevrolet Captiva (PHEV), un vehículo mediano de gran porte que llegará al mercado argentino con una variante distinta a la del Captiva EV presentado en Brasil y Colombia, ya que combinará un motor de combustión y un motor eléctrico con recarga externa, lo que le permitirá obtener una mayor autonomía de combustible pero mantener un promedio de bajas emisiones.

El vehículo inicialmente se venderá sólo en Argentina y Uruguay, mientras que en el resto de los mercados se comercializará la versión 100% eléctrica. Llegará al mercado antes de fin de año, ya que es parte del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que el gobierno argentino admitirá anualmente con exención de pagar derechos de importación extra zona.

De hecho, Chevrolet solicitó más Captiva PHEV que Spartk EUV en la primera licitación de ese cupo, 1.250 unidades contra 500, y amplió el pedido en la segunda licitación, que todavía debe confirmar el gobierno si la acepta, para la que solicitaron 600 unidades de cada uno de los modelos.