YPF pondrá a la venta la mitad de su unidad agroindustrial para sumar un socio del sector

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció este miércoles en la 137° Exposición Rural de Buenos Aires la inminente licitación para transformar YPF Agro en una empresa mixta.

La petrolera estatal busca desprenderse de la gestión directa de su unidad agroindustrial, ceder el 50% de la participación y el control operativo a un socio del sector agroindustrial, y así concentrar sus esfuerzos en su negocio principal: la producción y comercialización de petróleo y combustibles.

La decisión, que aún requiere la aprobación del directorio de YPF, apunta a redefinir el rol de la compañía en el sector agropecuario y a fortalecer su eficiencia y rentabilidad. La movida forma parte del “Plan 4x4” impulsado por Marín. El objetivo del es concentrar las operaciones de la petrolera en la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta -actividad más rentable-, impulsar exportaciones y fortalecer la venta de combustibles.

En ese proceso, la empresa se desprendió en 2024 y 2025 de activos convencionales maduros y vendió áreas de baja rentabilidad a compañías más pequeñas. Además, la petrolera ya salió de sus negocios en Chile y Brasil, y tiene previsto vender Metrogas antes de 2028.

El anuncio de Marín, realizado en el marco de una de las ferias más relevantes para el campo argentino, fue que YPF prevé ofrecer el 50% de la participación accionaria y la gestión de YPF Agro a un actor del sector agroindustrial, seleccionado a través de una licitación privada.

De acuerdo con el reporte de Infocampo, la petrolera estatal busca crear una nueva sociedad, YPF Agro SA, como subsidiaria, para luego transferir la mitad del paquete accionario y el control operativo a un socio especializado.

Marín explicó que la operación está sujeta a la aprobación del directorio de YPF, pero expresó su expectativa de que la licitación se concrete este mismo año.

“Vamos a lanzar la licitación de YPF Agro. Haremos una empresa para que alguien del agro maneje esa compañía que sería mixta con YPF, y con un estatuto muy fuerte. Mi objetivo es que salga este año, y sólo falta la aprobación del directorio”, afirmó el directivo, según el comunicado oficial de la Expo Rural.

El objetivo central de esta transformación es que YPF Agro pase a ser gestionada por un actor con experiencia y conocimiento técnico en el sector agroindustrial, mientras YPF mantiene una participación relevante y la marca, pero se retira de la gestión operativa diaria. “La idea es hacer una empresa mixta, dejamos la marca y alguien más para que ellos la operen y así nosotros poder dedicarnos a lo que sabemos que es el negocio petrolero”, detalló Marín en declaraciones recogidas por Econojournal.

Durante su intervención en la Exposición Rural, Marín fue enfático al reconocer las limitaciones de YPF en el ámbito agroindustrial. “YPF no tiene know how de agro. ¿A mí me ven con conocimiento de soja?”, expresó el CEO ante el auditorio, según Infocampo. Con un tono directo, Marín subrayó que la petrolera carece de la experiencia necesaria para gestionar eficientemente un negocio tan específico como el agroindustrial, y que la mejor alternativa es asociarse con un actor que sí posea ese conocimiento.

El directivo remarcó que la decisión de buscar un socio responde a la necesidad de profesionalizar la gestión y maximizar la eficiencia. “Como no quiero saber eso se lo doy a alguien que sí entiende del negocio y como va a ser mucho más eficiente nos merecemos ganar plata luego de hacer todo el trabajo comercial por más de 20 años”, explicó Marín, según Econojournal. Esta visión se alinea con la estrategia de YPF de enfocarse en sus competencias centrales y delegar la operación de negocios satélites a especialistas de cada sector.

El modelo que propone YPF para el futuro de YPF Agro se basa en la creación de empresas satélites mixtas, donde la petrolera mantendrá una participación accionaria significativa, pero cederá la gestión a socios con expertise en el rubro correspondiente. Marín anticipó que la composición accionaria de la nueva YPF Agro será “50 y 50”, salvo por la reserva del cargo de Chief Financial Officer (CFO), que quedará en manos de YPF.

“Seguramente vamos a meter el CFO porque es bueno estar adentro de todo y que nadie te cague”, afirmó Marín, según Infocampo. De este modo, la petrolera busca garantizar el control y la transparencia en la gestión financiera de la nueva sociedad, sin intervenir en la operación diaria del negocio agroindustrial.

El CEO de YPF proyecta que este modelo permitirá a la compañía concentrarse en su negocio principal y, al mismo tiempo, obtener mejores resultados económicos de sus unidades satélites.

“Queremos dedicarnos a lo que sabemos que es producir, hacer pozos, producir petróleo, refinar petróleo y vender combustible y unirnos con los demás que sí saben de otros negocios porque somos una marca muy fuerte, que tenemos muchos negocios”, sostuvo Marín, según Econojournal.

Uno de los cambios más significativos que acompañan la transformación de YPF Agro es la eliminación definitiva del canje de granos como forma de pago. Esta modalidad, que permitía a los productores abonar insumos y combustibles con soja u otros productos agrícolas, era una práctica habitual en el sector, pero generaba complejidades logísticas y comerciales para la petrolera.

Marín fue categórico al explicar las razones detrás de esta decisión: “No quiero que me paguen más con chupetines del agro, ni con soja porque no tengo ni idea cómo venderlo y siempre pierdo plata”, declaró el CEO, según Econojournal. El directivo argumentó que la falta de conocimiento en la comercialización de granos resultaba en pérdidas para la empresa y que, por ello, la gestión de este tipo de operaciones debe quedar en manos de quienes realmente entienden el negocio.

A partir de la transformación, los clientes de YPF Agro solo podrán adquirir gasoil y otros productos pagando en efectivo, eliminando así la operatoria de canje y simplificando la gestión comercial de la unidad.

YPF Agro nació en 2001 bajo el nombre de YPF Directo, como una distribuidora de combustibles para el sector rural. En 2019, la compañía relanzó la unidad bajo la marca YPF Agro, ampliando su oferta para convertirse en un proveedor integral de insumos y servicios para el agro argentino. La empresa ofrece desde combustibles y lubricantes hasta semillas, fertilizantes, protección de cultivos, bolsas para silos y soluciones logísticas para la post-cosecha.

Con el paso de los años, YPF Agro se consolidó como una de las principales proveedoras de insumos del país, con una red de distribución que abarca todas las etapas del ciclo productivo agrícola. La modalidad de canje de granos, ahora eliminada, fue una de las innovaciones que distinguió a la empresa en el mercado.

La posibilidad de convertir YPF Agro en una empresa mixta no es nueva. Según recordó Econojournal, en 2020 se analizó una transformación similar, en un contexto político y de negocios diferente. En aquel momento, el gobierno del expresidente Alberto Fernández evaluó la opción de que YPF Agro absorbiera a la empresa Vicentin, en proceso de quiebra, como parte de una estrategia de rescate estatal. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y la estructura de YPF Agro se mantuvo sin cambios hasta la actualidad.