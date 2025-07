Debate sobre el BCRA: Galperin propuso cerrarlo y Grok, la IA de Elon Musk, recordó una crítica de Patricia Bullrich

Un posteo en redes sociales en la tarde del domingo generó un intercambio en el que Marcos Galperin, el hombre más rico de la Argentina y cofundador de Mercado Libre, la empresa más valiosa del país, reflotó una idea que el presidente Javier Milei había levantado durante su campaña presidencia: cerrar el Banco Central e instituir en cambio un sistema de “Banca Simons”, en el que -a diferencia del esquema de banca fraccionaria- no habría multiplicación de dinero a través del sistema bancario.

A su turno, cuando fue llamado a aportar algunos datos al debate, Grok, la inteligencia artificial de xAI, una de las empresas de Elon Musk, en cuya red X transcurrió el intercambio, identificó y listó nueve países del mundo que no tienen Banca Central, incluyendo en ese listado a los tres países que en el primer debate presidencial en 2023 la entonces candidata presidencial. “De todos los países del mundo, hay muy pocos países que no tienen bancos centrales. Si yo les digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia, todos paraísos fiscales”, había dicho la hoy ministra de Seguridad.

Todo empezó cuando el economista Ramiro Castiñeira, que apoya fuertemente la política económica del gobierno, elogió el “upgrade institucional” que a su juicio ha tenido el Central bajo el gobierno de Milei.

Castiñeira, cuyo credo en X (“Libertad de precios, economía abierta y Estado sin déficit”) no deja lugar a dudas sobre su cercanía ideológica con la gestión libertaria, hizo un largo posteo en el que precisó que durante 70 de los 90 años de existencia del BCRA, hubo cepo cambiario. Y que en los 20 años en que no hubo cepo el tipo de cambio fue único, pero no libre. En su mayor parte, dijo, “estuvo fijado por ley (durante la convertibilidad), no flotaba”.

La dolarización era otra de las propuestas de Milei, junto al cierre del Banco Central REUTERS/Agustin Marcarian

Según el economista, en 2024 y lo que va de 2025 hubo un “notable upgrade institucional del BCRA: metas de agregados monetarios con tipo de cambio libre y tasas completamente de mercado”. Es la primera vez, subrayó, “que el BCRA arma el marco institucional para que floten tanto el tipo de cambio como la tasa de interés, mientras hace un estricto control de la cantidad de dinero (primario) en la economía. Es decir, para tener éxito, el BCRA promete no emitir. Promesa factible porque ya no tiene “dominancia fiscal”. Ya no emite ni para financiar al tesoro (que está con superávit fiscal), ni para financiar su propio déficit cuasifiscal (ya no tiene deuda remunerada), ni emite para acumular reservas dentro de las bandas. Tiene pleno control de la creación de dinero primario”.

Casi al final de su largo posteo, Castiñeira resumió: “Argentina ahora tiene meta de agregados con tipo de cambio libre y tasas de mercado. Algo que Argentina nunca aplicó afectado por décadas de dominancia fiscal. El salto en calidad en política económica es brutal. Equilibrio fiscal, equilibrio monetario y precios libres. Entre ellos, tipo de cambio y tasas de interés”.

La argumentación no convenció a otro simpatizante de Milei, el empresario Marcos Galperin, que en respuesta al largo posteo acotó, lacónico: “El camino es cerrarlo”.

Con oro o con bitcoins

Fue allí que se metió en la discusión un examigo de Milei, Carlos Maslaton, que replicó al cofundador de Mercado Libre: “Galperín, para cerrar el banco central el sistema monetario tiene que ser como el del bitcoin o el del patrón oro clásico, sin posibilidad de multiplicar secundariamente el dinero o sea sin agregados monetarios. Mientras un depósito se pueda convertir en más crédito que ese mismo depósito y ese crédito generar otro depósito y así sucesivamente, necesitás banco central, regulación de encajes y salvataje financiero central para el inevitable caso de recesión deflacionista y corrida bancaria”

Se trata, subrayó Maslaton, de “una cuestión técnica y lógica (…) y no tiene que ver con si el banco central emite o no para financiar al tesoro. Lo que hoy hace Mercado Libre remunerando depósitos a voluntad y prestando dinero, o sea creando y multiplicando moneda bancaria, no podría técnicamente existir sin banco central. Lo que hoy, legítimamente hacés, es solo posible bajo una moneda no convertible y que se pueda expandir mediante circulación crediticia”.

Banca Simons

Galperin replicó: “la banca fraccional debería estar prohibida. Alternativamente, el que la hace, no debiera tener un BC que lo salve cuando las papas queman. El sistema de la banca fraccional no funciona, no funcionó en Arg 2001, USA 2008 ni Europa 2008. Equivale al socialismo en las perdidas y el capitalismo en las ganancias” (SIC).

Bullrich y Milei, durante el primer debate de candidatos presidenciales (Agustin Marcarian, Pool via AP)

El empresario reflotó así, aunque sin mencionarlo por su nombre, el sistema de “Banca Simons” (por Henry Simons, un referente de la Universidad de Chicago) que Milei llegó a esbozar durante su campaña. Consiste en dividir la actividad bancaria en dos segmentos: uno de dinero a la vista con encaje de 100%, sobre cuya base los bancos no pueden prestar sino -en todo caso- cobrar por sus servicios, y otro de “banca de inversión” en el que pueden prestar su propio capital y a su propio riesgo, sin garantía estatal.

Sostiene Grok

En medio del debate otro usuario de X le preguntó a Grok qué países no tienen Banco Central. La IA de Musk respondió con precisión y remate canchero:

“Los países sin banco central son: Andorra, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Mónaco, Nauru, Palaos, Panamá y Tuvalu. La mayoría son naciones pequeñas que usan monedas extranjeras (euro, dólar USD o AUD) y dependen de los bancos centrales de esos países. Panamá es el caso más notable por su tamaño y dollarización (SIC) total desde 1904. No es “inventar la pólvora”, sino adoptar modelos probados”.

En definitiva, algo bastante parecido a lo que Bullrich le había señalado a Milei en el debate de 2023.

Durante la semana que pasó Grok había criticado el reciente manejo del BCRA en el rescate de LEFIs, que produjo una abrupta expansión de la base monetario, cuyo efecto bajista sobre las tasas de interés y alcista sobre el dólar forzó al equipo económico y al propio BCRA a enmendar el problema con una licitación no programada, para rescatar pesos e intervención en el mercado de futuros del dólar.