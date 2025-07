La inflación interanual en CABA alcanzó 44,5% en junio, mostrando una leve desaceleración respecto a mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a situarse en el centro de la agenda económica durante junio de 2025. El relevamiento mensual del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) mostró una variación que refleja los desafíos persistentes para los hogares porteños, mientras los analistas observan de cerca la evolución de la inflación interanual y el impacto sobre la capacidad adquisitiva. El costo de vida, el valor de la canasta básica y el ingreso mínimo necesario para sostenerse dentro de la denominada clase media delinean un panorama que sigue marcando el pulso de la economía doméstica en la capital argentina.

De cuánto fue la inflación en CABA en junio 2025

En junio de 2025, la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un incremento de 2,1%, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Este porcentaje representó una leve aceleración respecto del 1,6% verificado en mayo.

Los rubros que más incidieron en el aumento mensual fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,1%, y Transporte, también con 3,1%. En el caso de Vivienda, el alza estuvo impulsada principalmente por el ajuste de alquileres, expensas y tarifas de servicios, mientras que en Transporte se destacaron los incrementos en el boleto de colectivos y los combustibles. Salud, con 2,6%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,6%, completaron los sectores que más presionaron sobre el índice general.

En el acumulado del primer semestre de 2025, el IPCBA reflejó un aumento del 15,3%. Este comportamiento resulta clave para proyectar las expectativas de inflación en la segunda mitad del año, en un contexto signado por negociaciones paritarias y ajustes de precios regulados.

El alza de alquileres, expensas y tarifas impactó en el índice de precios al consumidor porteño (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto es la inflación interanual

La inflación interanual en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 44,5% en junio, lo que implica una desaceleración de 3,8 puntos porcentuales respecto del registro de mayo. Pese a este leve alivio en términos porcentuales, la variación interanual continúa mostrando niveles elevados en comparación con los promedios históricos de la última década.

El dato se interpreta como una señal de moderación en la dinámica inflacionaria, aunque persisten factores de presión vinculados a la evolución de la demanda interna, los precios de alimentos y tarifas, y el contexto macroeconómico nacional. Especialistas advierten que los efectos de la inflación interanual siguen impactando de forma desigual sobre los distintos sectores sociales, golpeando especialmente a los hogares de menores ingresos.

Cuánto se necesitó para ser de clase media en CABA

En este escenario, el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires continúa en niveles exigentes. Según estimaciones del Instituto de Estadística y Censos porteño, correspondientes a mayo de 2025, una familia tipo —compuesta por dos adultos económicamente activos y dos menores— necesitó ingresos mensuales de al menos $1.868.181 para ser considerada de clase media.

Este umbral surge de multiplicar la Canasta Total (CT) por un rango de entre 1,25 y 4 veces, conforme a la metodología utilizada para determinar los estratos sociales. La canasta contempla gastos en alimentos, indumentaria, transporte, salud, educación, esparcimiento, servicios públicos y otros consumos corrientes.

El cálculo del ingreso para clase media no incluye alquiler, lo que eleva aún más el costo real de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, este cálculo no incluye el costo del alquiler de la vivienda, un factor determinante para la mayoría de los hogares que no son propietarios. Al considerar este gasto, los ingresos necesarios para sostener un nivel de vida asociado a la clase media porteña resultan aún mayores.