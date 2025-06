Luis Caputo aseguró que el déficit externo es “absolutamente razonable y hasta sano”

Luis Caputo durante el congreso Somos Pymes, en La Rural, donde defendió el modelo económico actual (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este viernes al déficit de cuenta corriente por USD 5.200 millones que informó esta semana el Indec durante su participación en el congreso Somos Pymes, en La Rural. “Es algo absolutamente razonable y hasta sano para una economía que está creciendo al 6%”, dijo.

Caputo también reiteró que “el tipo de cambio flota” sin intervención del Gobierno, defendió el proceso de apreciación del peso y el esquema cambiario implementado tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario explicó que el déficit externo se encuentra impulsado por el crecimiento de la inversión y por la recomposición de capital en una economía que, según sus palabras, estaba “totalmente descapitalizada”. Aseguró que la formación bruta de capital subió 31,8% y atribuyó parte del déficit comercial del primer trimestre al adelantamiento de importaciones que realizaron empresas ante el temor de una devaluación tras la salida del cepo.

“Nosotros dijimos que íbamos a salir de las restricciones cambiarias cuando no fuera una situación de estrés para la gente. Y salimos. No hubo ningún estrés. El dólar cayó. Tendió a converger más hacia el precio del dólar oficial”, señaló el titular del Palacio de Hacienda. En ese contexto, remarcó que la inflación mayorista descendió al 1,5% y mencionó que el último dato del índice de precios mayoristas registró una deflación.

Caputo también diferenció el actual rojo externo de otros momentos de la historia económica. Sostuvo que “ya no financia más déficit del sector público, es déficit privado” y citó como ejemplo una compra de maquinaria agrícola financiada con dólares del colchón. “Eso computa como déficit de cuenta corriente, pero el país está mejor si esos dólares se transforman en inversión productiva”, argumentó.

En su exposición, Caputo insistió en que los fundamentos del nuevo programa económico no se reducen al ajuste fiscal. Rechazó las críticas que apuntan a una recesión profunda y defendió los resultados de la actividad. “El Estimador Mensual de Actividad Económica de diciembre de 2024 contra diciembre de 2023 subió 6%”, afirmó. También sostuvo que el nuevo modelo económico impidió una crisis y trasladó el costo del ajuste al sector público en lugar del privado.

El ministro remarcó que el Gobierno alcanzó superávit fiscal en términos financieros, algo que, según indicó, solo lograron cinco países en el mundo. Criticó a quienes pronosticaron una explosión inflacionaria o una devaluación inminente luego de la salida del cepo. “Decían que no pasábamos de marzo, que no pasábamos de abril. Después dijeron que la inflación no podía bajar de ocho, después de cuatro, de tres, de dos. Hoy estamos en deflación”, sostuvo.

Durante su discurso, también apuntó contra economistas y periodistas, a quienes acusó de generar miedo entre los empresarios. “Muchos les gritaban a ustedes: ‘corran, que va a explotar’”, expresó. En ese sentido, subrayó la importancia del frente comunicacional para explicar el programa económico, al que calificó como “muy sofisticado”, con componentes fiscales, monetarios, financieros y cambiarios.

El ministro señaló que la inversión creció más de 30% y justificó el déficit externo como parte de ese proceso (REUTERS)

Caputo defendió el rumbo elegido por la administración de Javier Milei y consideró que la diferencia clave con otras gestiones radica en la decisión política de evitar una crisis y sostener el orden fiscal y monetario. “Argentina tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años. Nosotros evitamos una crisis y el ajuste lo hizo el sector público”, subrayó.

Según Caputo, los salarios reales ya se encuentran 15% por encima de los niveles de noviembre de 2023 y crecieron más de 150% en dólares. Reivindicó que, a diferencia del pasado, la economía creció al tiempo que se redujo el gasto público. “No hay prácticamente antecedente de un ajuste del 30% del gasto que traiga aparejado una recuperación como esta”, afirmó.

Además, el ministro destacó una serie de medidas dirigidas al sector pyme. Mencionó la suspensión de embargos durante todo 2024, moratorias con facilidades de pago de hasta 60 meses, y la baja del 50% en las tasas de interés de la AFIP. También enumeró la eliminación o reducción de derechos de exportación para más de 4.400 productos, la apertura de mercados para productos agroindustriales y la mejora en los sistemas de importación y exportación simplificada.

Al dirigirse a los empresarios presentes, Caputo afirmó que el Gobierno no realiza distinciones entre grandes empresas, pymes o sectores específicos. “Queremos crear condiciones para que cualquiera se pueda desarrollar, desde un emprendedor hasta una gran empresa”, aseguró. También advirtió que muchos empresarios todavía no cambiaron el “chip” del modelo anterior, y siguen esperando condiciones devaluatorias para lanzar sus proyectos.

En otro pasaje, cuestionó a gobernadores e intendentes que suben impuestos aprovechando la mejora de la recaudación. Reiteró que el objetivo del Gobierno es reducir la carga impositiva, desregular la economía y abrir la competencia. “Si el país crece al 6% anual durante seis años, les vamos a devolver al sector privado más de 420 mil millones de dólares en baja de impuestos”, proyectó.