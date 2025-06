Caputo pidió más apoyo del Congreso para acelerar las reformas laboral, tributaria y previsional

Luis Caputo habló en el primer acto de campaña de La Libertad Avanza y acusó a la oposición de bloquear iniciativas que beneficiarían al país

Durante el primer acto de campaña de La Libertad Avanza, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, apuntó contra la falta de apoyo del Congreso y acusó al kirchnerismo de ir en contra de todo proyecto que “sea una mejora para el país”. En ese marco, reclamó mayor respaldo parlamentario para avanzar con las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, especialmente en materia laboral, tributaria y previsional.

“Necesitamos mayor respaldo en el Congreso. Hay que hacer una reforma laboral, una tributaria y, más adelante, una previsional. La base es la reforma laboral”, enfatizó Caputo, y cuestionó que en la Argentina se haya naturalizado la falta de creación de empleo formal. “No nos puede seguir pareciendo normal que hace 17 años que no sube el número de empleadores, que sigamos en 540 mil. No puede ser que normalicemos que el empleo no sube desde 2011”, sostuvo.

Según el ministro, las resistencias legislativas no responden a argumentos técnicos sino a intereses políticos. “Hoy, cualquier ley que nosotros mandemos que sea una mejora para el país, automáticamente va a ser rechazada por la oposición, porque ellos quieren que al país le vaya mal. El kirchnerismo necesita que a La Libertad Avanza o a cualquiera que esté le vaya mal, no para volver a manejar el país, sino para volver a manejar el negocio”, denunció.

En su discurso, Caputo también reivindicó la política económica del Gobierno y aseguró que se logró evitar una crisis profunda mediante un ajuste fiscal que recayó en el sector público. “Lo que hemos hecho es algo que ha sorprendido al mundo entero. Es el orden fiscal y monetario. Hay una diferencia entre hacer esto por decisión política, y bien hecho, versus que el ajuste lo haga el mercado”, afirmó.

“Cuando el ajuste lo hace el mercado, lo paga el sector privado. Se refleja en una mega devaluación, una hiperinflación, default, pesificaciones asimétricas y corralitos. Nosotros no solo evitamos una crisis, sino que, haciéndole pagar el costo del ajuste al sector público, muchos están revisando los libros de economía, porque no encuentran precedente”, agregó el ministro.

“Todo el ajuste recayó sobre la Nación”, sostuvo el ministro al reclamar que provincias y municipios imiten la política de austeridad del Gobierno central (Reuters)

Necesidad de más ajuste

Caputo subrayó que el gasto público se redujo un 30% y que, pese a los pronósticos de recesión, hay signos de recuperación. “Todos decían que íbamos a generar una recesión fenomenal. Sin embargo, cuando vemos el EMAE entre diciembre de 2023 e igual mes de 2024, se recuperó un 6%”, aseguró. Y planteó: “Siempre nos vendieron que el ajuste era esto y, en realidad, el ajuste era el populismo”.

En línea con su defensa del rumbo económico, el ministro insistió en que por primera vez en más de un siglo el país atraviesa un proceso de estabilización que no surgió como reacción a una crisis, sino como resultado de una decisión política. “Es la primera vez en Argentina que hay orden económico —fiscal y monetario— por decisión política. Eso no pasó nunca. Alguna gente se confunde porque hubo un período pequeño, el 10% de los últimos 124 años, en los que vivimos algún espejismo de orden económico. Pero ese orden se daba porque veníamos de gatillar una crisis”, explicó.

Caputo también apuntó a los gobiernos provinciales y municipales por no replicar el ajuste que realizó la Nación. “Nosotros bajamos el gasto en 5 puntos de Producto. Cuando llegamos, ese gasto estaba en 40 puntos del PBI: 21 Nación, 15 provincias y 4 municipios. Hoy estamos en 35 puntos, con 16 Nación, 15 provincias y 4 municipios. Todo el ajuste recayó sobre la Nación”, detalló.

En ese sentido, reclamó que se traslade la política de austeridad al resto del Estado. “Necesitamos exportar a las provincias y a los municipios lo que se hizo a nivel nacional. El único que lo puede hacer es La Libertad Avanza, porque somos los únicos que piensan de esa manera. Está aumentando la recaudación y sin embargo no bajan los impuestos en las provincias ni las tasas en los municipios. Gastan ese exceso de recaudación en ellos, siguen haciendo exactamente lo mismo”.

Además, recordó que el Gobierno busca avanzar con un nuevo pacto fiscal que fije una meta de gasto del 25% del PBI, pero para eso requiere “la colaboración de provincias y municipios”.