Por el fin de Cuota Simple, lanzan un nuevo programa de cuotas fijas para apuntalar el consumo

Cuota Simple vence el próximo 30 de junio- Créditos: Difusión

Ante el fin del programa Cuota Simple, previsto para el próximo 30 de junio, y la necesidad de los comercios minoristas de ofrecer cuotas para apuntalar el consumo, la empresa de servicios de cobros Payway lanzó, con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el programa “Cuotas MiPyME”.

La iniciativa comenzará el primero de julio y busca impulsar el consumo y las ventas en los comercios. El nuevo programa contará con 3 o 6 cuotas fijas con tasas promocionales, de las cuales aún no hay precisiones, y contemplará los mismos rubros de Cuota Simple, además de incorporar productos importados (algo que no estaba habilitado bajo el programa oficial). Asimismo, las cuotas no tendrán un tope de financiación.

Cabe recordar que Cuota Simple era el programa que reemplazó el Ahora 12 con la llegada al gobierno de Javier Milei. Se decidió que no será renovado luego de la pérdida de vigencia a fines de junio.

Ya se venía observando una pérdida de participación de Cuota Simple frente al resto de los planes de financiamiento vigentes (Freepik)

Los últimos datos disponibles del programa reflejaron una baja en comparación con el mismo período del año anterior. Ya se venía observando una pérdida de participación de Cuota Simple frente al resto de los planes de financiamiento vigentes, y las cifras de abril y del acumulado anual ratificaron esa tendencia.

En el cuarto mes del año, el programa registró un volumen total de $433.755 millones, con 3.104.485 operaciones. El ticket promedio fue de $139.719. En relación a marzo, la facturación creció 2,6% en términos nominales, pero ajustada por inflación, el volumen cayó 4,1% en términos reales.

Respecto a Cuotas MiPyME, el presidente de CAME, Ricardo Diab, dijo: “Es fundamental para el pequeño y mediano comerciante contar con financiamiento en cuotas con baja carga de intereses para ganar competitividad frente a las promociones y las ofertas de las grandes superficies. Continuarán las cuotas para los comercios minoristas pymes de todo el país”.

Por su parte, el Chief Business Officer de Payway, Emiliano Porciani, enfatizó que “acompañamos y cuidamos el negocio de las pymes para que puedan seguir creciendo. Por esta razón, nos parece fundamental que puedan seguir teniendo alternativas de financiación en cuotas a tasas competitivas, sin que la terminación de Cuota Simple los afecte”.

Mario Grinman, presidente de la CAC, afirmó: “Evaluamos positivamente el lanzamiento de este nuevo plan de financiamiento. El crédito es una herramienta clave para motorizar las ventas y la actividad en general, por lo que es muy bienvenido que comercios y consumidores cuenten con más alternativas de financiamiento”.

De todos modos, vale mencionar que los principales bancos ya habían comenzado a desarrollar alternativas propias de financiamiento para reemplazar el esquema oficial.

Las nuevas propuestas contemplan planes de tres, seis y hasta doce cuotas, con tasas nominales anuales que se ubican entre 50% y 70%, sin regulación. Estas líneas operan a través de consumos con tarjeta de crédito y se canalizan principalmente mediante acuerdos con cadenas de retail, marketplaces y plataformas de comercio electrónico.

El programa mantendrá la experiencia en el punto de venta y la adhesión actual de comercios ya participantes del programa de “Cuota Simple”.

Los comercios que ofrecen “Cuotas MiPyME” de Payway, tendrán calcos para poder identificar la oferta de 3 y 6 cuotas para sus clientes.

Cómo adherirse

1. Los comercios de Payway adheridos a “Cuota Simple” no necesitan adherirse a “Cuotas MiPyME” de Payway y operarán con las mismas opciones (13 para 3 cuotas y 16 para 6 cuotas).

2. Los comercios de Payway que no están adheridos a “Cuota Simple”, pueden hacerlo ingresando en Mi Payway https://mi.payway.com.ar y elegir “Cuotas MiPyME”.

Los rubros incluidos

El programa cuenta con los mismos rubros que Cuota Simple, entre ellos:

Indumentaria y calzado: Ropa, zapatos, accesorios, etc.

Línea blanca: Electrodomésticos grandes como heladeras, lavarropas, etc.

Pequeños electrodomésticos: Tostadoras, licuadoras, etc.

Muebles y colchones: Artículos para el hogar.

Bicicletas y motos: Rodados para transporte personal.

Materiales y herramientas para la construcción: Arena, cemento, ladrillos, etc.

Equipamiento médico: Equipos de terapia respiratoria, sillas de ruedas, etc.

Servicios de cuidado personal: Peluquería, estética.

Turismo: Pasajes, hoteles, excursiones.

Servicios de instalación de alarmas: Seguridad electrónica.

Servicios de organización de eventos: Catering, fotografía.

Libros y artículos de librería: Materiales para estudio y lectura.

Espectáculos y eventos culturales: Entradas a conciertos, obras de teatro, etc.

Teléfonos celulares con tecnología 4G y 5G: Dispositivos móviles.

Computadoras, notebooks y tablets: Dispositivos electrónicos.

Anteojos y lentes de contacto: Artículos de óptica.

Artefactos de iluminación: Lámparas, focos, etc.

Instrumentos musicales: Pianos, guitarras, etc.

Juguetes: Artículos para niños.

Maquinaria y herramientas: Para uso doméstico o profesional.

Neumáticos, accesorios y repuestos: Para automóviles y motos.

Servicios educativos: Cursos, capacitaciones.

Servicios de reparación: De vehículos, electrodomésticos, etc.

Kit para la conexión a servicios de agua y cloacas: Para instalaciones domiciliarias.

Kit para la conexión a servicios de internet satelital: Para zonas sin acceso a internet tradicional.

Seguridad electrónica: Cámaras de videovigilancia, alarmas, etc.

El impulso surge por un consumo más bien amesetado donde los comercios apuestan a promociones agresivas y cuotas para sostener las ventas. En mayo, las ventas minoristas pymes rompieron una racha de 5 meses consecutivos al alza y registraron una caída interanual del 2,9% en mayo.

Se trata de un mal dato considerando que la base de comparación ya era baja: en mayo de 2024 el indicador había mostrado una retracción del 7,3%. En relación a abril, también se observó un retroceso, del 0,7 por ciento.

“En los últimos meses, la actividad comercial experimentó una leve retracción, en un contexto caracterizado por una menor disponibilidad de recursos, ajustes de precios y mayores exigencias operativas. En mayo se percibió un ritmo de consumo más cauteloso y concentrado en lo esencial”, explicaron en CAME, entidad que realiza el relevamiento.