Concentración de la economía: Buenos Aires y CABA aportan más del 50% del PBI total de la Argentina

La provincia de Buenos Aires aporta el 32% del PBI nacional y CABA más del 20%; ninguna otra provincia supera el 10%.

La economía argentina está fuertemente concentrada en pocas jurisdicciones. Según un informe elaborado por Fundar, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) generan, en conjunto, más del 50% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. La provincia concentra el 32% del total, mientras que CABA aporta más del 20%. Ninguna otra provincia alcanza una participación de dos dígitos en la riqueza nacional.

La centralización del aparato productivo argentino no es nueva, pero los datos actualizados muestran la magnitud de las desigualdades estructurales. Córdoba (8%) y Santa Fe (7,8%) son las únicas otras dos jurisdicciones que superan el 5% de participación en el PBI, y junto con Buenos Aires y CABA explican más de dos tercios de la economía nacional. En el otro extremo, las provincias del Norte Grande presentan la menor contribución: La Rioja y Formosa aportan apenas el 0,6% cada una, y Catamarca el 0,7%. La distancia es tan grande que Buenos Aires produce más de 50 veces lo que genera La Rioja.

Si en lugar de provincias se observa por regiones, el panorama también exhibe una fuerte concentración. La región Pampeana —que incluye el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)— representó en 2023 el 72% del PBI nacional. Le siguen, bastante por detrás, la Patagonia (9,5%), el Noroeste (NOA, 7,9%), Cuyo (5,6%) y el Noreste (NEA, 4,9%).

Esta configuración no es un fenómeno coyuntural. Según el estudio, la centralidad de la región Pampeana ha sido un rasgo histórico de la economía argentina. “En 1895 explicaba el 74,5% del PBI nacional, participación que trepó al 83,4% en 1937 durante el auge del modelo agroexportador. Desde entonces, su peso fue bajando lentamente, aunque se mantuvo dominante”, señalaron.

En contraste, la Patagonia pasó de representar apenas el 0,5% del PBI en 1895 al 9,5% en la actualidad, gracias a su expansión como productora de hidrocarburos, minería, pesca, energía y otras industrias con regímenes promocionales.

El crecimiento no fue parejo

En términos agregados, la economía argentina creció 34 veces desde fines del siglo XIX, pero ese proceso fue muy dispar entre regiones. El NOA multiplicó su PBI por 21 veces, Cuyo por 27 y la región Pampeana por 33. Todas estas zonas crecieron por debajo del promedio, lo que implicó una pérdida de peso relativo en el total nacional.

La excepción es la Patagonia, cuyo PBI se multiplicó por 680 veces en ese mismo período. Esa expansión descomunal explica su ascenso como la segunda región más relevante del país en términos económicos.

Dónde se produce más por persona

El informe también analiza el PBI per cápita, un indicador clave para medir cuánta riqueza se genera por habitante. Allí también se observan profundas brechas regionales. Solo ocho provincias están por encima del promedio nacional. La Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking: su PBI per cápita es un 189% mayor al promedio argentino. Le siguen Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz y Chubut.

Sin embargo, Buenos Aires —a pesar de ser la principal generadora de riqueza— se ubica un 15% por debajo del promedio en términos per cápita, debido a su elevada población. La riqueza producida se diluye entre muchos habitantes, lo que baja el indicador.

En el otro extremo, las provincias con menor PBI por persona son mayoritariamente del Norte Grande. Nueve de las diez jurisdicciones más rezagadas pertenecen a esa región. Las tres últimas del ranking —Misiones, Corrientes y Formosa— tienen un PBI per cápita 52% inferior al promedio nacional. En otras palabras, producen por habitante menos de la mitad de la media del país.

Más de un siglo de crecimiento dispar

Desde 1895, la economía argentina creció en términos per cápita, pero a un ritmo mucho menor que en el PBI total: tres veces contra 34. Esto se explica por el notable crecimiento demográfico del país, que pasó de tener cuatro millones de habitantes a 46 millones.

Al igual que lo que ocurre con el PBI total, todas las regiones incrementaron su PBI per cápita en los últimos 130 años. Pero no todas lo hicieron al mismo ritmo ni partiendo desde el mismo lugar.

En 1895, la región Pampeana (junto con el AMBA) era la más rica de todas, con un PBI per cápita que en ese entonces era 11% mayor a la media nacional. Hoy sigue siendo una región 10% más próspera que el promedio del país, pero cayó al segundo lugar. La Patagonia, que en 1895 tenía un PBI per cápita similar al del NEA, la sobrepasó holgadamente, y hoy tiene un PBI per cápita 65% mayor a la media nacional. Esto se debe a que, mientras que la región Pampeana triplicó su PBI per cápita, la Patagonia lo septuplicó.

En el siglo XIX, el AMBA y la región Pampeana ya concentraban la mayor parte de las riquezas del país

Un dato llamativo es lo que pasó en Cuyo. En 1895, esta región era algo más rica que el promedio argentino. Pero con el correr de los años quedó rezagada: hoy es 23% más pobre que la media nacional. Esto se explica por el crecimiento lento de Mendoza y San Juan.

Por último, desde 1895 las provincias del NOA y del NEA fueron siempre más pobres que la media nacional. No sólo eso: la brecha con la media nacional se fue alargando a lo largo de gran parte del siglo XX. Si bien en lo que va del siglo XXI ambas regiones crecieron más rápido que la media nacional -producto en parte del avance de la frontera agropecuaria en varias provincias, entre las que sobresale Santiago del Estero-, no fue suficiente para revertir el rezago de décadas. “Esto explica por qué entre 1895 y 2023 el PBI per cápita del NOA pasó de ser 26% menor a la media nacional a 37% inferior. Y en el NEA pasó algo similar: pasó de ser 34% más pobre que la media a 47%”, explicaron desde Fundar.

En resumen, desde 1895 hasta hoy, ninguna región argentina logró acercarse a la riqueza por habitante de la región Pampeana, salvo la Patagonia. No solo eso: las provincias del Norte y Cuyo se quedaron más atrás, profundizando las brechas regionales.