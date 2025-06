La deuda con los importadores se redujo en más de USD 3.300 millones en el primer cuatrimestre

La primera licitación del Bopreal 4 para cancelar deuda comercial será el 18 de junio (Foto: Reuters)

En el marco de una serie de anuncios para fortalecer las reservas y consolidar el control de los agregados monetarios, el Banco Central anunció la colocación del Bopreal 4, destinada principalmente al pago de dividendos atrapados en el cepo y de deudas comerciales anteriores a diciembre de 2023.

En el primer cuatrimestre de 2025, gracias a este instrumento, los pasivos por importaciones se habrían reducido en USD 3.315 millones, aunque todavía queda un importante stock por atender.

El pasado lunes, la autoridad monetaria comunicó: “Con el objetivo de avanzar en la resolución de desequilibrios cambiarios heredados, el BCRA ofrecerá la Serie 4 del Bopreal a entidades con obligaciones externas relacionadas con deudas o dividendos previos a 2025, y deudas comerciales con fecha anterior al 12 de diciembre de 2023. Se realizarán licitaciones sucesivas, siendo la primera el 18 de junio próximo, bajo condiciones similares a las series anteriores”. El monto de emisión aprobado es de USD 3.000 millones.

Según un informe de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), la deuda de los importadores cayó desde un récord de USD 58.800 millones a fines de marzo de 2024, previo a que se emitieran todas las series de Bopreal, a USD 53.648 millones en diciembre de ese año (último dato oficial disponible). Desde el BCRA aseguran que este pasivo ya es un problema resuelto.

Desde el BCRA aseguran que este pasivo ya es un problema resuelto

A pesar de ese recorte, el stock de deuda comercial aumentó en alrededor de USD 25.500 millones desde diciembre 2021. Es importante mencionar que, según los detalles provistos por el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el BCRA, la deuda importadora se habría reducido USD 3.315 millones entre enero y abril. Respecto a los dividendos retenidos, se estima que ascienden a USD 7.000 millones.

“Teniendo en cuenta los anuncios anteriores, sabemos que será un bono bullet a octubre 2028 con un cupón anual del 3% y pago semestral. A su vez, su suscripción será en pesos al tipo de cambio A3500 por adhesión. Por último, podrá utilizarse para cancelar impuestos. como en los strips del Bopreal Serie 1”, detalló PPI.

El hecho de que sigan existiendo restricciones cruzadas y no se pueda acceder al MULC si se recurrió al mercado financiero representa un incentivo para la suscripción de Bopreal (Segura)

En cuanto al éxito que puede tener la medida en términos de adhesión, Jose María Segura, economista de PwC, consideró que “el hecho de que sigan existiendo restricciones cruzadas y no se pueda acceder al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) si se recurrió al mercado financiero representa un incentivo para la suscripción de Bopreal y creemos que esta nueva emisión tendrá cierto éxito. Otro factor es que las emisiones anteriores fueron exitosas y los descuentos a los que cotizó el bono en el mercado secundario fueron menores a lo previsto”.

La opinión de los afectados

Puntualmente sobre el flujo de pagos de compras en el exterior, Miguel Ponce, experto en comercio exterior y ex presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), dijo: “Lo que falta reglamentar en el Congreso para achicar la demanda en el mercado de cambios es que se puedan utilizar los ‘dólares del colchón’ para pagar las importaciones. Es una iniciativa surgida entre los empresarios por el retraso”.

En este sentido, desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) sostienen que es una herramienta fundamental para facilitar la compra de insumos en el exterior y continuar produciendo, dado que no se consigue financiamiento a 30 días, que es el plazo de acceso al mercado de cambios para abonarle a los proveedores.

Referentes de Cgera aseguran que la posibilidad de importar con dólares no declarados es una forma de que la escasez de reservas no impacte en las fábricas. De todos modos, no es una expectativa que tienen todos los empresarios del sector.

Las importaciones, según el Indec, alcanzaron en abril un total de USD 6.460 millones (Foto: Reuters)

En relación a dicho stock de deuda comercial acumulada, desde la entidad explican que, en los papeles, el BCRA registra más obligaciones de las que en realidad tiene debido a que los empresarios han estado cancelando sus importaciones con dólares propios.

El mecanismo era el siguiente: el primer mes de importación las compañías abonaban con sus divisas y la autoridad monetaria pagaba el segundo mes. Entonces se estarían contabilizando deudas que ya habían sido saldadas por los privados.

Las compras vía courier están creciendo a un ritmo jamás visto en el país, lo que complica aún más el panorama (Ponce)

Ponce, por su parte, sostuvo, al ponderar el auge importador derivado de la apreciación cambiaria, que “la situación en el flujo de pagos es cada vez más crítica”. Además, resaltó que las compras vía courier están creciendo a un ritmo jamás visto en el país, lo que complica aún más el panorama.

Cabe mencionar que las importaciones, según el Indec, alcanzaron en abril un total de USD 6.460 millones. Esto representa un incremento interanual de 37,3%, como resultado de aumento de 41,9% en las cantidades y disminución de 3,2% en los precios.